關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

18/08/2025

有了AI，該如何教仔？

#數碼營銷 #創科 #數碼 #AI #DeepSeek #ChatGPT #教育
  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　那個曾經嚇死鬼佬，站在風口浪尖的弄潮兒DeepSeek，僅僅半年不到，它就從眾人矚目的焦點跌落神壇。

 

　　據QuestMobile發佈的《2025年二季度AI應用價值榜》數據顯示，DeepSeek的月均下載量從第一季度的8111.3萬驟降至2258.9萬，降幅高達72.2%，市場份額也在持續下滑。今年5⽉，DeepSeek的⽉活躍⽤⼾數已從3⽉的1.9億降⾄1.6億。

 

　　除了流量雪崩，產品本身也存在不少問題，最常被用戶詬病的包括伺服器不穩、回應速度慢，以及專業領域回覆錯誤率偏高，使得整體使用體驗大打折扣。

 

　　更讓人失望的是，在面對一些專業問題時，DeepSeek還會時不時地給出一些錯誤答案，最近，如果你⽤DeepSeek，⼤機率會在答案的最後看到這⾏紅⾊的⼩字 ---- 本回答由AI⽣成，內容僅供參考。

 

　　它像試圖掩蓋⼀個正在蔓延的真相：官⽅報告全是假的！

 

　　我的助手需要整理⼀份日本房地產材料，希望DeepSeek能提供⼀些官⽅統計數據作為⽀撐。 AI不負所望，迅速⽣成了數個帶有「官⽅報告」字樣的引⽤。然⽽，當她花費⼤量時間去溯源時，卻發現這些報告純屬⼦虛烏有。

 

　　⼀位區塊鏈從業者，想查詢全球⾸個RWA項⽬，DeepSeek給他講述了⼀個德國酒店資產上鏈的⽣動故事，甚⾄點出了背後的百年歐洲豪門。

 

　　結果呢？業內專家給的答案只有兩個字：假的。

 

 

　　⽤⼾的憤怒，或許源自於期望的落差。 DeepSeek的爆⽕，讓⼈們⼀度以為擁有了⼀把可以媲美OpenAI ChatGPT的鑰匙，DeepSeek在今年初發表DeepSeek-R1大模型，成本低及宣稱性能與OpenAI相當，一度血洗華爾街。和一切山寨貨一樣，頭一輪係威係勢，但是持航能力是零。現在，許多⼈寧願付費去使⽤那個更可靠的選項。

 

　　ChatGPT 令人矚目的成長動能仍在持續，公司表示，這款聊天機器人本周有望達到 7 億週活躍用戶，截至 3 月底，該應用程式的周活躍用戶數已達 5 億，自去年以來增長了 4 倍，擁有 500 萬付費商業用戶。

 

 

　　市場情報公司 Sensor Tower 在最近的報告中指出，用戶平均每月使用 ChatGPT 超過 12 天，僅次於 Google 和 X。該報告還稱，到 2025 年上半年，用戶平均每天在該應用程式上花費 16 分鐘。

 

 

　　美國麻省理工大學MIT在今年六月發表研究報告顯示，倚靠AI寫作的學生，大腦連結性顯著下降，當他們被要求不能夠使用AI的時候，大腦的運作模式就好似一個小學雞。

 

 

　　身為父母，作為家長，如果不讓他趕快學AI，他們會不會落後? 孩子甚麼事都問AI，他們又無法判斷真假，到底又會不會出問題？

 

　　其實這幾年父母，老師，已經進入AI教養的憂慮，到底有沒有好的方法和孩子討論AI嗎？

 

 

　　其實，幾十年前，我們沒有AI，沒有蘋果，沒有iPhone，書還不是這樣讀？其實，面對AI，父母，老師，孩子，不分年齡，站在同一起跑線上，大部份的小孩子有了成功經驗之後就很有成就感，返轉頭會用自己的經驗教成人如何操作，但缺乏系統性學習，更難連結新舊知識，缺乏個人生活經驗，即使是AI虛構出來的故事，會依舊原封不動地挪用。

 

　　信任的建⽴需要千百次驗證，⽽崩塌，只需要⼀次DeepSeek的胡說八道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk