AI殺入時裝紡織界！着意培育專才與AI溝通！AiDLab總監：AI助激發創意，概念和思想不能取代

人工智能（AI）大熱，有專家指出，未來從事時裝及紡織製造行業，懂AI操作或溝通將成必要條件。現今的設計師也要打破固有思想，接納並將科技融入自己的創作過程中。

惟時裝和紡織製造流程當中，涉及的專業知識繁多且分類細微，要找到具備相關知識，又懂科技的人才，仍是業界的一大挑戰。

AiDLab行政總裁及總監黃偉強表示，時裝及紡織人才需要略懂AI，或懂與AI專家溝通。（受訪者提供圖片）

一直推動及研究結合AI與時裝及紡織領域的人工智能設計研究所（AiDLab），其行政總裁及總監黃偉強表示，很多時裝品牌和紡織品生產商，已著手利用各種創新技術，加快其產品設計流程，縮短生產時間，以創造更多營銷機會和增加盈利。

有技術 還要配合專門人才

AI、創新材料和在線零售領域技術不斷發展，時裝和紡織領域自然走向數碼化。但他認為，單有科技技術，不足以帶領行業推動數碼轉型，還要配合更多具備相關技術的人才，業界才能持續發展。「時裝及紡織界在數碼轉型，特別是使用AI技術，仍然是萌芽階段。」

黃偉強解釋，盡管AI技術已非近年之物，行內企業對創新科技應用也有需求。Amazon（亞馬遜）、阿里巴巴等大公司，在AI方面亦已有優越的基礎研究和技術。「問題是，當要將AI技術引入某些行業，也要配合相關的行業的認知。時裝紡織範疇很大，涉及多個環節，如紡紗、織布、印染、製衣，每個環節也涉及多個工序。你怎樣去找到一個AI專家，同時熟悉這個行業。可以和行業專家溝通，繼而一同研發和解決問題，最為關鍵。」

此外，很多紡織業企業內部設有科技團隊，但又未必是AI範疇的專家。因此，不論是市場上的科技人才，還是企業內的人力資源，也與企業需要有落差，延長科技在行內推行的進程。

理大相關新課程 即將推出

為迎合業界企業未來的路向和期望，黃偉強認為，業內人士不能拒絕用科技。「他們毋須很熟悉AI或科技，也毋須懂得編程，但至少要知道AI是甚麼，要懂得與相關的專家溝通。」

據悉，香港理工大學時裝及紡織學院在即將推出的新課程中，亦特意加入與AI相關的教學，惟他稱不能透露更多具體課程詳情。

整個時裝及紡織界也需接納和使用科技創作，現時的從業員將要應對科技帶來的考驗。「很難貿貿然要他們用這些科技，業界需要給予他們時間去打破固有的框架。」

當問到若行業廣泛及深入地使用AI科技，還需要「設計師」時，黃偉強以其團隊研發的AI時裝設計助理「AiDA」為例，系統所參考的靈感板（Mood Board）、紙樣等都是來自設計師，「AI生成出來的東西不是一定要直接用，它是助你激發創意，創意概念和思想是不能取代的。」