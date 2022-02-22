疫情帶動宅經濟！直播帶貨熱潮殺入香港，3大關鍵提升直播流量！

疫情不但加快各地宅經濟的發展，還令直播帶貨熱潮席捲全球。不少購物網站和社交平台紛紛推出相應功能，協助商戶推廣產品，兼提供更優質的用戶體驗。到底港人有否受這股熱潮影響？以下這項調查，或為各位帶來答案。

提供優惠最能吸客

為了解港人網購的行為和心理，香港樹仁大學企業及社會發展研究中心與明匯智庫共同展開一項網上問卷調查，於去年 3 至 4 月訪問了 1,006 名港人，年齡介乎 21-60 歲，並於同年 12 月透過《香港電商研究報告》發表結果。

結果顯示，有 453 名受訪者曾在過去 3 個月觀看過網上直播，佔整體受訪者的 45%。此外，無論受訪者有否在過去 3 個月觀看直播，「提供優惠」、「更多產品示範」，以及「提供更詳盡產品資訊」都是最能吸引他們觀看網上直播的 3 大因素。

（圖片由作者提供）

6成人直播後購物

在該 453 名曾收看網上直播的受訪者中，有 296 人曾在直播後進行購買活動，佔整體 65%；當中大部分人表示只試過「1-2 次」和「3-5次」，分別佔整體 34% 和 18%。此外，在曾經嘗試直播後購物的受訪者中，直播購物的單件商品，平均最高單價為 HK$2279.75。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

綜合以上數據，筆者認為，雖然過半受訪者稱沒有在過去 3 個月觀看網上直播，但它在港仍有一定影響力，尤其在上述 3 大主要因素的加持下，更能吸引一些潛在顧客觀看直播，甚至到商戶的網店購物，兼且帶來不錯的消費金額。

需要簡化購物流程

報告在總結中指出，目前本港消費者觀看直播後，需到其他平台才能購物，反映整個購物過程並不順暢。如需將直播帶貨變得更普及，建議大型電商應與直播平台結合，有助簡化購買流程。

為了方便商戶直播帶貨，掌舖 Boutir 最近進一步與美國短片分享平台 Firework 合作，成為全港目前唯一網店平台，支援商戶在網店前台舉辦直播活動。現在掌舖商戶開通 Firework 帳戶和他們的直播功能，並將帳戶與網店連結後，即可在網店開直播，甚至同時串流至不同社交平台，例如 Facebook、YouTube 等。

直播期間，商戶可在畫面右下角展示產品相片；觀眾按下相片後，便會被導向至相關頁面，然後將產品加入購物車。整個過程全都在網店發生，觀眾無需到其他網站才能購物，可為他們帶來更優質的購物體驗。

（圖片由作者提供）

如有意了解更多，歡迎聯絡掌舖客服團隊：

FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email

服務時間：

● 星期一至五：10:00 - 23:00

● 星期六、日、公眾假期：12:00 - 18:00