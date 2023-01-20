房地產科技｜Marketing 5.0應運而生！主動搜尋VS被動干擾！提升流量的秘密：有含金量才是王道！

古往今來，做生意都是先引流，然後在人群中作套現。今年香港傳統房地產代理，面臨幾十年來第一次虧損，原因是成交量大幅下降，但租金和人手成本並沒有降低。在互聯網時代，尋找客戶是不是仍依靠傳統鋪面經營的方法，因為今天的新世代都是在手機上獲得資訊，Marketing 5.0應運而生。

流量的起點是主動搜尋還是被動干擾，主動搜尋可以追溯到1886年面世的黃頁，你可以在黃頁中找尋精準的服務或產品提供者，企業家可以在網頁中打廣告，令客戶更容易搜尋，等同今天的Google你可以付費放在較前的搜尋位置。電視廣告是一種被動干擾式獲取流量的方法，1942年一場比賽的電視直播球賽中，寶路華手錶投放了全球第一個電視廣告，這一則廣告時長僅9秒，但喚起了人們對該品牌的興趣，是搜尋式廣告轉向干擾式廣告的轉變正式開始。

在互聯網的時代，搜尋式廣告又占了上風，因為創作者可以創造吸引的內容，令客戶主動尋找，造成引流效果。內容營銷是今天Marketing重要的議題，傳統地產代理應該考慮投放多一點資源在內容製作，不是將資源放在開鋪面，需知一則好的視頻會吸引很多客戶，成本遠較鋪面低，視頻內容應該要解決用戶痛點為主，即買家或租客關心的事情，不是自己想當然，製造一些用戶不想知道的資訊而浪費資源。今天在互聯網中有海量資訊，他們沒有耐性花時間在一些無謂資訊，華麗製作不是他們的首選，重點是對他們有沒有含金量，地產代理可能需要多作嘗試才可摸清路線，並要持之以恆才能獲取成績，不能一蹴即至。

（影片由作者提供）