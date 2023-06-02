零售科技｜Shopping最憎排隊、遇複雜系統？試身魔鏡/無人商店幫到你！公開3大要訣，用速度、便利度留住客人！

「如何令客戶重複購買」是今天非常重要的一環，速度和便利性是現今消費者著重的兩項條件。大家越來越失去耐性，視頻濃縮至十數秒、同時要具備起承轉合的結構去呈現故事。顧客不喜歡排隊和複雜的東西，零售科技便要圍繞以上特點解決三項技術問題。

1. 改善客戶體驗的技術

AR和VR技術可以方便顧客在線上或線下作不同配搭，看看產品在自己身上是否適合。現時設備商大量生產「魔鏡」之稱的鏡面，讓顧客可以在魔鏡面前快速看到塗囗紅、試衣服等虛擬化效果，由於免去了排隊等候更衣室及試穿的時間，因此大大提高了客人的購物慾，刺激消費。

2. 節省成本的技術

由於人工成本愈來愈高，無人便利店早幾年陸續出現。今天更出現無人餐廳，接待、廚房、送餐和結帳都不經人手，大大降低了成本，標準化生產流程和 AI 技術都令產品質素更加穩定，容易裂變（scale up）。

3. 實現敏捷（agility）的技術

今天不僅需要考慮由倉庫A點到用家B點的物流這麼簡單，成功的條件是以數百萬種商品到數百萬個家庭為考量單位。為了有效地做到這一點，零售商必須重新考慮其倉儲、庫存和分配產品的方式。零售商必須更好地掌握庫存和供應鏈管理，而射頻識別（RFID）之類的技術便可以實現即時商品跟蹤，將來會成為零售科技的關鍵。

在全管道時代，投資實現這種提高運營效率的技術，對於零售商而言至關重要。 Retail Technology的開發者不能只站在自己的出發點去看問題。不少技術開發人員無條件擁抱自己的產品， 遇上批評便認為是消費者沒有耐性去學習新技術，甚至認為別人只要熟悉產品的功能，便自然可以體會箇中的優點，很可惜用戶用腳投票，「離開」便說明了一切。從事零售科技，必須從消費者的角度去思考上述三種技術，避免落入曲高和寡的境地。