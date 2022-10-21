房地產科技｜踏入AI審圖時代！解放設計師、工程師！萬科：每年免3.1億潛在損失！

所有建築物的開始都是由圖紙開始，從前建築師利用他們的空間感，把2D的圖紙變成3D的實物，有時候也有失手的時候。將軍澳香港專業教育學院便是一個經典的反面教材，法國建築師以空中平台設計贏得全球徵集的比賽，但是建成後有很多功能上的失誤，譬如通道被V型結構阻礙，師生要玩跨欄和爬地才能通過，這些錯誤能否修正？答案是可以的，內地很多城市已採用AI審圖，萬科旗下的萬翼科技公司除了服務自身的物業發展，更公開給地方政府和其他企業使用。

在AI審圖的背後，是對大資料有著極大「饑餓感」的機器學習模型，資料就像養料，可以讓演算法愈來愈聰明。再者從長遠來看，機器在審圖過程中積累下來的資料和經驗，特別是讀懂了圖紙中的資訊，如門窗數量、房間面積等，轉化成數位化的形式，呈現在電腦上，這些資料為圖紙的自動管理、專案主資料的自動錄入等延展應用打下了基礎，這是一筆寶貴的資料資產。

AI審圖的價值目標是大幅減少設計問題、顯著提升審圖效率。使用方能夠利用碎片化的時間，比如下班之後或者中午吃飯的時候，把圖紙放在這個AI審圖平台上進行審查，速度非常快。另外機器的審查非常全面，不管地上、地下、地庫、單體、總圖，所有專案的各個功能塊都能涉及。讓機器輔助設計師來進行審圖已經成為現實。這可以讓設計師和工程師從簡單重複的勞動中解放出來，將精力投入在那些更有創意、更有價值的事情上。

AI審圖不斷從工具進化為一個平台，通過人機協作實現「傳-管-審-協-改-析」全流程提效。

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2020年萬科接入AI審圖後，累計審查超13萬張圖紙，底線問題減少78%，平均每年避免潛在損失超3.1億。

（影片由作者提供）