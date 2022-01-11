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11/01/2022

把握農曆新年商機！2022新春網店營銷策略全面睇！3招推高新年銷量！

#營銷策略 #農曆新年 #購物旺季 #網店 #消費 #潛在顧客 #節日 #推廣
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  • Bibianna Wong

    Bibianna Wong

    掌舖Boutir市場及銷售總監及首席開舖顧問。掌舖Boutir是結合社交手機商貿解決方案及多渠道商貿的平台，主要為中小企、微企及KOLs，利用手機開拓網上生意。掌舖自2019已成為Facebook和Google的商貿合作夥伴之一，成為區內首家開網店手機應用程式系統供應商；2020年6月進一步簽訂自助廣告功能。總部設於香港，目前有超過11萬名用戶，未來將積極拓展其他東南亞地區市場。

    本欄每周三更新

    電商教室

　　每逢農曆新年，市場消費氣氛旺盛。很多商戶趁機出招吸客，希望發個新年財！為協助各位制定新春營銷策略，本文將列出今個農曆新年 3 個網店常見推廣手法，助各位推高業績！

 

港人熱愛在農曆新年消費

 

　　很多港人熱愛在農曆新年期間消費，向親朋好友送禮之餘，還會一同用膳，令它成為商戶吸金的大好時機。Visa 支付數據諮詢及分析部門（Visa Consulting & Analytics）曾進行一項假期消費研究，利用 Visa 於 2018 年 12 月至 2019 年 6 月收集的不記名支付數據，分析港人消費習慣。是次調查覆蓋 8 大公衆假期，包括聖誕節、新年、農曆新年、復活節、香港回歸紀念日、佛誕、清明節和端午節。

 

　　結果發現，以消費金額計算，最受港人歡迎的 3 大假期為聖誕節、農曆新年和新年，分別佔總假期消費金額 18.5%、18% 以及 16%。研究還發現，幾乎所有假期適逢社交時節，自然令送禮和用膳相關的活動成為港人消費金額最高類別。由此可見，不少港人願意在農曆新年檔期消費，尤其帶動零售和餐飲業生意額；商戶應把握機會，利用以下 3 招搶客，有助推高網店銷量！

 

 

（圖片由作者提供）

 

3 招助你於農曆新年吸客

 

1. 新年主題商品

 

　　農曆新年期間，很多人會遵從傳統習俗拜年；為方便顧客送禮，許多商戶推出新年限定商品時，同時配上精美包裝。以掌舖商戶 The Roll 蛋卷樂園 為例，他們趁今個農曆新年，以預購形式推出期間限定商品「Premium Luck 福盒」，內附 4 款充滿新年意頭的自家制手工蛋卷，例如「黃金蛋卷」寓意金銀滿屋，「福岡草莓福福」則代表福氣滿滿。福盒包裝亦非常應節，印上「福」和「Happiness（喜悅）」字眼，讓顧客將福盒送給親朋好友時，對方更能感受當中的心意。

 

（圖片由作者提供）

 

2. 新年限定優惠

 

　　為增加潛在顧客消費意欲，有些商戶推出新年限定商品時，同時提供限時優惠。掌舖商戶 五味匣子 今年再度推出自家製傳統蘿蔔糕和芋頭糕，全都不含防腐劑和添加劑，數量有限，售完即止。商戶還提供以下優惠：

 

● 顧客可以優惠價加購精選商品，包括本土港味黑豚臘腸 1 包、100ml 五味匣子皇牌手工椒嘖拌醬 1 瓶和茗茶（陳皮綠茶或陳皮普洱） 1 罐

● 如同時選購 2 款糕點，首 50 名可獲贈送 45ml 樽裝皇牌椒嘖拌醬 1 支

● 會員於指定日子結帳時，輸入早鳥優惠碼「CNY2022」，可再享 95 折優惠

 

（圖片由作者提供）

 

3. 善用宣傳渠道

 

　　當然，要吸引潛在顧客購買應節商品和使用優惠，商戶應善用不同宣傳渠道。以掌舖商戶 小麥家族 為例，他們推出「日本 Pet Paradise 新年禮盒 - 虎年賀歲狗狗狗零食」，內有 4 款狗零袋，包括鹿肉乾、紫薯波羅、低鹽鰹魚厚刨花 和 14 粒泡芙；如顧客使用「多買優惠」，每盒最低售價為 $120。為增加禮盒曝光，他們透過「自定義頁面」功能，在網店新增了「主頁」，並在該頁宣傳多款最新和熱門商品，當中包括該禮盒。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　除此之外，如符合以下條件，各位可考慮在農曆新年期間，於社交平台投放應節廣告吸客：

 

業務性質：商品與農曆新年相關，例如海味乾貨、賀年食品、到會外賣等，或市場需求不受農曆新年影響，例如家居用品

營業時間：不會在農曆新年期間暫停營業

投放成本：CPM（每千次廣告展示成本）不會因農曆新年而大幅上漲

 

　　針對掌舖商戶，如想在 Facebook 和 Google 投放廣告，但沒有相關知識，感到無從入手，建議各位可使用數碼廣告自助功能；只要資料齊備，兼完成基本設定，3 分鐘內即可建立廣告！

 

　　總括而言，農曆新年是港人消費旺季之一。要趁機增加網店銷量，各位可推出新年主題商品和限定優惠之餘，還能善用網店每個位置和社交平台進行推廣，甚至在農曆新年期間投放廣告，讓更多潛在顧客得知推廣詳情，鼓勵他們購物。

 

　　如有任何開網店疑問，歡迎聯絡掌舖 Boutir 客服團隊：（WhatsApp）https://api.whatsapp.com/send?phone=16093888767

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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