瞄準Z世代購物體驗！以購物短片推動銷售！7大技巧讓影片突圍而出！

隨著電子商務的不斷發展，商戶正尋找新穎的方法來吸引顧客並增加銷售額。



購物短片是讓品牌展示商品及增加銷售額的最好方法。購物短片可以讓消費者從影片中點擊商品了解更多有關資訊或直接購買。我們會在這篇文章探討創建購物短片的關鍵、為電子商務製作購物短片的過程和最佳方法。



甚麼是購物短片？



購物短片可提升顧客購物體驗，讓他們可以在電子平台上也可以感受實體店購物的氛圍。



電子商務中的購物短片是一種可以讓消費者直接從短片中購買產品來推動銷售的影片。商戶可以用購物短片更生動和有趣地展示產品，有助吸引顧客並增加銷售額。



購物短片通常包含互動元素，例如：可點擊連結、置入產品、和行動呼籲按鈕，讓顧客毋須離開影片也可以瀏覽和購買產品。這使商戶能夠向顧客提供身臨其境和方便的購物體驗，有動推動轉換率和增加忠實顧客。

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購物短片的好處



購物短片可為網店帶來身臨其境的體驗，讓影片成為顧客網購體驗一部分。購物短片的好處如下：



增加銷量：購物短片可以讓顧客直接從短片購買產品來增加銷量，可以免卻顧客在網站搜索產品而損失銷售。



1. 提升參與度：購物短片可增加參與度因顧客可以在短片中與產品互動，使購物短片有更長的觀看時間和令顧客更了解產品。



2. 提升顧客購物體驗：購物短片可以讓顧客更容易搜尋和購買產品，從而提升顧客購物體驗，增加顧客滿意度和忠誠度。



創建購物影片的過程



創建購物影片的過程包括前期製作、製作、後期製作、發布和營銷。



前期製作

A. 定立目標和目標客群

在製作購物短片前，定立你的目標和目標客群是非常重要。你想從購物短片實現甚麼目標？是為了介紹新的產品系列、增加銷量，還是單純為了提升顧客購物體驗？當你定立了你的目標後，想一想你的目標客群。他們是誰，他們的喜好和需求是甚麼？了解你的顧客可幫助你製作能夠引起他們共鳴的影片，從而提高參與度。



B. 選擇一個產品或多個產品在購物短片中展示

你需要選擇一個產品或多個產品在購物短片中展示，可以是新的產品系列、暢銷產品、或你想宣傳的產品。記緊挑選一些能夠吸引人眼球和容易展示在影片中的產品。



C. 計劃影片拍攝，包括地點、主持及器材

當你選擇了你的產品後，便是時候計劃一下如何拍攝你的購物短片，包括可襯托你產品的背景、如需要的話可聘請主持人，和選擇合適的器材來拍攝高質的畫面。品牌可以製作有店員其中的購物短片，以建立產品信心和提供有趣和個性化的購物體驗。你也可以考慮編製故事板或分鏡以確保拍攝所有你需要的畫面。



D. 編寫講稿和規劃分鏡

在前期製作中，編寫講稿和規劃分鏡是重要的一步。你的講稿需要精簡和有趣，還應該突出產品的特點和好處。另一方面，你的分鏡需有不同種類的畫面，包括：產品的特寫和使用產品的畫面。



製作



A. 拍攝影片

當你規劃好影片拍攝後，便可以開始。緊記跟隨你的分鏡編排和講稿，拍攝高質量的畫面，盡可能以最好的光線展示你的產品。



B. 創建有趣的內容來突出產品的技巧

當創建購物短片時，要製作有趣的內容來突出產品。緊記要展示產品的特點和好處，並考慮使用有創意得分鏡和角度讓你的產品脫穎而出。



C. 創建無縫購物體驗的技巧

如要為你的顧客創建無縫購物體驗，可考慮在你的影片中加入互動元素，例如：可點擊連結和行動呼籲按鈕。緊記要讓顧客能直接從影片中輕鬆地購買產品，避免造成任何不必要的購買障礙。



後期製作



A. 剪輯影片

當你完成拍攝後，便可以開始剪輯影片，包括選擇最好的畫面、加入過場和音樂，以確保影片是精湛和專業的。



B. 在影片中加入互動元素以使其易於購買

為了讓你的影片易於購買，你需要加入互動元素，例如：可點擊連結和行動呼籲按鈕，使顧客能直接從影片購買產品，提升購物體驗和推動轉換率。



C. 加入行動呼籲

除了加入互動元素，在你的影片加入清晰的行動呼籲也是十分重要。這可以鼓勵顧客採取行動和購買，增加轉換機會。



製作購物短片的關鍵



當製作購物短片時，請務必牢記你的顧客。從講稿和視覺效果到產品選擇，在影片中的每個元素都應該為他們度身訂造。這可確保顧客是參與其中，並且使他們能容易地找到他們有興趣購買的產品。此外，緊記使用高質量的圖片和影片，讓顧客對你的品牌有正面的體驗。



故事行銷：一個好的購物短片應講述一個吸引顧客的故事，並從一開始以吸引的視覺效果來奪取顧客的注意。故事應該與所售的產品相關，並突出其特點和好處。



產品置入：銷售的產品應該在影片中使用或凸顯其特點，還應該是可點擊的、使顧客能了解更多和購買。



清晰的行動呼籲：購物短片應具有清晰的行動呼籲以鼓勵顧客購買。這可以是一個顯示「立即購買」或「查看更多」的按鈕。行動呼籲應展示在顯眼的位置和易於點擊。



適合行動裝置的：購物短片應設置成適合行動裝置的，因為大部分人都會在手機上觀看影片。影片應易於在小螢幕上觀看，可點擊的產品也應易於選擇。

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自2021年起，The Fresh Market和Firework一直合作推動食品雜貨店的數碼轉型，透過製作購物短片實行影片商務。這次合作在關鍵績效指標（KPI）得到了兩位數的大幅增長，包括：更高的轉換率和點擊率。



如何令你的購物影片突圍而出的技巧



當製作購物短片時，確保它能夠突圍而出是非常重要的。以下技巧可以幫助你製作吸引和成功的購物短片：



1. 使用高質量的影像：確保使用能夠吸引顧客注意力的高解析度圖片和影片，這有助顧客對你的品牌有正面的體驗。



2. 簡明扼要：購物短片應該簡明扼要。盡量將影片控制在一分鐘以內，因為這是網上影片的最佳長度。大多數顧客都只有很短的專注力，所以立即獲取他們的注意和讓他們參與其中是至關重要的。



3. 個性化：通過加入人性化或定製影片給不同觀眾來個性化你的購物短片，這有助提高參與度和令你的影片更令人難忘。



4. 突出好處：強調你的產品特點和好處，讓顧客明白他們為甚麼要購買。



5. 產品評論：在影片中包括產品評論有助建立顧客信心和鼓勵他們購買。



6. 計算成效：追蹤你的購物短片表現，以使你的短片能更完善，在日後能獲得更好的成效。



7. 測試和改良：測試和改良購物短片以確保其成效是非常重要的。當中包括測試不同行動呼籲、產品置入或影片長度。



總結



總括而言，對於電子商務品牌來說，購物短片是一個很好的方法去提升銷售和顧客購物體驗。通過跟隨文中製作購物短片的關鍵和最佳方法，你可以創造吸引顧客和推動銷售的購物短片。

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常見問題



購物短片是甚麼？它可以怎樣幫助電子商務？

購物短片是包含產品或服務連結的影片，顧客可以直接從影片購買。購物短片是電子商務的強大工具，它可以使顧客輕鬆購物和購買在影片看到的產品，並無需瀏覽額外的商店頁面。購物短片是嵌入連結到影片本身，因此顧客可以點擊連結以查看更多產品資訊或購買產品。



在網店使用購物短片有甚麼好處？

購物短片可以令顧客更容易查看和購買產品，從而提高參與度和銷售。購物短片也可以提供有關顧客行為和偏好的數據，有助網店改善他們的營銷策略。



有甚麼為網店創建購物短片的最佳方法嗎？

為網店創建購物短片的最佳方法包括：簡明扼要的購物短片和吸引觀眾的高質量影像、使產品或服務成為影片的焦點、提供清晰的行動呼籲以吸引顧客點擊和購買。



我可以如何在Firework創建購物短片？

Firework提供一系列的工具和功能幫助你創建購物短片，包括添加產品連結和與電商平台融合。Firework使你能轉把你現有的影片轉換成購物短片，以及創建包括你的品牌／店員或網絡紅人的新影片。



我可以將現有的影片內容用於購物短片，還是需要創建新的影片？

只要該影片符合購物連結的技術要求，你便可以將現有影片内容用於購物短片。但是，你也可以創建專門設計的新影片内容，以更吸引人的方式去展示你的產品或服務。



