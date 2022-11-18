房地產科技｜區塊鏈是「保險絲」？用於物業交易、地盤施工可免錯漏和做假！省時又省錢！

區塊鏈（blockchain）很多都集中在它金融套現的技術，即虛擬貨幣和NFT，若果區塊鏈是一個房間，虛擬貨幣和NFT只是房間中的傢俱而已。區塊鏈就像鈔票中的防偽浮水印、或大閘蟹腳的防偽3D戒指一樣，只是用來分辨真假貨。舉例我有一家咖啡店，有一天很多人到店裡展示電子優惠VIP卡說可免費享用咖啡，我怎能區分真與假，就是要依賴區塊鏈技術。因為它可以追溯到源頭是不是由我發出，中間經過甚麼人也通通知道，有些副本備案到不同人手裏，令到它不能作假而已，概念並不複雜，我們只要知道它有甚麼功能便可以，正如我們只需要知道怎樣分真假鈔票一樣，浮水印怎樣弄的技術就由專業人士負責，我們不需要為此操心。



現在香港的物業轉讓和登記制度都非常傳統，根據《物業轉易及財產條例》，任何與土地有關的業權文件、按揭文件、聲明書或授權書，如載有與任何事實或事項或任何一方有關的敘文、陳述及說明，而該文件的日期或訂立日期是在該土地的售賣合約的日期前不少於15年者，則除非相反證明成立，每一次物業交易，律師都會大費周章的審查每一份交件，避免當中有錯漏和做假，若果物業登記轉讓用了區塊鏈的技術，便會省時和省錢。



施工的時候也是一樣，混凝土和鋼根若果用上區塊鏈的技術，便不會出現大圍項目落錯混凝土強度的問題，而需要拆卸再重建。AirBnB便是用了區塊鏈的技術，可以明確業主是誰，租客住了多少天，租金的收入按照區塊鏈的説明分攤給業主、服務商和平台。





（影片由作者提供）



Read More：房地產科技｜重學ABCD：人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據！幼稚園學生都要識互聯網科技？





