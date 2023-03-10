房地產科技｜抖音賣樓成新趨勢？KOL變地產專家！每周做Live比傳統廣告更吸客？一次過睇中港兩地成功個案

筆者常常強調整個世界營銷概念已經改變，一個KOL每年的銷售總額可能比一個商場更加多，李佳琦去年雙十一節的銷售金額為215億元人民幣，在外國和內地的基金及房地產也是通過網絡做營銷，Cathie Wood 的Ark基金經理，很多也擁有社交媒體帳號，他們會分享自己在不同領域的看法，由於外國市場足夠大，肯定會找到認同他們理念的人，一旦被認可再去銷售和理念相同的基金便非常容易，內地的網红「地產酵母」孟泪臻也是一樣，她在抖音拍視頻也銷售房地產，抖音的粉絲數量達到116萬，由於她是幾家上市房地產公司的銷售總監，拍出來的視頻令到觀眾得到信息，形成房地產專家形象，持久的關注和線上線下溝通，便會營造朋友的關係，從而去推介房地產就會水到渠成，2022年第一季售出10億元人民幣的房屋。

在香港也有兩位地產界的朋友經營社交媒體也不錯，祥益地產的汪敦敬和盛滙基金的李根興，前者每週做直播和粉絲溝通，可以引流到客戶到自己的分行，這種吸客方式遠較傳統的報紙和電視廣告更加大，在社交媒體作直播最大是時間成本，一旦獲得觀眾的認可其黏性非常大。而李根興則是拍短視頻，每當有商舖成交便會在商舖實地拍攝，講解舖位的優點和缺點，成交價是否合理，並為商舖打分數，長年累月下來觀眾一定視他為專家，他的套現並不是在線上，而是他成立了商舖基金，他定期會搞線下活動分享市況，由於参加活動的人已認同他是商舖的投資專家，出席的人已是精準客戶，只有部分人認購他的基金便好過透過其它渠道作銷售，今時今日連世界五百強公司的小米CEO雷軍也直播帶貨便知道是時候需要深入了解社交媒體營銷術。