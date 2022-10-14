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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

14/10/2022

房地產科技｜與金融科技、共享經濟相互重疊？跳出框架思考！淺談PropTech最新發展情況

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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　人類的進步是靠技術改良，在房地產領域可以稱之房地產科技（PropTech），PropTech衍生於互聯網資訊革命和蓬勃興起，因為互聯網改變了人們的工作、學習、健康、休閒方式、金融交易等，這些都促進了三種核心活動的發展：資訊提供、交易、管理與控制，這三類活動也構成了PropTech的底層邏輯。由於很多領域都是跨界形成有些是重疊、有些在體系內作細分，以下便簡單介紹一下今天房地產科技發展的最新情況：

 

（圖片由作者提供）

 

1.    房地產金融科技（Real Estate FinTech）

 

　　房地產金融科技是房地產科技PropTech和金融科技FinTech重疊的地方，平安城科是一個很好的例子，房產服務生態圈主要通過平安城科布局，打造全流程產品體系。針對城市建設，平安城科聚焦資源搭建協同服務平台，並協助政府打通資訊孤島，提高行政服務效率，助理建築建造領域資訊化、智慧化。平安城科累計簽約合作城市數量達到百個，爲市政府打造了不動產登記平台。

 

2.    智慧房地產（Smart Real Estate）

 

　　智慧房地產是PropTech的一個子集，為基礎的科技平台，能夠提供單一建築物、群組建築物或者城市的相關資訊，直接或間接促進、改善服務，支援房地產資產管理、房地產建造和設施設備管理等。萬科萬翼是其中一個做得不錯的公司。

 

3.    共用經濟（Share Economy）

 

　　PropTech公司旨在通過使用 2 個主要原則徹底改變房地產行業：共享經濟和垂直整合。Airbnb 和 WeWork 等公司採用了公共資源（這是共享經濟的基礎）的理念，並將其應用於出租物業和辦公空間。這些 PropTech 業務不是擁有酒店房間和辦公室等空間的大公司，而是將想要短期租賃或租用空間的人與提供這些資源的人聯繫起來。人們現在可以與他人分享他們的資源，而不是每個人都遵守傳統房東不靈活的租金條款。因此，人們可以按照自己的條件租賃和租用空間。

 

4.    房地產科技SPAC基金（PropTech SPAC）

 

　　Crown PropTech Acquisitions（CPTK.US）成立於2020年，總部位於紐約州紐約市。是一家SPAC公司，成立目的是與一個或多個業務進行合併，資本證券交易，資產收購，股票購買，重組或類似業務合併。Brivo 和Crown PropTech Acquisitions的合併預計已於2022 年上半年完成，創建一家公司—在紐約證券交易所交易代碼為BRVS—估計價值為808億美元。

 

（影片由作者提供）

 

 

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