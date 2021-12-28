消費旺季網購騙案急增？8成消費者擔心中招！3招助保顧客資料安全

年尾既是消費旺季，亦是不法分子活躍的時節。節日限定優惠在前，很多顧客都想把握血拼大好機會，但同時擔心成為詐騙交易的受害者。商戶要保障顧客資料安全，令顧客安心網購，不妨參考本文的3大建議。

8成消費者擔心受害

信貸資料服務機構環聯（TransUnion）今年與獨立研究公司 Qualtrics-Research-Services 合作，向超過 1 萬名居住於香港、美國、英國等共8個國家或地區的成年人進行調查，並於本月發表的《全球數碼詐騙趨勢季度調查報告》公布結果。報告指出，全球有88%受訪者表示擔心自己在節日期間，成為網絡詐騙的受害者。

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事實上，他們的顧慮不無道理。環聯利用了自家詐騙分析系統，分析了數十億宗交易和 4 萬多個網站，並透過上述報告發表結果。他們發現，今年節日購物旺季（即11月25日至29日網購星期一）期間，全球有約 17% 的網上交易屬於可疑詐騙交易。

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至於香港，他們還把雙11列入分析範圍，發現有約20宗交易涉及可疑詐騙。雖然數字已比去年同期低，但仍然高於全球平均水平。報告還指出，雙11是今年本港最常發生可疑數碼詐騙的日子。

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3招保障顧客資料安全

為了讓顧客在購物旺季，以至任何時候都能安心購物，建議商戶採取以下措施，保障顧客資料安全：

1. 注意網店帳戶安全

要令顧客安心購物，商戶當然要時刻注意網店帳戶的安全，以免帳戶遭黑客入侵，導致顧客資料外泄。針對帳戶密碼，商戶可參考政府「資訊安全網」的建議：

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2. 取得 SSL 憑證

不知道各位瀏覽不同網站時，會否留意網址是否以「https」作開頭？各位知道當中的「s」有甚麼意思嗎？其實這是代表安全（Secure），而「https」會在網站受到 SSL 憑證保護時出現。

所謂 SSL（Secure Socket Layer）憑證，其實是一種安全技術，確保網頁伺服器與瀏覽器之間傳送的資料是經過加密，避免資料在傳送過程中被人盜取和更改。換言之，當商戶取得這憑證，顧客便可在網店網址看到「https」字眼；如他們明白箇中意思，便知道網站獲得安全認證，可讓他們安心購物。

3. 啟用安全收款功能

商戶應提供具有驗證功能的收款方法，讓顧客網購時倍感安心。以 Stripe 為例，商戶啟用其 3D Secure 功能後，顧客以信用卡付款時，便需輸入一組密碼，以驗證其卡主身份，有助減少信用卡被盜用的風險。

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如各位正使用掌舖 Boutir的付費計劃，兼且透過Stripe收款，即可啟用相關功能，令顧客享有更安全的購物體驗，設定教學請詳見：【Stripe 知多點】掌舖商戶 Stripe 3DS 設定教學｜所有付費計劃用戶都可使用！

總括而言，要把握消費旺季商機，除了參考早前的分享，商戶應同時採取不同措施，例如定期更改網店帳戶密碼、令網店取得 SSL 驗證，以及使用具驗證功能的收款方式，從而保障顧客資料安全，減少出現詐騙交易的機會，讓他們安心網購。

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