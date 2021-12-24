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24/12/2021

王力宏李靚蕾風波｜完美示範《瘋潮行銷》六大法則！男神「貨不對辦」！善用社交平台放「震撼彈」！

#華頓商學 #瘋潮行銷 #李靚蕾 #流量 #平台 #社交身價 #營銷 #行銷 #王力宏
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　華頓商學曾經出版了一本針對網絡世界作營銷的書籍《瘋潮行銷》（Contagious），指商家希望能在短時間之內令人熟悉並火速爆紅，要在傳統營銷學加上網絡特點，要牢記下列六大法則非常困難，但王力宏事件卻作了完美演繹：

 

1. Social Currency 社交身價

 

　　首先要創造自身品牌的社交身價，這個可能需要一點時間去建立，在網絡世界不可能你發第一條視頻或文章便會有人關注，就算有也是偶然性，能否保持熱度也是依賴時間，在一定的時間沉澱你的社交身價就會出現，在內地的述語名為「種草」，為產品做預熱準備。王力宏有無數粉絲，其社交身價無庸置疑。

 

2. Trigger 觸發點

 

　　當你的社交身價已累積到了一個點，人家也認可你的時候，你欠缺的只是一個觸發點，誘使他們把你視頻或社交帳號轉發出去，今次王力宏太太爆料事件的觸發點夠爆，男神變渣男令網民轉發瘋傳。

 

3. Emotion 情感

 

　　情感可以是多樣性，前題是能夠令大眾有共嗚，婚姻肯定是容易取得共嗚和觸動入情緒的話題。女性普遍感到同情和憐憫、男性普遍感到驚嚇的情緒、或有些人抱著幸災樂禍的情緒都會令他們更加投入。

 

4. Public 曝光

 

　　怎樣在適合你的平台增加曝光，挑選合適的平台對流量的幫助很大，王力宏太太李靚蕾很聰明地選擇了微搏，大陸佔了最大的華人人口，同時也是公域流量，所以短短幾天便有數十億瀏覧量和流言，遠超於其他平台。

 

5. Practical Value實用價值

 

　　顧客最討厭就是被人欺騙，若果你產品或服務言過其實，愛的反面便是恨，負評或負面轉介的時候，要去挽救所花的氣力不知要多少倍才行，男神變渣男的落差絕對令在市場上難以翻身。產品素質只能如實反映，除非你只想賺一次性的錢，不求有回頭客，貨不對辦很難在市場中生存。

 

6. Story故事

 

　　這絕對是一套連續劇，故事峰迴路轉，參與人物除了男女主角，更加入男主角父親，及猜猜她炮友是誰的遊戲，編劇一時三刻也想不到這樣的題材。

 

　　筆者希望讀者們反覆思考上述六大法則和真實案例，以便把產品或服務好好推廣和傳銷。

 

（影片由作者提供）

 

 

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