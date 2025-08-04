「香格里拉之父」郭鶴年可以放心了 女兒郭惠光任公司CEO

最近，香格里拉集團在香港及新加坡兩地的上市主體香格里拉亞洲公告，郭惠光女士獲委任為公司CEO，任命將從8月1日開始。

出生於馬來西亞，成長於香港，郭惠光正是郭氏家族郭鶴年的女兒。而提起郭氏家族，恐怕無人不知。

福建人郭鶴年，是「糖王」「香格里拉之父」，他還是馬來西亞首富。從白糖、酒店、房地產、船務、礦產、保險、銀行、傳媒到糧油，不但建立起龐大的商業王國，更讓這個商業王國持續向上。郭鶴年可能是除了政治領袖外，最廣為人知的馬來西亞人。

財報顯示，截至2024年12月31日，香格里拉集團總資產約134.98億美元。

郭鶴年一直對外聲稱，「我只是一個商人」。他本人並不熱衷政治功名，但卻十分注意和政界保持密切的關係。

在經濟上，他對馬來西亞的執政黨和反對者都提供支援，但他極少在公開場合發表言論，更不願接受媒體採訪，而他的低調也為平添很多神秘色彩。

郭鶴年是一個名符其實的富二代。當然，如果沒有父輩早年打下的基礎，郭鶴年還會成功，只是通往成功的路可能走得更曲折、更長一些。

在郭鶴年眾多的王冠中，除了糖王之外，「香格里拉之父」的稱號格外醒目。七十年代初，越戰打完，亞洲政局大體穩定，經濟發展迅速，經常飛往世界各地的郭鶴年又注意到旅遊業將是一個重點發展區域。而酒店則是旅遊業的發展工具之一，環太平洋區域擁有促進旅遊業成長的最大潛能。

1971年，郭鶴年在新加坡建立了他的第一家香格里拉酒店。在他的心中，傳說中的香格里拉就是個世外桃源，他希望自己的酒店成為所有人心中的世外桃源，清靜不受干擾地卸下所有的負擔，盡情享受生活的美好。

就像他的低調處世原則一樣，不論他現在多麼知名，他還是像隱士一樣希望不受外界名譽受累，執意把自己隱於媒體的聚焦之外。

郭惠光8月1日將接任香格里拉集團CEO，同時保留董事會主席職務。這一任命的背後，反映了亞洲地區，家族企業傳承模式的重要轉變。

47歲的郭惠光是馬來西亞首富郭鶴年的女兒，任命生效後，她將管理134.98億美元資產，並領取57.6萬港元的月薪。雖然這個數字本身說明不了甚麼，但她獲得這個身份的過程值得關注。

郭鶴年有8個子女，其中3個兒子。按照傳統華人家族的繼承邏輯，兒子應該優先獲得家族事業的控制權。但現實情況是，兩個年長的兒子都沒能勝任，最終權力落到了郭惠光手中。

事實上，郭惠光用了近20年時間證明自己的能力，哈佛畢業後在摩根大通工作，然後管理《南華早報》，2017年開始掌管香格里拉。在她管理下，集團2024年收入達到22億美元，年增長2%。

值得一提的是，郭惠光鮮少接受媒體採訪，卻非常活躍在小紅書平台。在她分享的影片中，將個人IP與企業形象深度綁定。在餐廳端盤子，打掃不在話下，對底層業務瞭如指掌，堪稱香格里拉的代言人。

糖王94歲那年，出了一本自傳，是世界級富豪少有的自傳，並不避諱寫出自己的致富之道，透露商場競爭的激烈過程，也寫出自己的心路歷程，甫一面世，便引起全球媒體的關注。

三百多頁的自傳顯然遠遠不足以涵蓋他精采的一生，但已經令人手不釋卷。他坦率與誠懇的自剖，還有對文化、企業經營、人才、資本主義乃至金錢價值等等觀念的系統性看法，簡潔而切入要害，引人深思，完全不同於一般傳記的閱讀價值。

Great Gasby的F.Scott Fitzgerald說：「你知道嗎，有錢人和你我不一樣」海明威回答Ernest Hemingway：「沒錯，他們的錢比你我多。」

縱橫商場七八十年，足跡遍布全球，郭鶴年的經歷當今世上已經沒幾個人能比。