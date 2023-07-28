中國人行籌組數據共享公司！阿里巴巴、騰訊等成創始股東！點解數據國家共享是現代版「火耗歸公」？

中國畢竟是一個社會主義國家，若不會解讀國家政策而投資內地企業，便會吃虧。2020年5月中國人民銀行公布了〈數據共享合作備忘錄＞，雖然業界都不太重視，我卻認為凡是政策上對互聯網企業和共享經濟平台的策略作出改動，都不能掉以輕心。在評論人民銀行前，先回顧一下明清歷史。

從前地方政府繳納稅項到京城，都是以實物運輸為主，穀物在運送途中會被鳥或鼠叼走，甚至丟失一部份，一百斤最終只能餘下八十斤運到京城，這個運輸過程的損失稱之為「 鼠雀耗 」。明朝改革家張居正為了提高效率，便提出「一條鞭法 」，將實物變成貨幣和白銀，從而減少「鼠雀耗 」。然而，後來「火耗」卻取代了「鼠雀耗」——火耗即是官員把它碎銀熔為元寶大銀時所產生的損耗。官員在康熙晚年常常報大火耗，從而中飽私囊，使得康熙晚年國庫空虛。雍正登基後，為了撥亂反正，便來一招「火耗歸公」，定明由政府統一徵課以整頓吏治，官員再不得從中上下其手。

近來，中國人民銀行正計劃籌備一家數據共享公司，計劃讓阿里巴巴、騰訊、滴滴打車和美團為創始股東，上繳他們的數據，以便新公司把數據再作善用和分配。在我的眼中，這就是現代版的火耗歸公。要知道，在互聯網時代，數據就是資產，互聯網公司的價值等同於擁有多少數據，和過去「國富論」亞當史密斯提出來的土地資源一樣。這家公司成立的重點有兩個︰四家企業的身份已被認可才能成為創始股東，但同時也是給他們一個孫悟空的緊箍咒，投資者應以借古鑑今的方式去解讀這個現代版火耗歸公的議題，參看個中玄機。