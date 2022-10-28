《施政報告》倡採組裝合成建築法建「簡約公屋」！最早用於郵輪建設？香港礙於政策難推動？

建築工程若果能夠將大部份工序放到工廠內製作，然後把它們運到地盤作組裝，質量肯定會有所提升和度會加快施工速。早期的合成組裝法應用在郵輪建設上，在歐洲比較盛行，製造郵輪的國家如芬蘭在數十年前已採用此方法，因為郵輪的房間是標準化，房間的裝飾如牆紙、衛生間、電器設備等已完成，在工廠把組件拉到船塢組裝便成，20多年前香港曾經嘗試引入此建築方法，但礙於沒有政策配合很難推動，只是用了預製件的建築方法。

有些人會將預製組件和組合建築混淆，預製組件可能只是整個單位的一部分，如牆身、樓梯或樓板，但組合建築組件（包括裝飾工程、固定裝置和屋宇設施），樓宇在組件送達工地前已大致上完成，從而減省現場施工工序，減少建築過程受天氣條件、勞動力資源和施工場地限制影響，同時有利管理施工質素、提升建造業的生產力、安全性及可持續性。

《施政報告》已表明未來5年會興建3萬個簡約公屋，並會以組裝合成法建築，建築期並可以壓縮在一年。在香港組裝合成法最大的問題不在於設計、審批或安裝，運送組件往工地是最麻煩，運送闊度大於2.5米的組件時需提供特別的交通安排，由於組件在內地生產，組件可能要夜間才能作運輸到工地，又因應運輸和施工計劃，需要考慮臨時的儲存地點，令成本上升。由於香港組裝建築法未具規模效應，建築費較傳統施工方法貴百分之十，只是工期可縮短15%左右。

要鼓勵使用組裝建築物最好的方法是由政府用政策鼓勵，發展商才會有誘因用採新方法，政策可以包括面積寬免或金錢補貼，組裝建築法生產的碳排放校現場施工為少，為了實現碳中和願景，政府用政策推動無可厚非亦為大勢所趨。

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