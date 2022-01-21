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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

21/01/2022

惡補道家思維加快數碼轉型！「法」以立制度！「術」以立戰略！學不精將被市場淘汰？

#企業轉型 #數碼轉型 #人才管理 #數碼 #互聯網 #管理 #道家 #商道
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　筆者曾經寫過一篇文章講《商道》，講道家思維——道、法、術、器、勢。「勢」是指數碼化和互聯網是大趨勢，世界上所有人都不能迴避，不願意面對大勢只是作鴕鳥而已，不願意面對現實，終歸也會被市場淘汰，躲也躲不了。

 

　　「器」就是引入適當器材，譬如運算速度較高的電腦、傳送快捷的modem或安全穩定的雲端儲存器。工欲善其事，必先利其器，企業要數碼轉型，就要對器材須要有基本的認識，以免浪費金錢引入不恰當的器材，每一粒子彈都要用得其所。

 

　　「術」便是數碼轉型的戰術是怎樣，是靠內部改造還是依仗外力去轉變？舉例，一間傳統印刷媒體怎樣轉為數碼媒體，無論是培訓內部人員轉型，還是外聘人才或外判業務都是可行的戰術，視乎領導人的想法和公司文化。

 

　　「法」便是制度的轉型，企業的架構未能明確設定，轉型只能是曇花一現，不能持久，如何建構一個數碼化友善的制度與環境，是讓企業持續的重點，包括人才選用、工作技能培養、企業內部規章與績效評估制度等。在互聯網時代，資本並非最重要，人才反而是最重要的，企業需要培養員工有下列的軟性技巧：批判性思考、複雜溝通能力、創造力、適應力和生產力。另外未來僱主／僱員制度可能會隨著雲端發展成熟，或年輕一代喜歡Home Office而轉變為夥伴關係partnership或自由工作者freelancer制度，制度的設計便成為關鍵，制度要驅使他們勤奮工作並得到應有的報酬，企業才有競爭力。

 

　　數碼轉型能否成功的是「道」，即mindset思維是否已完全改變。企業基因轉型，怎樣將企業所有員工重視數碼和創新並成為企業的DNA，讓員工大膽想像未來，透過結合網絡和資訊科技改變產業既有運作模式。基因中須要有顧客導向中心思維，互聯網世界顧客的反應非常快，稍為不適當處理顧客反應會釀成災難。落實執行的文化，互聯網世界很容易流於紙上談兵，只談怎樣顛覆現有制度，但缺乏落實新思維的手段和方法而成為空談。雲端的出現鼓勵了合作，開放合作文化也是重要一環。

 

　　企業要成功數碼轉型，請細心思考上述建議，看看甚麼需要惡補。

 

（影片由作者提供）

 

 

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