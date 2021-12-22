唔使大肆擴張線下網絡！把握兩大網購機遇，時裝品牌營業額錄3位數增長！

網購在疫情下愈趨盛行，網購平台從中發掘商機之時，管理層亦要面對更多挑戰。ZALORA香港區營運總監馮卓仁（Anthony）要同時兼顧平台在香港和東南亞區的業務，「一直喜歡戶外活動」，疫情往返兩地需要隔離，讓他並不習慣。

ZALORA香港區營運總監馮卓仁認為，不能只依靠疫下帶來的銷售增長。（受訪者提供圖片）

ZALORA以往主攻時裝業務，過去12至18個月，電子商務業務不斷增長，平台也擴大業務類型。Anthony目前較長時間逗留在東南亞，並遙距操控香港區業務。惟他坦言，平台是跨國公司，很多事情需要跨國處理，即使進行線上會議，也不及直接面對面討論。因此，他每半年會回來香港一次，以兼顧香港和東南亞業務，惟不能好像疫情前每月往返兩地。

喜歡戶外活動 不習慣要隔離

過去每月不斷出差，Anthony認為絕對不是「苦差」，皆因他喜歡四出走動，並稱，個人興趣和嗜好是玩各種戶外運動，假日更必定會外出活動。他笑言：「我不可以望著四幅牆。」但疫情後每次來回兩地，需要留在隔離酒店房間內，接受隔離，只能在房間活動手腳，讓他不太習慣。

然而，在這段非常時期，他亦領悟出一套營商心得。首先是民眾在疫情下，擁有更多空閒時間，更常留在家中加強個人護理、保養。加上Z世代非常著重打扮，他便瞄準這商機，以求為平台未來帶來利潤。他了解新世代購物模式後，整合出兩大網購現象。

產品性價比更高：商戶節省租金，可提供性價比較高的產品。消費者方面，則節省車費及時間。

ZALORA在平台上，將引入更多美容品牌的數目。（官網截圖）

品牌不用大肆擴張線下網絡：新世代在全球化和互聯網的力量下，較易認識海外品牌，品牌無需在每一個市場都成立店舖，可透過互聯網或零售平台與消費者連結。

「新世代不會問媽媽，用甚麼護膚產品較好。」而是選擇透過互聯網和社交平台，或從KOL（Key Opinion Leader）的影片中，發掘所需。他們在了解傳統大品牌的同時，也喜愛探索更多不知名的小店。

美容業務 疫下增長達3位數

雖然ZALORA的營業額正在增長，尤以美容業務增長達3位數字，其他如家居及生活用品、時裝、運動用品也按年上升。但Anthony強調居安思危的重要性，並認為疫情帶來的，只是短暫的商機。而為了平台實現持續而長遠的增長，需引入更多新品牌進駐。

他更發現一項有趣現象，便是喜歡購買時裝的消費者，同時會購買更多家品及生活用品。並分析指，愛美、注重潮流的人，多了時間留在家中，便希望粉飾家店，令生活更舒適稱心。