關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

15/09/2025

舊香港情懷如何征服日本民眾

#數碼營銷 #數碼 #香港情懷 #東京 #九龍城寨
  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　涉谷十字路口（Shibuya Crossing）是日本東京最著名的地標之一，位於涉谷車站八公口前。這個路口常被稱為「世界最繁忙的十字路口」，因為每次紅綠燈轉換時，四面八方的行人會同時穿越馬路，形成壯觀的人流交錯景象。

 

　　高峰時段一次過街的人數常常超過數千人，場面井然有序，卻又極具震撼。它不僅是交通要道，更成為東京繁華、快速節奏生活的象徵，經常出現在電影、電視劇、廣告與旅遊宣傳中。

 

 

　　就在這個東京的中心，有一班有心人打造一個七八年代懷舊港式餐廳，把整個香港街頭夜市大排檔搬到東京，在霓虹燈下，一邊飲冰凍啤酒，一邊食港式大排檔小炒，讓你瞬間穿越回 70–80年代的香港。

 

 

　　我們第一次去到的時候，老闆話：「唔好意思，唔准影相，等正式開張先啦。我要畀個驚喜所有顧客及朋友，對唔住各位。」

 

　　現場所見全部人O嘴，老闆竟然把整個舊香港在涉谷複製，有一些是古物，有一些是復刻版，簡直係真嘅一樣。

 

　　「老闆，你真係揼本，這裏充滿我童年回憶，這裏令我想起細個，老竇帶我去九龍城寨剝牙，理髪，好多同學住喺上面，放假去打麻雀。」「我認識嘅朋友之中，去過城寨的不出五個人。」

 

 

　　這座已消逝的七八十年代傳奇城邦，如今透過大銀幕在日本掀起意想不到的熱潮。當這部充滿港式美學的香港電影登陸日本院線時，不僅獲得票房佳績，更引發媒體廣泛討論與動漫迷的狂熱追捧。

 

　　這現象背後，隱藏著怎樣的文化密碼與情感共鳴？

 

　　舊香港歷史是英國殖民地的特殊產物，但其呈現的密集都市生態與社區關係，觸動了日本人對「下町文化」的集體記憶。戰後日本同樣存在許多高密度社區，人們在狹小空間中建立緊密的人際網絡。

 

　　電影打造的「暗黑奇幻美學」完美擊中日本觀眾的審美偏好。電影中錯綜複雜的管線、不見天日的窄巷、層層疊加的鐵皮屋，構成一幅既破敗又充滿生命力的超現實圖景。

 

　　這種美學風格與日本動漫中常見的「廢墟未來主義」及「CyberPunk」元素驚人地契合，令日本觀眾既感到陌生又莫名熟悉。彷彿是《阿基拉》中的Neo-Tokyo與《攻殼機動隊》中港町的香港翻版，這種視覺上的既視感成為吸引日本觀眾的第一道磁力。

 

 

　　鄰里間的互助與衝突、傳統與現代的並存，喚起了日本人對已漸消失的社區情感的懷念。這種對「失落的空間」的共感，讓日本觀眾在觀影時產生了深刻的情感共鳴。

 

　　香港電影，香港美食在日本的成功，不僅是香港文化輸出的勝利，這種跨媒介的親和力成為在日本成功的重要因素。更是證明了真正打動人心的創造力能夠超越語言與文化的邊界，在異國土壤中找到知音。

 

　　我左手揸住乳鴿，右手大口大口吃著炒蜆，枱面還有一條紅斑，當日本民眾為舊香港大排檔美食歡呼時，他們更是在慶賀一種共同的美學感受與情感結構的再發現，這將成為澀谷的一個地標。

 

 

J仔酒場大排檔：https://www.instagram.com/jboy.shibuya/

 

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

