由風光到沒落！家樂福的啟示︰法國超市打入中國市場，不走進線上零售時代就注定被淘汰？

法國的家樂福是1995年進入中國的，在進入中國的前十年，由於中國經濟在起飛的階段，對消費品的需求很大，在那個時候樓盤只能招到它進駐，既能很容易把房子賣光，又可以賣出溢價，發展商都願意開出優惠條款吸引他們落戶，可以說是「躺赢」，2010年，在中國連鎖協會發布的中國連鎖超市十強榜單中，家樂福曾以338億元的銷售規模位居第二。但是好景不常，電商時代已悄悄地來臨，生產商可以直接賣貨品給消費者，中間的批發、門店、庫存通通可以省掉，令到售價很難和電商競爭，曾經有電商揚言價格一定比家樂福低，家樂福賣十元的東西，電商打九折並送貨到家，令到家樂福淪為電商貨品的展示中心。

由於業績持續下滑，在 2019 年不得不賣給蘇寧易購，被收購後並沒有一改頹勢。2019 年 9 月，蘇寧易購以 48 億元收購家樂福中國業務 80% 股份，成為其最大股東。但這並沒有改變家樂福的不景氣。蘇寧易購財報顯示，收購後至當年年末，家樂福中國共虧損 3.04 億元人民幣。

2023年初家樂福全線關門的消息滿天飛，很多分租戶已搬走，貨架可銷貨品不多，家樂福在電商、物流、數字化等各個方面都輸給了進取的商家，擁有法國慢活態度的家樂福很難在「天下武功、唯快不破」的中國市場競争，被淘汰是必然，而非偶然。