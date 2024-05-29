報稅注意！經營網上生意要報稅嗎？稅局制定了甚麼指引？即睇香港網店常見稅務FAQ！

根據Statista Market Insights的市場研究，2024年香港電子商務市場收益預計將達到177億美元，預計2024年至2029年的複合年增長率為8.76%。該研究還預測，到2029年，香港電子商務市場將有高達650萬用戶。

隨住本地電子商務市場發展蓬勃，關於網店報稅問題亦相伴而來。對於創業新手而言，相信最關心的問題莫過於：「到底開網店需要報稅嗎？」針對本地電子商務的徵稅準則，各位可以參考由香港稅務局發布的稅務條例釋義及執行指引第39號（《DIPN 39》）

本文將會引用《DIPN 39》和《税務條例》的重點，回應新手經營網店時，最常出現的報稅問題，助各位妥善處理網店報稅事宜。

香港現時採用甚麼稅制？

香港一直實行簡單稅制，當局按《税務條例》所徵收的直接税有3種，當中包括薪俸税、利得税和物業税。針對利得税，香港採用地域來源原則徵稅，意思指當局只會對在香港產生或來自香港的利潤徵收利得稅。換言之，任何人如果在香港營商，但能證明利潤是來自香港以外的地方，則不用向當局繳交利得稅。

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當局針對網店制定了甚麼稅務指引？

為了更妥善處理本地電子商務帶來的稅務問題，當局於2020年3月27日推出了《DIPN 39》的修訂版。參考該修訂版，當局會從以下3大方面，判斷企業需否為其從網店或其他電子商務賺來的利潤繳交利得稅：

1. 常設機構位置

一般而言，當局會根據空間、時間和職能3大方面判斷企業是否在港設立常設機構；當企業在港設立的場所具備以下條件，當局通常就會視之為常設機構：

1. 它必須是一個營業場所，不論是由企業自己擁有抑或租用

2. 它必須是固定的，而且是長久性的地點

3. 它進行全部或部分營業活動

舉例來說，如企業在香港設立實體店，而生產、銷售等主要業務都在該店進行，並同時經營網店出售相關商品，這間實體店就會被視為常設機構，當局會向該企業收取利得稅。

針對電子商務，當局會根據在港伺服器發揮的功用，判斷它是否屬於企業的常設機構。如果企業必須透過在港伺服器進行主要業務活動，而非只處理屬於準備或輔助性質的工作，該伺服器也可被當作成常設機構，企業需為此伺服器所產生的利潤繳交利得稅。

2. 核心營運地點

當局亦會根據企業營運電子商務的狀況，判斷企業的核心營運地點。如果企業的網店或其他電子商務在港執行以下活動，當局就會考慮視之為在港進行的核心業務，屆時企業或需繳交利得稅：

● 物流工作，當中包括接收、儲存和送貨到顧客手中

● 生產商品，當中包括組裝、加工、包裝、測試等

● 行銷和銷售工作，藉此吸引顧客購物

● 提供服務以維持，甚至提升商品的價值

3. 利潤來源地

現今很多企業都會利用本港或海外伺服器，自動化處理以下電子商務工序，削減人力成本：

● 提供商品和服務資料

● 處理訂單和收款工作

● 提供數碼服務或發送數碼商品

由於企業通常都需要一個實質存在的辦公地方，處理電子商務的核心工作，例如管理上述自動化工作流程、調整網店版面、後勤支援等，故此當局通常會根據該實際辦公地點，而非伺服器所在地，決定利潤來源地。

商戶如不為網店報稅，會有甚麼後果？

根據《稅務條例》，除另有規定外，任何人士如在香港經營行業、專業或業務，而從該行業、專業或業務獲得於香港產生或得自香港的應評稅利潤（售賣資本性質資產所得的利潤除外），均須納稅。換言之，一般企業在港經營網店時，都需要向當局報稅。

(圖片取自8photo@freepik)

一旦當局發現企業未有把應課稅事項通知他們，或未有按時提交報稅表，兼且未能提供合理辯解，相關企業可被判處罰款10,000港元，並可被加徵相等於少徵稅款3倍的罰款。

總結

隨著本地電子商務發展日益蓬勃，很多企業都經營網店生意，隨之而來的是愈來愈複雜的稅務問題。有鑑於此，香港稅務局推出《DIPN 39》修訂版，為電子商務行業提供更清晰的稅務指引，讓企業更明白當局會根據常設機構位置、核心營運地點、利潤來源地共3大方面，判斷企業需否為其網店業務繳交利得稅。

因此，如果各位有意建立網店，展開創業旅程，建議事前先做好準備，閱讀《掌舖學堂》其他相關文章，例如「【新手指南】開舖新手常犯的 6 個錯誤」，確保網店業務合法合規。針對進一步的稅務問題，歡迎各位向專業人士徵詢意見。

(圖片取自mindandi@freepik)

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