甚麼是全渠道OMO新零售策略？ 解決門市旺丁不旺財困境辦法？教你3大新零售法，打造線上線下購物圈！

疫後香港經濟復甦緩慢，加上市民和旅客購物習慣的轉變，均令各行各業相繼傳倒閉聲，當中不乏連鎖品牌和街坊小店。香港零售管理協會表示，85%會員預計今年6月生意錄得跌幅，形容現况比「寒冬」更嚴峻。

政府統計處數據亦反映本地零售市道疲弱，今年5月零售業總銷貨價值臨時估計為305億港元，按年下跌11.5%。不過，同月零售業網上銷售價值臨時估計為26億港元，按年上升21.9%。

由此可見，要面對零售逆境，各位應加快數碼轉型，以適應網絡經濟時代發展的需要。今期《掌舖學堂》就會分享3招，助各位實現全渠道OMO新零售策略，打造線上線下購物圈，解決門市「旺丁不旺財」困局！

文章目錄



● 甚麼是全渠道OMO新零售策略？

● 打造線上線下購物圈第1招：線上線下互通人流

● 打造線上線下購物圈第2招：靈活門市定價策略

● 打造線上線下購物圈第3招：提供實體購物體驗

甚麼是全渠道OMO新零售策略？

分享如何打造線上線下購物圈之前，必先簡介全渠道OMO新零售策略。OMO全稱Online Merge Offline，強調透過融合線上線下銷售渠道，改善顧客購物體驗。根據哈佛商業評論一項研究，在46,000名受訪顧客中，大多數人在購物過程中採用多個渠道；研究還指出，受訪商戶採取全渠道OMO新零售策略，可得到較高的顧客平均消費金額，而且顧客會有較高的忠誠度，可見OMO新零售策略有助各位緊貼市場走勢，應對零售寒冬。

打造線上線下購物圈第1招：線上線下互通人流

要實現全渠道OMO新零售策略，打造線上線下購物圈，第一步就是選用合適的全渠道POS零售系統，將各銷售渠道數據整合，當中包括會員資料。

此舉讓各位更便捷地分析用戶輪廓，有助規劃和採取更精準的行銷策略。例如當門市職員或線上客服解答會員查詢時，他們都可透過POS系統，根據會員過往消費記錄，提供個人化購物建議。除此之外，融合銷售渠道，亦可打通線上線下會員系統，讓會員無論在門市抑或網店購物，都可賺取積分換取禮遇，豐富他們的購物體驗。

整合線上線下銷售渠道，同時讓顧客從付款和物流兩方面，提升整個購物流程的流暢度。透過合適的全渠道POS零售系統，各位可開通多元支付方式，讓門市和網店顧客均可使用信用卡、電子錢包等方法，更便捷地完成結帳。

各位還能藉此提供「線上購物，線下取貨」服務，甚或支援最快即日自取，不但讓顧客節省運費開支，亦能增加門市人流，兼讓前線銷售員親身與網店顧客互動，有利推銷和吸引他們再於門市購物，解決「旺丁不旺財」問題。

（圖片取自freepik）

打造線上線下購物圈第2招：靈活門市定價策略

要利用線上渠道，為門市帶來人流甚至生意，各位亦可採取靈活門市定價策略。透過合適的全渠道POS零售系統，各位可以為不同類型的產品，譬如季節性產品、滯銷品等，特設限時門市專屬價，同時利用社交媒體進行宣傳，而網店則只顯示原價，藉此維持產品價格，同時為顧客提供誘因，吸引他們到訪門市享用優惠，令門市「旺丁又旺財」。

（圖片取自belart84@unsplash）

當然，相比網店，經營門市的成本較高。單以租金來說，香港寸金尺土，租金高昂人所共知；加上人力、水電等開銷，無疑可為各位帶來龐大財政負擔。此時各位可透過合適的全渠道POS零售系統，為部分產品設定價格時，將上述營運開支納入考慮因素，令它們在門市的售價比網店高，有助減輕經營負擔。

打造線上線下購物圈第3招：提供實體購物體驗

不過，要留意的是，若果門市所有產品的售價均高於網店，有可能會減少顧客光顧門市的意欲。因此，設定門市產品價格時，各位應先思考門市的主要定位。

事實上，相比作為主要銷售管道，有些商戶會將門市視作品牌主要的互動和測試場所。以掌舖商戶「香港淳記 Seon Hong Kong」為例，他們曾在門市與顧客互動，從中獲得研發新品的靈感，繼而以限量形式發售，了解新品在市場的反應，好評如潮才決定大量生產。

「香港淳記」正於中環街市設立門市。

（圖片取自「香港淳記 Seon Hong Kong」Facebook 專頁）

由此可見，設立門市可讓顧客親身接觸不同產品，突顯與線上購物的差異，有助吸引他們下單，令門市「旺丁又旺財」。當然，顧客在門市的體驗結束後，亦可在品牌網店訂貨，然後安排送貨到家，體驗全渠道OMO新零售策略為他們帶來的好處。

結語

總的來說，逆境之下，各位不能故步自封或因循守舊。隨住線上購物的普及，實現數碼轉型，打造線上線下購物圈，為零售業的大勢所趨。要透過實踐全渠道OMO新零售策略，解決門市「旺丁不旺財」困局，除了提供實體購物體驗，各位亦要選用合適的全渠道POS零售系統，有助整合各銷售渠道，以及採取靈活定價策略。

掌舖現已推出mPOS零售管理系統，掌舖指定商戶只需下載掌舖mPOS應用程式，即可將行動裝置變成POS，提升促成和管理生意的靈活度！

掌舖mPOS零售管理系統亦能實時同步線上線下數據，自動記錄入貨、盤點、訂單及會員等資料，無需手動整合或切換系統，助各位迅速掌握各銷售渠道的庫存，避免庫存積壓、超賣等問題！

除此之外，掌舖mPOS零售管理系統同時支援自動生成商品標籤和二維碼，兼可AI批量滙入產品，助各位簡化上架流程！

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