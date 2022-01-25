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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

25/01/2022

郵局也轉型！香港郵政設自助取件站！自動化物流對網店商戶有何好處？

#電商 #網店 #香港郵政 #物流 #郵局 #自取
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  • Bibianna Wong

    Bibianna Wong

    掌舖Boutir市場及銷售總監及首席開舖顧問。掌舖Boutir是結合社交手機商貿解決方案及多渠道商貿的平台，主要為中小企、微企及KOLs，利用手機開拓網上生意。掌舖自2019已成為Facebook和Google的商貿合作夥伴之一，成為區內首家開網店手機應用程式系統供應商；2020年6月進一步簽訂自助廣告功能。總部設於香港，目前有超過11萬名用戶，未來將積極拓展其他東南亞地區市場。

    本欄每周三更新

    電商教室

　　新冠疫情爆發兩年，改變本地顧客消費習慣，令香港電子商貿發展蓬勃。不少人相信，網購將會成為香港未來的購物趨勢。為了抓緊箇中商機，香港郵政近年積極擴展郵政網絡，提供過百自助取件點、24小時郵政服務，最近還宣佈與本地網店平台合作，助中小企提升出貨效率。

 

網購成本地購物趨勢

 

　　疫情加快本地電商發展步伐，網購漸漸成為港人生活中不可或缺的一環。去年香港樹仁大學企業及社會發展研究中心與明匯智庫合作，展開一項關於本地消費者的調查，以網上問卷形式訪問1,006名、年齡介乎21-60歲的本地消費者，並透過《香港電商研究報告》發表結果。

 

　　結果發現，超過九成受訪者曾在網上購物，可見網購已非年輕人的專利。雖然網購變得普及，但港人網購時花的金額仍不算高，每月平均花費$3,000以上的只佔大約一成，當中以購買「家庭用品／雜貨」和「食品／飲品」為主。另外，近八成受訪者認同，網購是香港未來的購物趨勢。

 

（圖片由作者提供） 

 

香港郵政出招迎商機

 

　　隨著網購成為大勢所趨，近年本地不少機構積極為網店提供送貨解決方案，當中包括去年踏入180周年的香港郵政。為了迎接商機，針對本地電商市場，最近香港郵政作出多項舉動，例如：

 

　　1. 推出全新「易寄取」郵政服務：這不但設有郵件追查功能，亦讓顧客選擇在任何「智郵站」或郵政局領取郵件。郵件抵達領件地點後，收件人可經手機短訊收到通知；收件人領件後，寄件人會收到通知。

 

　　2. 擴展「智郵站」網絡：香港現時有137個「智郵站」，讓顧客不受郵局辦公時間的限制，隨時在選定的地點自行領件。

 

　　3. 設立「智郵寄」自助郵寄服務站：目前香港共有13部「智郵寄」，大部分均24小時運作，提供一站式服務，包括接受投寄、處理郵費查詢，和售賣郵資標籤。

 

（圖片由作者提供） 

 

　　香港郵政本月更宣佈與本地網店平台 「掌舖 Boutir 」合作，掌舖商戶無需額外開戶，只要打開掌舖手機應用程式，即可啟用香港郵政物流自動化服務，享有以下好處：

 

　　1. 選用該服務的消費者下單後，訂單資料會自動傳送到香港郵政；

 

　　2. 除了送件上門，消費者可要求到任何一間郵政局（流動郵政局除外）或智郵站領件；

 

　　3. 商戶無需自行填寫運單資料，可在網店後台直接編印，省卻人手兼提升出貨效率；

 

　　4. 掌舖還為商戶提供限時割價優惠，運費可低至 12 元，可 按此 了解優惠和服務詳情。

 

如有任何開網店疑問，歡迎聯絡掌舖客服團隊：

 

FB Messenger ／  WhatsAppEmail

 

服務時間：

星期一至五：10:00 - 23:00

星期六、日、公眾假期：12:00 - 18:00

 

 

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