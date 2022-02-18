願意作改變就是贏家？淺談「創造性破壞」，把虧損變成利潤！

今天大家面對疫情，企業家和僱員都被逼離開舒適圈，筆者最近碰到年齡已達七十的企業家，兩個原先做得不錯的板塊：餐飲業和培訓業，由每年幾千萬的盈收，經歷社會事件和疫情打擊後，變為虧損。他還積極面對，並戲稱是二次創業，需要再創新才可迎合市場的改變。

創造性破壞（Creative Destruction）是經濟學家熊彼德提出的理論，雖然這個理論已有過百年的歷史，經典便是今天再細味也沒有過時的感覺，創新就是把原來的生產要素重新組合，改變其產業功能，以滿足市場需求，從而創造利潤。但是有創新就有破壞，只是破壞之後結果會更好，這便是著名的創造性破壞理論。創新可以由以下幾方面去思考：

1. 生產新的貨種

生產汽車代替馬車是最經典的例子，任憑你怎樣改善馬車的生產流程，增強效率也沒有用，因為它注定被汽車取代，是大勢所趨，正如今天電動車追殺汽車一樣，新的品種取代舊的品種

2. 開發新的生產方法

亨利福特創造了流水式生產線把汽車細分不同組件，從而將生產效率大幅提升便是最案例，今天則流行閉環式產業園，如手機產業上下游由設計、組件生產、軟件、包裝、推廣等全部放在產業園內，增加協同效應是嶄新的生產方法

3. 開拓新的銷售渠道

從前銷售只能投放廣告於報紙、雜誌、電台和電視台，在實體店如商場和百貨公司去銷售，但在互聯網興起以後，宣傳可以通過社交媒體如Facebook、Youtube、抖音等發放，銷售也可以通過KOL直銷或網上商店，線上線下融合便是新的渠道

4. 原材料或半制成品的新供應

嘗試把產品模組化，把不同模組外判，以手機為例，不同廠商負責不同零件的研發，如鏡頭、揚聲器、電池由不同專項去研發，用新材料制造或改良設計，以減輕自身負擔和精力，集中做功能的突破

5. 組織上的創新

從前我們要找計程車便只是在街上截車或打上call 台電召，今天已有完善的滴滴打車或UBER平台，外賣也是今天有Food Panda和餓了麼，完全顛覆了整個行業，網絡平台未來肯定是增長最快、利潤最高的商業模式

筆者今天只想提供在思考創新的時候可以在那一方面作考慮，看看自己的行業和自身企業可以怎樣做一個創造性破壞，疫情對每個人有不同程度的影響是改變不了，誰能最快作出適合的改變很大機會成為大贏家。

（影片由作者提供）