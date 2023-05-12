企業賺錢全靠「粉絲經濟」！如何在互聯網時代打造「生態圈模式」？看小米示範！

近年有一個非常熱門的詞語常常出現在商業模式中，這就是生態圈，很多年前在商業世界中我們提倡的是競争，但在互聯網世代中，互惠共蠃才是出路，手機中的Apps很多是搭建一個平台，方便不同持份者，企業能提供優質產品或服務予顧客，容戶也找到性價比高的稱心物品，小米是一家懂得怎樣玩粉絲經濟和生態圈模式的公司。

小米以手機起家，到今天已有6000萬米粉，這群認同小米文化「商性價比、產品酷」的Die Hard Fans，除了購買手機之外，也會購買小米之家其它產品，在購物中心量度一家商鋪的產出稱之為「坪效」，即每平方米的銷售額是多少？在內地傳統行業的門店最高才1.2萬元，而線下零售店小米之家單店面積200平方米左右，坪效達到26萬元人民幣，是傳統零售的20倍。全球坪效最高的是蘋果店的40萬元，但小米已經是緊隨其後，而產品的生態遠比蘋果豐富。手機只會一至兩年消費一次，但理念相同的產品便可以放在小米之家發售，令到SKU大增。

傳統企業只是想一件事情，怎樣把東西賣出去，在互聯網時代則是用技術建立起一個高黏性的粉絲社區，參與到他們的生活中去，創造用戶想要的生活方式，小米的合作伙伴的產品和小米理念必須一致，否則米粉無法認同，其二小米設立了投資基金和輔助團隊，從資金、技術和管理方面孵化和加速合作伙伴的成長，直至今天已有60多家企業在生態圈之中，有些已成長得不錯，如生產小米手環的華米信息科技在美國上市、開發掃地機器人的石頭科技在內地A股上市，證明在互聯網時代確實是可以做到共贏，補對方的短板。