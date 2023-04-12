直播購物是網購的未來！為零售電子商務 2.0 做好準備未？即睇直播營銷全方位指南！

隨著零售電子商務行業不斷發展，我們看到了一個新趨勢出現——直播購物。這種既吸引又娛樂顧客的新方式不僅徹底改變了我們網購的作風，並且讓我們得以一窺此行業對購物娛樂和顧客至上的關注。

零售商正尋找新方法去吸引、娛樂和轉換顧客，而直播購物正正符合顧客需求。 憑著在電子商務中建立人脈、減少購物車遺棄率和推動轉換率的能力，直播購物必將成為零售業務的未來。

因此，讓我們深入探討這新趨勢如何改變行業，以及它對電子商務的未來意味著甚麼。

直播如何幫助零售商

直播購物正在改變消費者的購物方式。

直播購物可以讓品牌在網上向消費者實時展示他們的產品和服務，營造互動的和吸引的購物體驗。 品牌可以借助直播實時演示、介紹產品、回答問題和提供獨家促銷與顧客建立聯繫及推動零售額。 觀眾可以從世界任何地方收看直播，所以直播購物能觸及更多觀眾。

通過融合遊戲元素，例如：問答環節、抽獎和意見調查，品牌可以在購物體驗中添加有趣元素從而令更多顧客參與。 顧客可以從直播直接購物，這不但提升購物體驗，還推動銷售。

根據哈佛商業評論，七成三顧客傾向透過多個渠道購物。隨著顧客愈來愈需要完善並無縫的購物零售體驗，直播購物正成為全渠道零售體驗的巨頭，融合了實體店和網店的接觸點。

直播購物貫穿顧客購物體驗

直播購物通過已連接的零售商務體驗（包括網店和實體店）能增加新層次的互動和參與來提升顧客購物體驗。它可以在整個體驗的各個顧客接觸點（Touch point）使用，從產品發現，到考慮，最後到購買。

1. 預購

直播購物可以讓顧客在網上實時查看產品和服務並與電子商務進行互動。 店主可以提供現場演示、問答環節和獨家促銷活動，以幫助顧客做出明智的決定。





2. 網上購買

直播購物可以讓品牌在網店為顧客提供全面的體驗。由產品展示，到利用可購式影片使顧客能直接購買，並從直播中強調優惠。這項技術提升了顧客的購物體驗並能在品牌網店上推動銷售。

3. 實體店購買

在實體店中使用影片可以展示產品好評、實物、產品資訊，並引起買家的好奇心。 零售業還可以為客戶提供虛擬試穿體驗，將實時購物技術與現實結合。

4. 購買後

購買後，實時購物可用於售後服務支援，為顧客提供協助並與他們建立聯繫，以充分利用他們的購買。

此外，愈來愈多品牌利用好評或產品演示在直播影片上宣傳他們的產品以獲取更多銷售。

頂級零售業譽為開創性的直播購物活動

1. 番茄醬服裝在亨氏萬聖節直播活動中維妙維肖

亨氏用「番茄血」番茄醬製作服裝，推出了他們的第一個萬聖節快閃店。

「直播獲得了 1544 次參與，參與率是 Facebook 的 14 倍、 Instagram 的 18 倍。」

2. American Girl 宣布 2022 年度最佳女孩娃娃的零售直播

American Girl 嘗試以零售直播宣布「2022年度最佳女孩娃娃」。

他們在自己的網站以及媒體合作夥伴的社交媒體帳戶上直播。





「活動在直播和重播中吸引了超過 25 萬觀眾。參與率為 25%，點擊率為 11%，反映出強烈的購買意願。」

總結

總括而言，直播購物正在開創零售電子商務的新時代，為顧客提供前所未有的互動和身臨其境的購物體驗。

將直播購物作為全渠道零售策略關鍵的品牌可以從競爭對手中脫穎而出，為顧客提供無縫的購物體驗，並推動零售銷售。

隨著顧客持續需求完善和無縫的購物體驗（包括網店和實體店），直播購物將在零售業務中發揮愈來愈重要的作用。

網購的未來就是直播購物。你為零售電子商務 2.0 做好準備了嗎？

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