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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

07/10/2022

房地產科技｜騰訊花40億建研發基地！不外租都可用4年回本？成功關鍵：有自己打倒自己的勇氣！

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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　由於科技進步，跨界經營是常常發生的事情。在房地產科技的領域裏，軟件公司有絕對的優勢，舉個例，騰訊2010在南山區科技園投得了一塊土地，並計劃建造34.2萬平方米的總部大樓，即今天的騰訊濱海大廈。大廈造價約40億元人民幣，負責項目的人在想：怎麼可以把這個投資賺回來？整幢大廈沒有一平方米是作出租用途，全是供集團內部使用。騰訊是一家科技公司，科技賦能在房地產是最好的選擇，若果再建築的時候，有一套軟件系統可重複使用，並可以賣給其他公司產生效益，物業管理也是另一個很好的場景，就憑他們出息的科技優勢，兼有很多客戶願意使用，光靠賣軟件系統已在四年間把40億賺回來！至於傳統的建築公司和物業管理公司，由於對行業太過熟悉，在科技化的進程中，可能沒有絲毫經驗的公司更大膽，公司可能有的既得利益者會出手阻礙，情況如同柯達公司一樣，它是第一家發明數碼照片及相機的公司，但內部管理層害怕影響既有的菲林利潤，原本可以領導市場的機會白白浪費！

 

　　鏈家的創辦人左暉先生，也是少數能夠有洞見的人。鏈家在多個大城市如北京、天津和成都，在地產中介業務也超過六成以上，靠自然增長，鏈家肯定會壟斷整個行業。左暉深知只有科技可打敗他們，Uber和Airbnb是最好的例子，說不準一家物業代理平台會取代他們，與其坐而待斃，不如自己搭建一個，貝殼找房（2423）2018年4月應運而生，2020年8月可以在紐約交易所上市，最高的市值達6,600億港元，今天市值也有1,608億港元，遠較重資產經營的鏈家增長快很多！

 

（影片由作者提供）

 

Read More：房地產科技｜從規劃施工到銷售、管理及拆卸！萬變不離4範疇？買樓、租樓前要知！

 

 

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