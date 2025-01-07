網上創業錦囊｜最賺錢的商品推薦：潮流服飾品牌電商新趨勢及網店從零到一必學3招

時尚潮流變化萬千，熱愛時尚的朋友定必定期整理衣櫃，甚至費盡心思搜羅潮流服飾，務求在各大場合都能盡顯個人品味與風格。有些人更將興趣發展為事業，經營服飾代購或批發業務，甚至化身時裝設計師，打造屬於自己的服飾品牌。

今次《掌舖學堂》就跟各位分析服飾電商市場最新趨勢，兼且分享3個技巧，助正在經營服飾電商業務的每一位，提升網店競爭力，成功在眾多服飾品牌中突圍而出，業績倍增！

文章目錄

● 全球服飾電商市場最新趨勢

● 3招助服飾網店脫穎而出

全球服飾電商市場最新趨勢

市場研究機構Statista的數據指出，2023年全球時尚電商市場價值高達6,910億美元，並預計到2030年，該價值將增至約1.6兆美元。

Statista亦曾從產品類型分析市場，發現如以產品類別來劃分市場，配件（31%）在電商市場的普及率（Market Share）最高，其次為服裝（26%）和鞋類（22%）。相比其餘兩類產品，配件比較少尺寸選擇，而且配件常被視為送禮佳品，網購配件亦比較方便，以上因素均有助推高其普及率。

除了市場價值和產品類型，各位亦可從消費客群年齡層，了解全球服飾電商市場最新趨勢。2023年，市場研究機構Consumer X發布了一項調查，訪問來自12個國家，合共超過5,000名過去一年曾線上購物的消費者，並逐一分析每個年齡層曾網購服飾的受訪者比例，發現千禧世代（59%）的佔比最高，其次為Z世代（54%）、X世代（53%）和嬰兒潮世代（40%），可見網購服飾的消費者可來自不同年齡層。

若將視野放到亞洲市場，根據電商分析平台ECDB的文章，亞洲時尚電商市場有以下趨勢：

● 亞洲時尚電商市場領導企業：阿里巴巴、樂天和亞馬遜等企業在市場已累積強大影響力

● 市場規模繼續擴大：受城市化、智能手機日益普及等因素推動下，社交商務（Social Commerce）和行動商務（Mobile Commerce）在亞洲市場的影響力增加，市場規模將從2023年的8,597億美元，增至2028年的1.4兆美元

● 中國市場遙遙領先：從市場收入來看，2023年大中華市場以7,500億美元佔據亞洲時尚電商排行榜榜首；南韓位居第二，其市場收入為268億美元，接近相當於大中華市場收入的28分之一

3招助服飾網店脫穎而出

透過掌握全球服飾電商市場最新趨勢，相信有助大家制定相應營運和宣傳策略，為網店帶來更多人流和金流，令各位的服飾電商業務更上一層樓，例如：

1. 掌握短影音紅利

短影音行銷熱潮改變很多消費者的購物習慣，Instagram內部數據顯示，70％受訪消費者會透過Reels 進行下一次購買，反映社交媒體已成為不少人購物旅程重要的一環。

Hubspot的一項調查，62%受訪消費者會透過觀看短片了解產品，譬如「拖拉影片」（Haul Video，即開箱影片），服裝品牌行業中也常見當季最新商品開箱，或者是Behind the scence，讓顧客更了解品牌背後設計理念！在最新的消費者趨勢報告發表結果，發現37%受訪者傾向透過短影音尋找心儀產品，另有8%和17%受訪者分別想觀看長影音和直播，所以長影音、直播對於服裝品牌來說仍然是可以推廣商品重要的一環，可以讓顧客從不同角度了解服裝穿搭。

為協助各位掌握短影音紅利，掌舖已增設獨家「購物短片」功能！各位可以好像商戶「JsCloakroom by South Trend」般，透過上載影片到網店主頁，將網店打造成數碼陳列室，令消費者觀看影片時，猶如置身實體店買衫和選購自己心儀衣服，打造沉浸式購物體驗。各位還可利用「商品標註功能」，在影片置入推介產品圖示和連結，讓消費者「邊看邊買」，提供流暢購物體驗，有助提升轉換率！

2. 借助AI超能力

顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）去年發布了研究報告《The State of Fashion 2024》，當中訪問了超過400名來自中、英和美共3個國家的時尚業從業員，發現最多受訪者利用AI人工智能撰寫文案，其次為產品設計與開發、圖像生成，和機構及企業支援。

麥肯錫（McKinsey & Company）還列出以下服裝界應用AI人工智能的例子，並保守估計於未來3至5年，生成式AI人工智慧（Generative AI）能為服裝、時尚和奢侈品產業帶來1,500億美元營業利潤，最高更可達2,750億美元，可見未來人工智能的應用會更趨普及和廣泛：

AI人工智能應用層面

數位商務與消費者體驗

例子

● 為消費者提供虛擬產品試穿和示範，例如 Calvin Klein AI model 就幫助降低拍攝成本75%，同時又可以加快新產品推出上架

● 透過對話聊天機器人、虛擬助理等人工智能，回應解決消費者查詢

產品設計與開發

例子

利用大數據帶來更多產品設計想法和意念

例如 AiDA利用 AI 設計超過80款新時裝

行銷

例子

● 自動將顧客細分，有助制定客製化行銷計劃

● 提升創作行銷內容效率，減少行銷團隊創作障礙

店舖營運

例子

● 知名服裝品牌 ASOS 利用 AI 有效 自動化倉庫營運和庫存管理，降低營運成本

● 利用數據優化實體舖佈局規劃

為配合智慧營運新趨勢，掌舖推出了「AI 智能銷售助手」，利用AI人工智能技術，不但讓各位一鍵上架大量商品至網店，還支援經WhatsApp自動生成商品連結、透過魔法白板代客下單等功能，助各位提升網店行銷和營運效率！

3. 打造OMO體驗

消費模式的改變，新一代顧客在網店或社交媒體觀看影片或獲取基本資料後，會再進一步到店，高達45%消費者購物時傾向採用全渠道模式 。如果商戶採用了OMO銷售策略，他們的顧客每次在店消費的金額平均比只用單一渠道的顧客多4%，在線上消費的金額更可多10%。

有見及此，掌舖推出了「全渠道mPOS零售系統」，讓各位只需一機在手，即可隨時隨地整合和管理網店、實體店、快閃店等線上與線下銷售渠道的數據，涵蓋訂單、庫存、會員資料與禮遇等層面，實現無縫跨渠道銷售，有助打造成功服飾品牌！

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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