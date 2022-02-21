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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

21/02/2022

開設元宇宙概念實體店！推NFT立體打印！快圖美4招吸數碼資訊科技人才

#創科 #數碼 #數碼轉型 #元宇宙 #Metaverse #NFT
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　　新經濟發展，傳統行業面對轉型挑戰，對新技術人才需求增加，連鎖沖印集團快圖美（FOTOMAX）亦展開數碼營銷、拓展虛擬世界領域，更有計劃開設元宇宙概念實體店，擬增聘專業數碼資訊科技人才，提升競爭力。

 

快圖美董事總經理孫道熙認為，集團需要不同數碼資訊人才迎合業務發展。（受訪者提供圖片）

 

　　快圖美（FOTOMAX）董事總經理孫道熙（Ryan Sun）表示，傳統經營要求進，店舖營運及策略需與時同步，加快轉型數碼化之餘，亦要重新制定策略。

 

提升數碼能力 加強服務質素

 

　　孫道熙表示，該集團目前於全港擁50多間店，聘有約150名辦公室、沖曬工場及店面員工，提供傳統菲林及數碼相片沖曬服務。疫情關係令集團整體生意下跌約8成，但仍會繼續推動發展業務，如與多家公司包括迪士尼、海洋公園及天際100合作，推個人化及商業產品服務。其他業務包括團體攝影、綫上沖曬相片，甚至將舊有VHS錄影帶轉成數碼影片檔案等服務。孫道熙更透露，新業務策略要配合人才發展，具體方向包括：

 

　　1.提升員工及店舖服務質素；

 

　　2.增聘數碼及多媒體專業人才；

 

　　3.拓展虛擬世界服務。

 

 

　　傳統店舖經營及轉營也不易，孫道熙指，店長及店員都需要增進知識，使用富人情味的銷售方式。目前大部分員工資歷較深，一旦出現人才流失，資深職位較難重新招聘。

 

　　他解釋指，店面員工需要有傳統零售技巧，又要具備攝影技能，日常要處理綫上及店舖收單工作，同時又要懂得處理數碼相片調色及轉換格式，與沖曬工場溝通。同時，不同地區門店的市場需求有異，如中環需要更多文書處理及綫上影印服務，旺角店則以沖曬相片及銷售個人化產品較多，安排合適的人手也甚具挑戰性。

 

夥不同品牌 推個人化服務

 

　　為鼓勵員工於疫下保持優質服務，會贈送超市購物禮券及勤工獎等，獎勵表現好的員工。

 

　　對於科技界熱門話題元宇宙（Metaverse），快圖美亦不想缺席。孫道熙透露，早於元宇宙發展初期已研究機遇，現時也積極尋找元宇宙、非同質化代幣（NFT）等專才。他認為NFT內的數碼創作、圖案及其他內容創作者的作品，都有機會結合到快圖美產品或服務，今年正好是該品牌踏入40周年，已着手發展元宇宙業務，更計劃開設2間「Fotometa」元宇宙概念實體店，Fotometa業務包括：

 

　　1. NFT圖案實體印刷：讓珍藏的數碼藝術品不單只在數碼錢包上顯示，可變成實體印刷產品，更有計劃利用NFT數碼圖像版權，推出水杯、水樽，電子相架等系列產品。

 

　　2. NFT立體打印：NFT圖像及產品圖案以3D Printing立體打印成品。

 

　　3.新式數碼攝影：店內設大型LED電視牆顯示NFT、元宇宙及節日氣氛背景，攻華麗數碼化攝影服務，迎合元宇宙發展。

 

 

 

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