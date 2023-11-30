網店營銷 | 經營網店遇樽頸位？3招突破業績+提升銷售利潤

創業容易守業難，雖然相比實體店，經營網店的門檻較低，但期間可以困難重重。要成功克服電商挑戰，突破網店發展瓶頸，必先了解網店生意成長周期，運用以下3個必學經營網店技巧，助各位成功提升銷售利潤！

大網店生意成長周期

要網店生意進入成長周期，商戶必先經歷新手開網店9大步驟和6大常見錯誤，成功將網店上市。如商品在市場具有一定需求和吸引， 商戶亦以不同宣傳方式，例如數碼廣告、SEO、可購式影片等為網店進行推廣，開始為網店帶來流量和銷量，即代表網店踏入了生意的上升期！

銷售利潤節節上升，固然是不少商戶渴望得到的結果，但現實難免事與願違。增長放緩是不少成功網店必經階段，面對網店生意的瓶頸期，對症下藥是商戶應對這個挑戰的不二法門。想避免網店失敗？商戶可從不同方式，檢視和改善網店業務的不足，從而制訂相應網店宣傳方法或改善網店消費體驗，突破網店瓶頸。當網店生意因而顯著上升，即代表商戶成功克服電商挑戰，網店生意進入擴大期！

3招網店業績再突破

那麼怎樣才能有效對症下藥，突破網店瓶頸期？是時候運用以下3個實用技巧：

1. 掌握顧客數據

數據分析是商戶突破網店發展瓶頸的常用手法，了解你的網店真實運作情況，從而對症下藥，作出有效改善的方案！如何可以收集到數據？商戶可以在網店和社交平台安裝追蹤工具，收集顧客數據。以Google Analytics 4為例，如果商戶在網店已連接此工具，並完成以下事件的設定，即可了解相關活動的觸發次數，從而找到顧客購物過程中相應值得改善的地方，有助突破網店發展瓶頸，提升銷售利潤：

如頁面觀看（page_view）與查看商品（view_item）的次數差距很大，即有可能代表商品吸引力有限，掌舖商戶可嘗試將相關影片作為商品縮圖（thumbail），以及不同的網店設計，引起潛在顧客對商品的興趣！透過生動的縮圖或影片，除了增加客戶觀看的時長，更可以以多角度呈現商品！

如查看商品（view_item）與加入購物車（add_to_cart）的次數差距很大，則有可能代表品牌在市場上欠缺差異性，未能在消費者心中製造記憶點，引起顧客購買慾。掌舖商戶可透過選用不同網店模板，突出品牌個性與賣點，甚至利用自定義頁面，進一步呈現品牌故事，有助提升轉換率。

如加入購物車（add_to_cart）與 完成購物（purchase）的次數差距很大，則有可能代表金流或／及物流選項不足，掌舖商戶可啟用更多付款或／及送貨方式，方便顧客結帳、完成交流。

2. 回應顧客需要

除了利用追蹤工具收集網店數據，商戶可邀請顧客分享意見，直接了解網店痛點，提升客戶服務體驗。很多時候商戶可能會將營運方針以銷售、推廣為優先，但其實客戶在網店的購物體驗也是至關重要！內容管理系統Storyblok的調查指出，65%受訪者表示，在網上購物時最受網店導航的便利性影響，其他影響因素則包括視覺吸引力（50%）和簡單設計（45%）。

例如不少顧客的意見與調查結果一致，認為網店導航的便利性不足的話，商戶便思考如何透過選用多元網店模板，簡化網店設計，正面回應他們的需求，讓客戶更容易找到他們心儀的商品！

現今不少顧客都很著重個人化購物體驗。大型會計師行羅兵咸永道 PwC 的調查發現，個人化購物體驗有助維繫和提升顧客忠誠度，受訪顧客更表示折扣回贈（48%）、具彈性的會員計劃獎賞（43%（是最影響他們建構個人化購物體驗的因素，另有8%受訪顧客重視流暢的線上線下購物經驗。

針對需要顧客忠誠度高的行業，例如美妝、護膚品、服飾，客戶都會希望品牌能提供更具個人化的購物體驗，例如會員積分制度，亦有品牌推於出自家品牌App，例如掌舖商戶 Ginohome 的品牌App，不單可以吸引現有顧客再次購物，更可以邀請客戶到實體店體驗商品，提升對品牌的黏著度和忠誠度！

（圖片取自PwC Customer Loyalty Executive Survey 2023）

3. 提升營運效率

有調查指出，實體店有六成時間都在處理雜務，時間成本同樣是一大成本，而不少商戶為了解決雜務，更會聘請兼職協助。想要增加網店利潤，除了開源，節流也同樣重要。商戶可借助新科技，提升營運效率，從而節省人力成本和增加利潤。如果你同時經營網店和實體店，建議：

善用訂單管理系統，透過分單發貨（分開發現貨、預訂貨）、合併訂單和創建訂單（代客下單）等功能，助各位提高發貨靈活性和出貨效率之餘，亦能減少運輸成本，兼且提升顧客服務質素。

利用合適mPOS系統，無縫對接網店與門市，實時同步管理綜合庫存、訂單和顧客資料，告別重複輸入數據的煩惱。

如你正在尋找合適的平台和工具，掌舖全新的進階計劃就可以滿足你以上的功能需求！

看完以上3個提升網店銷售利潤的實用技巧後，你也想為網店建立個性化頁面、推出自家手機App、引入會員積分計劃，以及物色適合的訂單和mPOS系統？只要成為掌舖全新進階計劃的商戶，即可使用一系列新功能滿足上述需要，助你突破網店發展瓶頸！想了解更多詳情？立即按此預約掌舖一對一諮詢服務！

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