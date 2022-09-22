數碼轉型趨勢持續！每26個職位爭1個人！科企夥教育機構培育網安人才

因應疫情需要，許多企業都加快數碼轉型步伐，大大增加對資訊科技（IT）人才的需求。加上近年網絡攻擊問題嚴重，網絡安全成為企業和大眾不容忽視的要素。

眼見網絡安全人才渴市，有科企與本港教育機構合作，提供與網絡安全相關的活動，培育新一代網絡安全人才。

Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊（左二）稱，外來人才留港的考慮因素較多，相比之下，培育本地人才更能長遠解決人才荒。 （殷凱怡攝）

網絡安全科企Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊指，隨著近年全球企業急速數碼轉型，市民生活亦數碼化，網絡安全成為大眾所關注的議題，亦在資訊科技範疇中，發展成一個獨立的議題，甚至發展出其專屬的職位。

盡管各界早已著手培訓更多IT人手，惟面對急速的科技發展，和近年大量網絡攻擊，網絡安全人才供應遠低於市場需求。

他指，幾年前，香港市場上已有約3萬個網絡安全職位需求，但根據立法會2021年公布的研究顯示，本港在2018年有95,780名資訊科技從業員，只有1.2%，即約1,150名人才是從事網絡安全相關工作，平均每26個職位爭1個人才。隨著疫後混合辦公模式，以及數碼轉型趨勢持續，日後網絡安全人才的需求更是有增無減。

修讀網安專科 職場前途佳

Palo Alto Networks早於2019年與香港專業教育學院（IVE）合作，提供一系列與網絡安全相關的活動，包括舉辦受認證的培訓、職業講座和比賽。除了助學生更深入了解行業發展外，亦為業界人士提供交流和進修機會，希望增加香港資安人才的供應。

Palo Alto Networks耗資300萬港元，為IVE網絡安全中心的實驗室增加設置，以培訓本地網絡安全人才。（受訪者提供圖片）

現於Palo Alto Networks任網絡安全工程師的前IVE畢業生張啟祥，已投入IT行業近20年，當中有近10年網絡安全相關工作經驗，現負責帶領著一個10人的團隊。不乏請人經驗的他稱，報讀網絡安全專科能讓學生同時具備知識以及實戰經驗之餘，亦為畢業生帶來更優厚的薪酬福利。以一般網絡安全畢業生而言，起薪點為月薪18,000至20,000港元，工作2至3年薪酬升幅更可達約40%。另業內的晉升機會亦很大，以近年的趨勢來看，具備3至5年網絡安全相關工作經驗者，可升至經理級別。

陳文俊補充，由於網絡安全人才極為短缺，相比其他IT範疇的職位，網絡安全人才的薪金可高一至兩成，相信可以吸引年輕人在日後選修網絡安全專科，吸引更多業內人士轉戰網絡安全範疇，以紓解網絡人才極為不足的問題。