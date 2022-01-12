引入AR體驗美夢！推狗狗專用床褥！151年床褥品牌3招攻入年輕人市場！

疫情重塑消費者的價值觀和生活形態，要吸納新客群，傳統品牌必須升級轉型。

成立超過150年的床褥家具品牌蓆夢思（Simmons），一直富於傳統感。去年6月出任蓆夢思床褥家具香港區總經理的唐少（Ophelia Tong），銳意要把握疫情商機，改變管理及營銷策略，重塑品牌，以3招推動轉型改革，盼能吸引更多年輕客。

蓆夢思床褥家具香港區總經理Ophelia Tong，去年接手後便積極思考轉型升級，盼能吸引更多年輕客。

Ophelia日前接受本報訪問時提及，床褥是日常生活中的必需品，但市場競爭一直都相當激烈。加上疫情爆發後，大眾愈趨注重身體健康，健康產品市場迎來一輪爆發，競爭對手紛紛採取優惠折扣、創新推銷手法吸引客戶，搶奪市場位置。

看準疫市商機 科技吸年輕客

面對整體商業環境劇烈改變，去年接手成為蓆夢思香港區女舵手的Ophelia，也不得不重新檢視品牌的營商策略，積極思考轉型升級，為求能讓品牌在本港床褥市場站穩腳。

她直言，蓆夢思背負著151年歷史，過往給予外界的印象都是比較傳統或古老，「好多人去到門口就會覺得品牌好貴、老牌子，都不會考慮了。」

雖然品牌在中年客戶層的知名度甚高，但對於年輕人來說都相較陌生，Ophelia透露：「接手後的第一項任務，就是要擴展消費者客群，將品牌變得更有趣，再帶入年輕人市場。」

蓆夢思床褥家具引入擴增實境（AR）技術，讓客戶自創虛擬夢想世界。（受訪者提供圖片）

她又表示，要攻入年輕人市場，需要跟隨時代及市場變遷，將品牌打造成「With Fun」新鮮的形象。要吸引潛在年輕消費群進入店舖體驗，首先要做好「門面準備」。如在去年11月最新開幕的又一城專門店，就不再只是擺放床褥家具，在門口增設「打卡位」、引入擴增實境（AR）技術等，貼近年輕人生活方式去奪取他們的芳心。

此外，現時不少年輕人或家庭都會養寵物，Ophelia也趁著新店開幕，引入狗狗專用的床褥。她笑言：「這其實也是我一個私心想法。」她也是愛狗之人，覺得動物與人一樣，需要有一個舒服的休息地方。

現時不少年輕人或家庭都會養寵物，Ophelia趁著新店開幕，引入狗狗專用床褥。

因此，她向總公司提議，盼能將已在日本出售的狗狗專用床褥帶來香港，與「寵狗狂魔們」分享這款為愛犬而設的床褥。她補充：「市面很多寵物店都有賣狗狗床上用品，覺得我們品牌店內，要有這個產品。」

除以上兩項新改革，Ophelia表示品牌也因應市場發展，開拓綫上平台，進行雙綫發展。目前主要銷售枕頭、床褥保護套，以及毛氈和毛巾禮盒等其他產品。同時，該企也會利用Facebook和Instagram等社交平台發放信息。

每月營銷增長率 約8至12%

要將傳統品牌重新打造，除了改變營銷方式，還要改變管理方法。Ophelia坦承，接手新工作崗位，確實一點也不容易，如與團隊之間，仍需要時間磨合。

她舉例指，由於公司是國際品牌，所有工序都有既定流程或工作方式，要將新思維引入也並非易事。「如早前提出在實體店中引入AR技術，有同事會覺得賣床褥就賣床褥，為何要引入科技？所以我花不少時間，向總公司管理層及員工團隊慢慢解釋，幸好他們最後都相當支持。」經過Ophelia努力改革，據悉現時蓆夢思每月營銷增長率約8至12%。