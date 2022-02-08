成功靠網域？學懂3個設定網域的關鍵技巧，輕鬆創業！

要開展線上銷售業務，除了物色平台，設定網域亦是每位老闆開網店必經的階段。網域對一間網店尤其重要，各位設定網域時絕不能馬虎！為方便新手完成這任務，輕鬆踏上創業之路，本文將與各位分享 3 個關鍵技巧。



甚麼是網域？

簡單來說，網域可被理解為一個專屬名稱，與網路上的實體 IP 位址相聯。它由 3 個部分所組成，以我們掌舖 Boutir 的網域「www.boutir.com」為例：





1.「boutir.com」為主網域，由頂級網域「.com」和次級網域「boutir」組成

2.「www.」為子網域，亦可理解為第三網域





備註：網域並不等於 URL，後者是一個完整網址，最基本由網域與協議（例如 http、https）組成。有時候 URL 還會有子目錄，即網域之下的分層；以「https://www.boutir.com/subscription」為例，「/subscription」，就是該 URL 中的子目錄。





網域對一間網店來說有多重要？





去年香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）進行了一項名為「香港電商與網絡安全問卷調查 2021」的研究，調查疫情期間，香港消費者的網購習慣，以及零售商展開網上業務時所面對的挑戰。





該調查訪問了近 1,300 名個人消費者與本地商家，年齡層介乎 18 至 54 歲，涵蓋多個零售行業。結果發現，53% 受訪消費者表示，他們在決定是否繼續瀏覽網店時，會考慮網店是否擁有可信任的網域。此外，64% 受訪大型企業認為，企業網域是他們重要的數碼身分。

（圖片由作者提供）

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3 個設定網店網域的關鍵技巧





由此可見，一個成功的網域，不但可讓顧客感到可靠，增加他們瀏覽網店的意欲，還能成為企業的身份證，可見網域對一間網店非常重要。各位為網店設定網域時，可注意以下 3 個要點：





1. 易記兼具代表性





為了讓顧客更容易記得網店網址，甚至過目不忘，各位為網域命名時，切忌名稱過長，最好簡單直接兼琅琅上口。如想突出業務內容，可在網域加入與品牌商品或服務相關的字眼。





要知道網域是否達標，最好邀請朋友、家人甚至陌生人幫忙，先在他們面前讀出網域名稱，然後請他們嘗試寫或拼出來。如他們多番要求重覆唸出名稱，或是未能成功提交正確答案，各位或需要創作新名稱。





2. 記得做商標檢索





以為紋盡腦汁，想出一個完美無瑕的網域名稱，就接近大功告成？各位這樣想的話，那就「少年你太年輕了」！根據美國網絡基礎服務公司 VeriSign 的調查，截至去年第三季，所有頂級網域的註冊數量高達 3.6 億，可見各位想到的好名，或已成為某網站的域名。

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此外，它有可能已被人註冊成為商標，所以註冊網域前，建議先前往香港、內地以至外國的知識產權單位網站進行商標檢索，避免侵權。





3. 可註冊多個網域





正如上文所言，不少大型企業認為網域是他們重要的數碼身分，於是採取不同措施，保護品牌資產。根據上述 HKIRC 的調查，針對已有網域，46% 和 52% 受訪大型企業分別還會註冊與它們相似的網域，和為這些網域註冊商標。





很多企業還把這些網域接駁到同一網頁。以 Google 為例，他們已為網域「Google.net」、「Google.co」和「Google.info」進行註冊，並將它們接駁到「Google.com」。如各位有足夠資源，亦可作出相同舉動。除了保護品牌資產，這亦可避免訪客因輸入錯誤網址，無法造訪網店，令各位失去流量。





總結

網域不但像一間網店的身份證，還成為顧客的重要指標，衡量應否繼續瀏覽網店，所以各位設定網域時絕不能草草了事！一個好的網域，理應容易被人記住，兼能突出業務內容。各位註冊網域前，記得做商標檢索，以免產生侵權風險。各位還可考慮註冊一些相似網域，藉此保護品牌資產。





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