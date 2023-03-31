  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
邵看新經濟
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

31/03/2023

房地產科技｜驚畀ChatGPT搶飯碗？經濟學博士︰AI只是工具！人類才能注入創意、靈魂

#ChatGPT #編劇 #AI #聊天機械人 #建築師
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　ChatGPT今年平地一聲雷，它的出現令到很多人憂慮自己飯碗不保，在一百多年前汽車出現的時候，馬伕被淘汰了，但新的工種隨著汽車應運而生，這就是駕駛員，與其花時間去擔驚受怕，倒不如去了解它並去駕馭它，來一個反客為主。聊天機械人ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer) 其實是一件工具而已，你輸入問題或想得知的東西，它便會透過AI去完成任務，它始終是一件死物沒有靈魂的，靈魂是要它的主人賦予才有的。

 

　　筆者舉一個TVB劇集「新四十二章」作解釋，這部劇集顛覆了我們穿越劇的想像，若果我們向ChatGPT說：「請準備一個以鹿鼎記四十二章經為至題的劇本」，出來的劇本肯定不好看，因為Garbage In Garbage Out，輸入是垃圾輸出的肯定是垃圾，但是你輸進一個身形嬌小的女孩子做鰲拜和陳近南、大學教授做現代康熙、男護士做建寧公主及一些奪寶構想，讓ChatGPT作分場安排及撰寫對白，這個劇本才有機會變得好看，因為你它輸入了靈魂。

 

　　同樣道理，建築師把心中構想的東西輸進去，由ChatGPT作執行把它呈現，創作的並非ChatGPT而是建築師，它只是聰明一些的手腳而已，房地產的宣傳文案也是一樣，寫一段感動人心、刺到痛點的文字也需要輸入靈魂，筆者絕不相信ChatGPT可以百分百取代人類，一些上班没有靈魂的員工就算没有ChatGPT也會早晚被取代，只差時間而已。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多邵看新經濟文章

你可能感興趣

#ChatGPT #編劇 #AI #聊天機械人 #建築師

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk