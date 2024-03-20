SEO新趨勢 | Google SGE AI生成式搜尋登場！網店電商該如何迎接SGE？

Google去年宣布推出SGE AI生成式搜尋體驗，為SEO搜尋生態帶來巨變。到底SGE跟傳統搜尋體驗有何差別？電商應該如何準備，迎接SGE的出現，從而改善網店SEO成效？立即為各位一一講解！

你曾記錄自己每日尋找Google大神的次數嗎？Google已經成為不少都市人生活的一部分，只要一機在手，很多人就會透過Google完成日常大小事務，例如收發電郵、即時導航、記錄行程、觀看影片、收聽音樂等等。當然，最為人熟悉的，相信莫過於Google搜尋 —— 每當遇到問題，並想得到解答時，Google搜尋就能大派用場。

以購物過程為例，有些顧客下單之前，都會透過Google搜尋輸入關鍵字，然後尋找商品資訊、網店優惠、購物推介、買家評價等等，有助作出購物決定。故此，SEO（搜尋引擎最佳化）是重要網店行銷手法之一，透過提升網店連結在Google搜尋結果的排名和能見度，為網店帶來更多流量之餘，甚能增加顧客對網店品牌的信心。

想做好網店SEO，過往各位可以善用不同關鍵字研究工具，並從商品描述、用戶評論、操作指南等網店內容入手。不過，隨住AI應用日趨普及，Google去年宣布推出SGE AI生成式搜尋體驗，為SEO搜尋生態帶來巨變。到底SGE跟傳統搜尋體驗有何差別？電商應該如何準備，迎接SGE的出現，從而改善網店SEO成效？以下掌舖會為各位一一講解。

Google SGE 是甚麼？

2023年5月，Google在I／O開發者大會發布全新搜尋功能SGE，全稱「Search Generative Experience」，可譯作「生成式搜尋體驗」。顧名思義，Google運用生成式AI技術，整合Google搜尋的資訊，然後自動生成搜尋結果摘要，並提供相關連結、相片等，讓使用者更迅速地掌握搜尋結果重點。目前SGE支援英文、韓文等7種語言，服務覆蓋超過120個國家和地區，惟尚未包括香港。

SGE vs 傳統搜尋結果

● 搜尋結果更全面

相比傳統搜尋結果，SGE提供更全面和精準的搜尋結果，更貼合用戶需要，避免使用者需要進行多次搜索。

以上圖為例，如以傳統模式搜尋「適合5英里山地通勤的單車」，用戶可在搜尋引擎結果頁（Search Engine Results Page，簡稱SERP），最先看到從某網頁歸納出的精選摘要，然後看到與關鍵字相關的問題和網站連結，而大多資訊主要圍繞山路單車推介。

透過SGE，除了單車推介，用戶亦能直接在SERP看到購買相關單車的貼士，以及相關文章連結。用戶還可直接看到推介單車資訊，包括單車名稱、單車相片、單車簡介、買家評分等，無須進入相關網頁，讓他們更方便和迅速得到解答。

● 對話式搜尋模式

此外，SGE提供更具互動性的搜尋體驗，讓使用者根據搜尋結果進行追問。用戶可在AI問答版位最底部，點擊相關問題或「Ask a follow up」作進一步的查詢，令整個搜尋體驗變得更流暢和自由。

SGE 應用場景範例

由此可見，SGE改善了用戶的搜尋體驗，搜尋結果涵蓋的角度更廣，同時設有對話模式，有助用戶更深入地了解正在搜尋的關鍵字內容。以下3個場景進一步展示SGE如何更有效地回應用戶的搜尋需要：

場景範例 應用簡介 1. 自然常識 相信不少人都會透過Google，尋找不同現象的成因，例如「為何鯨魚喜歡唱歌」。此時SGE即可以深入淺出方式解答複雜問題，清楚列出鯨魚唱歌的原因，包括與同伴對話、尋找食物、踏入交配季節、表達情感等等。 SGE還會簡單說明鯨魚發聲的位置，有助用戶更全面和深入了解相關現象的成因。如有興趣了解更多，用戶可善用對話模式進行進一步搜索。 2. 生活貼士 有時候我們在日常生活上遇到難題時，都會透過Google嘗試尋求解決辦法，例如「怎樣去除羊毛線衫上的頑強咖啡漬」。 此時SGE即會在SERP顯示多款相關清潔劑建議，例如碗碟清潔劑、蘇打粉、醋等，並附上簡單使用方法，以及相關文章連結，方便用戶更迅速地解決生活疑難。 3. 購物建議 正如上述單車例子般，當用戶搜尋「適合在泳池派對使用的藍芽喇叭」時，SGE不但向用戶推薦符合他們需要的藍芽喇叭，還會清楚列明相關商品的基本資料，包括售價、簡介、購物連結等。 與此同時，SGE提供購物貼士，提醒用戶選購藍芽喇叭時，可考慮其電量、防水程度、音質等，協助用戶找到心儀商品，更能滿足他們的購物需要。

網店電商該如何迎接SGE？

● 上載完整商品資料

從以上例子可見，當用戶搜尋商品時，SGE會根據電商在Google Merchant Center提供的資料，因應用戶需要在搜尋結果列出購物建議，並清楚顯示相關推介商品資訊。故此，要提升SEO表現，網店電商應多加完善商品內容，例如仔細列出適用場景、商品賣點等，有利SGE為用戶提供更精準的搜尋結果。

● 發布具深度的文章

由於SGE顯示搜尋結果摘要時，會同時向用戶提供相關參考文章的連結，電商可考慮在網店增設或多加發展部落格頁面，上載選購指南、商品推介等具深度的知識型和推薦型文章，改善網店SEO表現。針對掌舖商戶，你可善用「自定義頁面」功能，為網店建立部落格。

● 善用不同宣傳渠道

要提升網店SEO表現，電商亦要多加善用不同宣傳渠道。以圖片為例，從以上範例可見，SGE引用文章資料時，同時會附上文章縮圖，所以電商撰寫部落格文章後，亦要用心製作相關圖片，吸引用戶眼球，增加他們點擊連結的意欲。此外，電商亦可多加發展YouTube頻道，透過製作受歡迎的影片內容，增加SGE引用相關影片的機會。

● 多研究長尾關鍵字

隨住SGE可以為用戶解答更複雜的問題，用戶在搜尋引擎的關鍵字亦會變得更詳細，衍生出不同「長尾關鍵字」，例如由「單車」變成「適合5英里山地通勤的單車」。這類關鍵字需要搜尋量少，但更精準地觸及目標客群，因此電商應多加研究這類關鍵字，並在網店發展相關內容，有助提高網店轉換率。

● 提供實體門市地址

如果你同時經營網店和實體店，記得需在Google Business Profile和網店清楚列明實體店的地址和服務範圍，有助SGE更準確地引用相關資訊，吸引潛在顧客消費，提升線上和線下銷售渠道的轉換率。

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