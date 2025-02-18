網店創業錦囊 │賣小型電器及配件 Gadget 怎麼賺錢？4類熱門電子產品及提防誤踩3大雷區

隨住科技發展一日千里，電子產品全面融入不少人的日常生活。智能電話已是都市人的日常出行配備，有的更是機不離手，全靠一部手機處理社交、娛樂、購物、工作等任務。回到家中，很多人亦會透過各種家電，解決不同生活所需，提升生活質素；加上網購日益成為主流，令近年電子產品線上零售市場充滿發展潛力。

今次《掌舖學堂》就跟大家分享電子產品市場最新概況、常見雷區和宣傳貼士，助有意經營電子產品網店的每一位，輕鬆踏上創業路途，抓緊電商機遇！

文章目錄

● 電子產品市場最新概況

● 時下熱門電子產品類別

● 經營電子產品網店雷區

● 電子產品網店宣傳貼士

電子產品市場最新概況

在本地市場方面，根據政府統計處2021年的報告，本港有超過140萬個住戶曾在網上購物，當中23萬個住戶曾網購電器用具、影音器材及資訊及電訊設備，佔統計調查涵蓋的所有住戶高達10%，而相關住戶每月平均網上開支更高達港幣$1,200，可見本港有不少消費者已接受在網上購買電子產品。

若將視野拓展至國際市場，市場研究機構Statista的統計指出，全球消費電子產品市場收益會由2024年只有9,500億美元，將於2029年升至超過10,960億美元，升幅高達15%。該機構另一統計指出，如將2023年全球消費電子產品市場收入，以產品類型分為6大範疇，電話帶來的收益最高，其次為電腦，以及電視、收音機和多媒體產品。

至於家電方面，Statista另一報告指出，全球家電市場收益會由2024年只有0.67兆美元，將於2029年增至0.85兆美元，升幅接近27%，而且大型家電的收益會一直比小型家電多。如根據產品類型，將2024年的數據拆開來看，收益佔比最高的大型家電類型為雪櫃、爐具和烤箱。至於小型家電，則是智能家電、遙控和連接相關，以及保安相關的產品。

時下熱門電子產品類別

從以上數據可見，全球電子產品市場規模極為巨大，兼且充滿發展潛力。如各位因此有意透過經營網店，進軍電子產品市場購錢，首先需要了解目標受眾的喜好。近年常見熱門電子產品類型如下：

常見產品類型

智能電話

簡介：根據市場研究機構CIRP的報告，分別有57%和34%的受訪Android和iOS用戶，表示會在兩年內更換手機。有品牌資訊科技及電訊產品業務主管更曾接受專訪，稱港人一般不足2年就更換手機，遠高於全球的超過40個月。

當消費者更換手機頻率較高，自然促使智能電話較易成為市場常見熱門電子產品。

智能家居

簡介：有本地電訊商業市場部總管曾接受訪問，表示香港智能家居於過去2至3年的需求呈上升趨勢，預料本地智能家居的家庭滲透率，將於未來5年有近1倍增長，由2023年只有10%，升至2028年超過16%。

隨住老齡化趨勢，照顧者數目上升，相信港人對功能性的智能家居需求將會增加，令智能家居漸漸成為市場熱門電子產品。

健康產品

簡介：有保險公司曾在2020年發布一項調查結果，表示35%本地受訪者稱已找到提升身體健康的方法，另有31%開始跟進自己的心理健康狀況，反映疫情令港人的健康意識有所提升。

內地有市場研究機構還指，當消費者對健康生活的重視程度提升，越傾向選擇能促進健康生活的小型家電，例如消毒機、養生壺、空氣清淨機等，預計市場對此類產品會保持一定需求和熱度。

創新產品

簡介：該內地研究機構的調查亦指，越來越多消費者希望新科技產品讓生活更有趣，並且有助他們把生活打理得井井有條、方便舒適，反映市場對多種功能集於一身，同時增添生活樂趣的創新科技產品存有一定需求。其中一例就是能隨身掛在鑰匙圈，或放在口袋的迷你相機。

不僅研究報告和業界分享，各位亦可針對受眾所屬地域，透過相應網購平台和分析工具，譬如Google Trends、Amazon Best Seller、淘寶熱銷榜等，了解各類電子產品的熱搜程度和銷售趨勢，從中找出適合在自家網店發售的電子產品。

經營電子產品網店雷區

除了了解目標受眾的喜好，各位創業新手準備經營電子產品網店時，亦需注意以下雷區：

雷區

只售價格低的大型電子產品

原因：首先，當電子產品的體積較大，自然需要較多倉存空間；一旦長期積存，無疑增加網店營運壓力。

此外，正常消費者不喜歡繳付高昂運費，由於運送大型產品的成本較高，如各位需提供運費減免優惠吸客，但產品售價不高，自然影響網店利潤。

只售高價電子產品

原因：雖然高價電子產品的利潤空間高，但同時消費者需要較多時間，考慮是否值得入手，令相關產品的回購率低。如網店只賣此類產品，恐怕難有顯著的銷售成績。

因此，各位應像掌舖商戶「Foresoon Computer 科訊電腦」般，同時售賣價格較低、購買週期較短的產品，有助增加網店銷量，累積營商經驗。

缺乏完善售後政策

原因：正如上文所言，一般消費者購買高價電子產品所需的時間較長，因需認真考慮產品是否值得入手，而其中一個考慮因素，就是網店售後政策。

試想想，作為消費者，一旦入手產品後發現問題，但不清楚如何退換或修理產品，試問還會安心購物嗎？因此，各位應向消費者清楚交代售後政策，有助提升消費者對網店的信心。

電子產品網店宣傳貼士

要經營一間成功的電子產品網店，不僅需要避開以上雷區，還要制定合適行銷手法，增加消費者購物意欲，例如：

行銷手法

影片行銷

簡介：根據影片製作公司Wyzowl最新調查，82%受訪者曾因觀看影片，成功被說服購買產品或服務，可見影片行銷當道。

各位有新品上市時，建議可像掌舖商戶「Trinity Electronic」般，製作產品開箱影片，亦可與網紅合作拍攝評測影片，並利用「購物短片」功能，把影片上載到網店，甚至於影片置入購物連結，透過提供流暢購物體驗吸客。

口碑行銷

簡介：香港樹仁大學發布的《香港消費者網上及直播購物調查報告》指出，受訪者選用網購平台時，有4個主要因素，其中包括平台的信譽及可靠性，希望能買得安心放心。

為了增加消費者的購物信心，建議各位可像掌舖商戶「Zen Electronic 監控電子城」般，在網店開設評語功能，鼓勵消費者購物後留下正評，有助建立口碑，提升潛在消費者的下單意欲。

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email

服務時間：

星期一至五：10:00 – 23:00

星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00

服務時間：

● 星期一至五：10:00 – 23:00

● 星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00