開Live賣衫月賺50萬！前空姐轉型開網店：直播行銷講求快、狠、準！

新冠肺炎疫情下，各行各業都面臨巨大挑戰，同時亦造就網購盛行的市場新常態，網店創業潮油然而生。經歷航空公司倒閉及自家網店休業，前空姐郭苑盈（Jess）決定奮身一搏，放棄打工生涯，靠著網購之便和直播帶貨熱潮，其網店月營業額達50萬元。

開業7年的Jeviss業務日增，創辦人Jess（左）與電商合作，以騰出更多時間與客人互動。

Jess直言，中學開始已想成為空姐，但又明白「空姐不是能做一世的工作」，因此早於大學時期便開設時裝網店，作為自己的副業，「如果創立了自己的網店，或許他朝一日發展成為可以全身投入的事業。」

創業初期，Jess得不到家人支持，自己也沒有太大信心，甚至不清楚網店的發展方式，只本著「試試無妨」的心態盡力經營。就這樣，主打預訂韓國女裝的網店「Jeviss」，在2014年正式開業。

影片可重看暫停 策略具成效

看中內地及台灣的直播銷售策略，Jess在社交平台上為客人提供更詳細的產品介紹。她解釋，很多客人都認為時裝網店的營運模式千篇一律，先從批發商取得新品後，拍攝宣傳圖片推銷。在這種「摸不到、看不真」的銷售方式下，客人難免會擔心貨不對辦。自2018年中起，Jess一改其網店行銷策略，如會在韓國批發市場直播、拍影片講述產品資料。

她續指，直播講求快、狠、準，要用最短的時間吸引客人繼續看下去，說話又不能太冗長，以免客人聽到一半便對產品失去興趣。而直播的即時性，為客人帶來有別於一般網購的新鮮感和現場感。配以影片可重看、暫停等特性，讓客人自行播放想看的內容。兩者相輔相成，可增加客人對貨源及品質的信心。

一個新的銷售策略成功與否，看數字便知。Jess表示，直播行銷的成效比她預期都好很多，加上新冠肺炎的出現，為網購市場帶來優勢，「Jeviss」的銷售量由開業初期的每月只售出約100件，到初嘗直播行銷時的約500件，現時已大幅升至每月售出超過2,000件產品，每月營業額達50萬港元。

互動為關鍵 品牌行銷靠自己

Jeviss的陳列室於今年開設，創辦人希望藉日後的聯乘合作，在陳列室為客人提供更多購物新體驗。（Jeviss官網截圖）

面對生意額日增，她由1人發展成3人小團隊，「愈多客人下單，花費在網店的心力自然也會多，你總不能無視客人。」現時她主責處理網店行政及客戶服務。因她相信與客人溝通時，可直接了解其需要；與客人互動，是為品牌建立信譽、了解市場動向的好時機。