Facebook、IG落廣告教學！甚麼是Meta像素？新手落Meta廣告有甚麼常見問題？

今時今日，社交媒體的影響力是毋庸置疑。以Facebook、Instagram的母公司Meta為例，根據官方2023年第四季財報，Ｍeta全平台每月活躍用戶數目高達39.8億，按年增長6%。該季度Ｍeta營收401億美元，比2022年同期增加25%，可見Meta是當今重要的數碼營銷平台。

隨著技術不斷進步，現在商戶投放Meta廣告並非難若登天。如果你有意小試牛刀，想開始在Facebook和Instagram投放廣告，看這篇文章就對了！以下《掌舖學堂》會為大家解答新手學習投放Ｍeta廣告的常見問題！

文章目錄

● Meta像素是甚麼？Meta像素有多重要？

● 如何設定Meta像素？

● 如何開始投放Ｍeta廣告？

● 為甚麼Meta廣告總被拒（Banned）？

● 有甚麼最新Meta廣告功能推介？

Meta像素是甚麼？Meta像素有多重要？

Meta像素（前身為Facebook Pixel）是一段程式碼，你只要將Meta像素置入網店，當訪客在網店採取指定動作，例如將商品加入購物車、購買商品等，Meta像素就會記錄這些「事件」。你可以前往事件管理工具的Meta像素頁面，查看相關記錄，而這些記錄有助你作精準行銷，向相關網店訪客投放Meta廣告。

由此可見，Meta像素擁有以下重要功能：

追蹤網站流量：記錄訪客在網店的行為，例如點擊頁面、停留在頁面時間，有助分析他們與網店之間的互動

評估廣告成效：衡量受眾看到廣告後採取的動作，例如加入購物車，從而了解廣告帶來的效益

自訂廣告受眾：可向曾到訪網店的訪客投放動態廣告，達到再行銷效果(Retargeting)

如何設定Meta像素？

參考Meta官方教學，你可透過Meta官方合作夥伴整合工具，或以手動形式在網店設定Meta像素，當中主要步驟如下：

1. 建立Meta像素，並設定像素基底程式碼

2. 設定你所需要的「像素事件」以衡量你重視顧客的行為，例如加入購物車、購物等等

針對掌舖商戶，你可在掌舖手機應用程式或掌舖管理介面，透過Facebook商業擴充套件，直接就可以在網店置入Meta像素，詳見：如何建立Facebook商業擴充套件?

如何開始投放Ｍeta廣告？

開始投放Ｍeta廣告前，除了Meta像素，你還需申請廣告帳號，並建立Meta Business Suite和企業管理平台，方便集中管理你的所有專頁、帳戶和商家資產。當你的廣告帳號已就緒，就可前往廣告管理員建立Meta廣告。

投放Ｍeta廣告前，你應根據零售業務需要，選擇合適的廣告目標，例如：

廣告目標 主要作用 相關業務場景例子 銷售 找出有可能購買商品或服務的用戶 激發用戶購物意慾，增加網店銷量 開發潛在顧客 為品牌網羅潛在顧客 吸引用戶即時填寫表格，取得聯絡資料，甚至成為網店會員，以便日後推廣最新資訊 互動 獲取更多影片觀看次數、專頁讚好次數，或活動回覆次數 吸引用戶讚好專頁，並在貼文留言，參加網店宣傳活動 流量 將用戶導向指定目的地 吸引用戶到訪網店 知名度 向最有可能回想起廣告的用戶展示廣告 網店新開張，想讓用戶認識網店 推廣應用程式 吸引用戶安裝應用程式並繼續使用 網店剛推出流動應用程式，想增加程式用戶數



當設定目標受眾時，你亦應留意以下事項：





可根據受眾分析顯示的專頁粉絲特質，設定廣告受眾，例如年齡、性別、地區

你亦可自訂廣告目標對象，在「詳細的目標設定」輸入關鍵字，新增相應人口統計資料、興趣或行為，篩選出最符合你需要的廣告受眾，關鍵字可跟以下主題相關：

○ 產品相關，例如產品性質、品牌名稱等

○ 受眾個人相關，例如職業、生活習慣、婚姻狀態等

可建立類似廣告受眾（Look-a-like audience），向類似你現有顧客的受眾投放廣告，一般會建議新手設定1%-3%相似度

設定廣告受眾篩選條件後，請留意廣告受眾規模估計值；當篩選條件越多，預估受眾規模就越細，一般建議受眾規模不低於300萬

針對掌舖商戶，如你沒時間消化投放Meta廣告的知識，又覺得投放Meta廣告的步驟繁瑣，不妨透過掌舖手機應用程式投放Ｍeta廣告，詳見：如何設立Facebook廣告

為甚麼Meta廣告總被拒（Banned）？

如果你的Meta廣告經常遭到禁止刊登，提交廣告審批前，你應先留意廣告有否含有Meta《廣告刊登準則》列明的不當內容，例如：





不當內容 例子 推廣特定敏感產業的服務或產品 ● 成人用品 ● 處方藥物（除非事先取得書面許可） 欺騙性內容 ● 不存在的功能，其中包括模擬播放按鈕、通知或選框的圖像，以及在廣告中包含無法使用的功能 ● 關於健康、減肥或經濟機會之不切實際結果的承諾或建議 歧視性內容 ● 因種族、民族、膚色、國籍、宗教信仰、年齡、性別、性取向、性別認同、家庭狀況、身心殘疾、健康問題或天生缺陷而歧視他人或鼓勵歧視行為 ● 建議將產品或服務自身優勢作為廣告推廣重點，以生髮行業為例，廣告字眼可由「你有禿頭煩惱？」改成「你想增加髮量嗎？」



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