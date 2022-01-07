小米最識玩互聯網思維把戲？去中心化！集體運算！做不到只會被社會淘汰！

很多人在思考問題的時候，都只能用書本上教的思維系統，但在廿二世紀互聯網的年代，有兩大特點要留意，就是「去中心化」和「集體運算」。這兩組詞彙表面上似是可以理解，但又想不出具體例子，筆者嘗試舉兩個例子希望能夠令讀者容易明白。

在生物界中，有一種昆蟲是去中心化的表表者。聰明的讀者可能估到了，就是蜜蜂，蜂后只是負責生產，延續後代的使命，她不是作決策的話事人，也沒有如人類有管理層，牠們是絕對的去中心化，蜜蜂若要築新蜂巢搬家，它們會以尾巴傳遞信息和作集體決定，沒有一只蜜蜂能說了算。近期世界上發起的反政府運動，沒有領袖也沒有大台，全是不同群組討論出來作出的決策，去中心化令到每一個人也能夠參與，令到黏性和投入度大增是另類的激勵，企業在考慮生意的時候需多給與顧客參與，小米是其中一家懂得玩互聯網思維把戲的企業，他們有「米粉顧客團」發表產品的意見，完善產品設計，既可增加忠誠度，更能令管理層了解客戶所需。

集體運算方面，筆者以讀書時代被罰抄作例子，老師罰抄課文一千次，若果只得一個人抄起碼要花五至六小時，但筆者親和力尚可以，隨時可找二十位同學共同負擔，每人只需花數十分鐘便能完成，在互聯網時代也是由不同人一起參與運算，大大減少尋找答案的時間，這有賴雲端提供平台於各用戶同時間應用，即雲端技術中PaaS（Platform as a Service），有賴具有前瞻性的人投下海量資金興建雲端硬碟供使用，再加上5G高速傳輸速度，令事件發展得更完美，近期的疫症便是一實例，在互聯網中各專家聯手拆解病毒密碼和治療方法，從前在未有互聯網時代可能需要以十年為單位去破解，筆者相信不出多兩個月便有疫苗橫空面世。

上述的例子是冰山一角，企業家要習慣用互聯網思維才可以令公司持續性發展，再停留在傳統思考模式將會被社會淘汰是早晚的事情。

（影片由作者提供）