2023年電商潮流率先掌握！想輕鬆食住趨勢衝銷量？學識3大必備功能

自2020年起，疫情的出現促使港人改變消費模式，網上購物已是大勢所趨。無論你是網店老手，還是伺機而動正打算開店的新手，只要你想乘著趨勢提升銷售額，都真的需要密切關注2023年電商潮流。這次「電商教室」將帶你認識新一年3大網購趨勢，幫助你駕馭多變的電商環境，制定發展戰略。

1. 影片購物

甚麼是影片購物？

網絡營銷向來主張「內容為王」，但新趨勢是「影片」在網上購物中逐漸獲得主導地位。這是因為比斟酌文字，人們更享受在網上瀏覽更直觀、有衝擊力的影片。根據資料，截至2022年，平均每個人每天花100分鐘觀看線上影片。現在，你可以見到各營銷人才以前所未有的速度推出影片內容。簡單來說，影片購物即是使用影片內容來推廣產品或服務。影片所起到的作用是多方面的，橫跨消費者旅程（Consumer Journey）中的不同階段。

事實上，掌舖具備各種影片購物的網店功能，並整個拍攝及編輯過程經簡化，操作簡單易明，只要進入「影片」標籤就能使用各項影片功能，十分方便。以下為不同方面的例子：

● 產品影片 (Product videos)

即使是隔著熒幕，產品影片能夠將產品立體呈現在消費者面前。透過提供產品特寫、360度視圖、使用教程/示範等，這些視覺效果能有效吸引顧客了解你的產品，並鼓勵他們做出購買決定。

● 購物影片 (Shoppable video)

顧客觀看「購物影片」時，能看到片中被標註的商品，並可隨時按鍵直接購買及付款。他們不需看完影片或滑到最底，沒有過多的步驟，更不用導航至另一網站。這意味著養麼？顧客的選擇是即時的，衍生購物意欲的瞬間就下單。購物影片縮短了從感興趣到購買階段的時間，大大減少了顧客因分散注意力、過分慎重考慮等而放棄購物的情況，從而提升網店銷售額。

● 線上直播 (Live streaming)

購物直播利用了人們「看到——現在就想要」的心理。自從幾年前首次出現在中國的淘寶市場以來，它就已經迅速流行起來。例如在光棍節，亞洲最大的購物節之一，直播帶貨則帶來驚人的銷售驅動力。

2. 新型支付方式

網上付款形式層出不窮，由銀行轉賬，信用卡到電子錢包，新的支付方式時有出現。直至今天，在線支付領域仍在不斷發展。例如，先買後付（Buy Now Pay Later）是近年來獲得巨大吸引力的一種嵌入式金融。這款新型支付形式就如其名：人們可以現在購買商品，以後再付款，而且通常是將購買金額分成多筆分期付款，在特定的時間內支付的。

與新加坡領先科技初創公司 Atome 建立合作夥伴關係，加入 Atome「Buy Now, Pay Later」付款服務，為商戶提供安全、簡單和具靈活性的分期付款方式。

大多數商家和平台都提供免息的BNPL服務，因此它絕對是購買高價值物品時一個有吸引力的支付選擇。透過掌舖，商戶也能設定BNPL付款選項，吸引因價格而卻步的顧客消費。BNPL有很大的發展潛力，在2021年，BNPL市場的價值僅為1,200億美元，預計到2026年將增長四倍多，達到5,760億美元。

2021年3月與Atome推出多個優惠。（圖片由作者提供）

3. 跨國網購

新冠肺炎的爆發令許多消費者的購物習慣因此而改變了，他們尋求著安全、簡單和具靈活性的購物方式，熱衷網購的顧客令銷售額、消費額及開拓新客戶群等明顯增加，其中跨境電子商務更日益普及，消費者轉而在網上購買他們無法親自購買的東西。報告顯示，2021年，每四個網購者中就有三個（76%受訪者）在本地以外的地方購物，而兩年前只有69%。

因此，最重要的是，找到解決方案供商戶處理跨境支付。為全力助商戶發展跨國市場，掌舖支援不同國家的收款渠道，例如PayPal，Stripe，Google Pay 及 Apple Pay，iPay88（東南亞地區）等等。

（圖片由作者提供）

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