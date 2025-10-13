  • 報價
13/10/2025

看他如何對太太，我決定用1億日圓收購他公司

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　建築公司富田先生和我分享他一個小故事，兩年前，為了一個日本的酒店項目，他籌備了三個月，準備的材料接近2,000多頁，志在必得。

 

　　結果，被對手用不到10頁紙的PPT打敗。在日本，有一些天花板你是永遠不能夠打破的，財閥和企業之間的種種關係，官商勾結，利益輸送，投資方也覺得不好意思，不想只是用一串電話打發他，邀請他過來東京談了兩個小時，其中一個小時也是用來表揚他，但去到最後，對不起，合同仍然是給了人家。

 

 

　　富田先生當然沮喪萬分，但太太一直也陪著他。

 

　　幾次會面中，我注意到他談起妻子時眼中帶光，語氣中盡是欣賞與尊重。他說，兩人走過創業初期的艱辛，妻子從未抱怨，而他也在事業穩定後，更加珍惜她的付出。

 

　　富田夫妻從大學生時代就開始相愛，出社會後又一起打拼。他們一起度過了許多風光時刻，也一起吃過很多苦。

 

　　曾經有次丈夫因為遇人不淑，被騙了很多錢。這件事對丈夫的打擊很大，差點一蹶不振。但妻子沒有抱怨，只是默默地陪伴，並安慰說：錢可以慢慢賺，只要我們倆一起努力，沒什麼是做不到的。

 

　　一語成真。

 

　　如今十幾年過去，他們想要的都有了。

 

　　很多人說：愛不只是當你光芒萬丈時能與你並肩，更是當你在黑暗中掙扎時，我能穩穩地接住你，告訴你「我在這裡」。

 

 

　　記者曾經採訪過Bill Gates，問他：「你一生中最聰明的決定，是創建微軟，還是大舉慈善？」

 

　　他回答，都不是，是找到合適的人結婚。

 

　　世界首富的妻子Melinda也非美豔動人，而是一個相貌平平、身材一般的女人，在Bill Gates眼裡，Melinda不僅是工作上的夥伴，辦事幹練，更重要的是她具備一個賢妻的特質：性格溫順、大方。

 

　　Bill Gates老友巴菲特說：「我年輕時曾與我們州最漂亮的女孩約會，但最後沒有成功。我聽過她後來離過三次婚，如果我們當時真在一起，我都無法想像未來會怎麼樣。」

 

 

　　所以，其實人生中最重要的決定是跟什麼人結婚，在選擇伴侶上，如果錯了，將讓你損失很多。而且，損失不僅僅是金錢上的。

 

　　我意識到，一個能在親密關係中持續表達感謝、不視付出為理所當然的人，在事業上也必然是個可靠、懂得感恩的合作對象。

 

　　世界上沒有完美的婚姻，也沒有完美的商業合作關係。但重要的是，我們是否願意用包容與理解的眼光，去看待彼此的不完美。少看對方沒做到的，多珍惜對方已經付出的，人自然就幸福了。

 

　　那位企業主對待妻子的方式，讓我看到了一個人最真實的品格：感恩、坦誠、不離不棄。

　　這些品質，不僅適用於婚姻，也同樣適用於事業。最終，我決定收購他的公司，因為我相信，一個懂得如何愛的人，也必然懂得如何共創價值。

 

　　生活很苦，創業更難，但若有一個人願意與你一同經營，互相委屈，互相體諒，再互相滿足——無論在婚姻還是事業中，這已是人間最值得的幸福。

 

　　2021年，Bill Gates和他的妻子Melinda在結婚27年，積累了1270億美元的財富後，雙方正式宣佈進入離婚程式中。消息發出後，令人感到震驚，很多人都不敢相信是真的。

 

 

　　雖然不知道離婚的原因，但婚姻冷暖自知，夫妻倆都已經過了知天命的歲數，這世界很公平，看透了世間的不如意事，想要最好，就一定會給你最痛。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

