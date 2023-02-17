企業數碼轉型5階段！善用AI、大數據、元宇宙拓展業務！首要任務是讓客戶由線上賺到線下？

全球企業數碼轉型，人工智能（AI）、大數據、元宇宙等元素成為拓展業務的好工具。但企業仍需懂得整合所得的技術和資源，才能面對萬變的市場需求。

管理諮詢公司德勤表示，企業在數碼轉型路程中，將進一步追求產品及服務個人化，並強調元宇宙等線上活動及業務發展，需要與線下融合。

德勤數字及管理諮詢香港主管合夥人黃文標（右二）提醒企業，加入了元宇宙，也要留意如何讓客戶從中受惠。

德勤數字全球主管合夥人Sam Roddick指出，企業數碼轉型將經歷5個階段，首2個階段是為了優化內部和提升生產效能，如將資料數據、流程和平台數碼化。其後便是利用數碼進入新市場和創造新產品，以關注於來自外部的客戶價值及增長。最後則是達致涵蓋內部和外部、徹底的業務轉型。另強調成功的業務數碼轉型，不應只有企業在利潤上有所得益，更應是整個群體，甚至是地球都能受惠。

親自了解科技 做好發展準備

他引述該企業的調查並向企業行政總裁們提出4項意見：想清楚其公司需要哪一範疇的數碼轉型；有目的進行溝通，從而帶領整個團隊應對轉型所帶來的挑戰及困難；去接近和親身了解不同的科技，特別是那些會為市場帶來重大改變的科技；以及為公司數碼轉型後發展作好準備。

德勤數字及管理諮詢香港主管合夥人黃文標提到，在現今的世代中，不論是企業客戶還是其客人，除了期望個人資料及數據安全得到保障，以及獲得最合適的產品及服務外，還追求產品和服務商可以對其有全面的了解，以及從多元渠道中互動。

他以奢侈品牌為例，若品牌要向其客戶提供服務或宣傳時，必須先了解客戶的基本資料和喜好，才能提供到合乎其品牌形象及檔次的服務。因此，相關品牌在進行數碼轉型的過程時，亦會要求與其合作的服務商，提供切身服務，例如如何整合單一消費者，在不同渠道所留下的個人數據及資料。「很多企業都有他們各自的data source（數據源），但可能他們有太多不同的渠道和來源，（成敗）關鍵在於他們沒有整合。」

企業加入元宇宙 客戶須得益

此外，黃文標又留意到隨着元宇宙愈趨盛行，不少企業都加入元宇宙，甚至會建構自家的虛擬世界。「企業進入了元宇宙，不只是買一塊（虛擬）土地，而是要思考如何讓客戶從中獲益，最終是要將客戶從線上連繫到線下世界。」

BCT銀聯集團早前推出的一款以元宇宙概念打造而成的強積金流動應用程式，讓商戶在其虛擬世界中設立虛擬限定店，並讓其會員透過應用程式邊玩邊取得特設的遊戲幣。黃文標表示：「該企會員可以在食肆中，將那些遊戲幣兌換相應的優惠；這些便是讓客戶從線上帶回線下的成功例子。」



BCT銀聯集團的應用程式容許客戶賺取虛擬遊戲幣，再於現實生活中兌換成食肆等商店優惠。

