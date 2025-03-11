小紅書零售行銷：香港網店推廣實戰案例與經營秘訣分享

近年港人熱愛北上消費，內地訪港旅客人數亦顯著上升。中港交流日趨頻繁，小紅書漸漸成為兩地之間重要的溝通橋樑。很多人都喜歡透過小紅書，瀏覽兩地生活和旅遊最新指南。不少本地產品經小紅書用戶推介後，旋即成為城中「爆款」。

文章目錄

● 甚麼是小紅書？

● 香港人可建立小紅書帳號嗎？

● 小紅書的主要用戶購買力高嗎？

● 2025年我應該經營小紅書帳戶嗎？

甚麼是小紅書？

小紅書是中國大陸一個結合社交和購物的社群軟體，有「中國版Instagram」、「中國版Pinterest」之稱，用戶可以分享產品評論、購物心得和旅遊攻略等內容，同時也可以直接在平台上購買商品。

隨著小紅書的影響力日益增加，許多零售企業紛紛經營小紅書帳戶，作為拓展大灣區客源的必備行銷策略。今次《掌舖學堂》就跟大家分享進駐小紅書前，3個港商必須思考的問題，助你釐清業務發展需要，調配行銷資源時，更能用得其所！

香港人可建立小紅書帳號嗎？

香港人可以在小紅書開通個人號或企業專業號來開網店。 小紅書分三種帳號，第一個是個人號，可以用香港電話號碼去註冊，亦可以開網店。 第二個是個人專業號，需要使用內地身份證去認證，除了可以開網店，更可以開通直播。

帳戶種類 開通條件 個人號 - 可使用香港電話號碼進行註冊 個人專業號 - 需使用內地身份證進行認證 - 可以經營網店和開通直播 企業專業號 - 可使用香港商業登記證進行註冊，除非特定行業，譬如醫療、金融投資類等，則需提交行業資質 - 獲藍剔以示官方認證帳號，並可使用更多功能，

例如：企業專業號每日可私訊15名用戶，而個人號每日只可私訊5個 以及 只有企業專業號才能使用廣告投放功能



小紅書的主要用戶購買力高嗎？

首先，你要先看清業務的發展方向，思考有意拓展的市場客群，是否與小紅書的主要用戶輪廓一致。從地域來看，小紅書是現今內地人氣高企的社交媒體，同時深受本港以至海外華人喜愛。根據數據分析網站similarweb的統計，截至2024年11月，小紅書用戶有85.4%來自中國內地、3.47%來自香港、2.6%來自美國、2.02%來自台灣，其餘則來自馬來西亞等地。有本港媒體報道還指出，小紅書在港用戶數量已突破200萬人。

至於用戶年齡層，小紅書深受年輕人歡迎。有本地媒體曾與小紅書平台商業市場負責人又思先生進行專訪，指出目前小紅書已有超過2.6億名月活躍用戶，其中90後用戶佔了超過70%，兼且有超過50%的用戶生活在一、二線城市。

另外，根據騰訊數據，從性別來看，小紅書用戶以女性居多，男女比例為3:7左右。消費能力方面，中等消費者佔整體比例最高，其次為高消費者和中高消費者，分別為約37%、29%和23%。換言之，近90%小紅書用戶的消費能力達到中等或以上。同時間小紅書官方數據顯示，小紅書用戶中，58%來自一線城市，近一半是90後、95後，77%學歷為大學及以上。從而可見，小紅書用戶大多為高教育水平且中等消費者，商戶的推廣內容需要更多以客戶體驗為優先。

消費習慣方面，福布斯中國有文章指出，不少小紅書用戶已經養成習慣，作出購買決策前會先瀏覽小紅書的筆記，有的還會「被種草」。「種草」是內地流行網絡用語，意指用戶透過社交媒體推介產品或服務，點燃他人的購物意欲，所以「被種草」代表消費者成功被小紅書用戶「燒到」，想根據他們在筆記內的推介進行消費。「被種草」 的素人分享也是小紅書用戶群體最偏愛的內容，素人購買後，會在小紅書上分享產品使用體驗形成二次傳播，讓「種草」內容越推越廣。

小紅書推廣實例： 英國母嬰產品品牌jELLYCAT

本來平平無奇的一個玩偶，在小紅書上在小紅書上發起名為「萬物皆可jELLYCAT」的調查活動，產生了不少顧客主動在小紅書上分享惡搞玩偶造型的二次創作，讓品牌迅速人氣急升。而且操作簡單又融入生活，只需將日常物品加上jELLYCAT標誌性的眼睛、笑臉的特徵，即可以鼓勵顧客參與產品的設計過程，又可以提高了品牌認知度和親切感。

小紅書推廣實例： 香港手信品牌 香港淳記

不少網民都會在小紅書大曬來港必買伴手禮，你可以想想在你的產品是否可以成為獨特的香港手信呢？增加小紅書用戶到港時探店，並且推介你的產品！

當中位於中環街市的香港淳記就是其中很多小紅書用戶推薦的香港手信商店；香港淳記有不少充滿香港元素的特色商品，如港式奶茶小香包、書法鑰匙圈、香港淳記陶瓷保溫瓶和雨傘，以及凸版印刷和文具品牌ditto ditto的鋁箔明信片和紙膠帶，全都是絕佳紀念品，其中他們亦設立網店，方便客戶即使無法再到實體店，仍可以網上下單。

延伸閱讀：【掌舖商戶故事】香港淳記： 一店二人三代四季 以新形式保存舊香港的回憶痕跡

小紅書推廣實例： 香港品牌 萬寧

中港通關以來，小紅書成為內地遊客來港的食玩買指南，不少主打自由行生意的零售企業都紛紛開設小紅書賬號，如周大福、莎莎、卓悅、奇華餅家。其中 「萬寧攻略」、「香港藥妝」 、「萬寧好物」、「本地人帶路」在小紅書搜索字上經常上榜，仿效日本藥妝攻略，小紅書用戶會將萬寧內可以搜購的好品分享，透過「種草」文化推廣出去；同時萬寧的小紅書號亦會不時分享折扣例如「全場88折」，打入消費者心中記得到港買藥妝就要到萬寧的印象。

由此可見，如你有意把零售網店業務拓展至大灣區，甚至海外華人市場，經營小紅書帳戶絕對是你的不二之選。讓你透過「種草」文化，為你的業務吸納更多客戶。

2025年我應該經營小紅書帳戶嗎？

除了華人創作者外，許多知名明星、外國網紅也在經營小紅書，例如美國饒舌天后Cardi B、韓國男星宋承憲、著名生產力網紅Ali Aadaal 都有開設自己的小紅書帳號，他們也會針對小紅書拍攝特別的單獨素材，讓小紅書和其他平台也能互相串連、導流。如果2025年你希望擴大客群到華人地區，例如 中國、台灣、新加坡等等，再加上小紅書用戶大多都具中等或以上消費力，你應該經營小紅書帳戶。

請注意，如果你只打算將Facebook或Instagram發布的貼文，由繁體字轉做簡體字，然後直接上載到小紅書，這固然「慳水慳力」，但基於兩地文化差異，未必容易引起用戶興趣和共鳴，甚至無法讓受眾明白相關內容，影響品牌在小紅書的行銷成效。

因此，當決定是否開始經營小紅書帳戶時，你亦需思考自己能投放多少資源，鑽研小紅書行銷技巧和內地潮流，譬如在網上閱讀相關行銷教學文章、培養每天瀏覽小紅書的習慣等，令自己在小紅書推廣品牌時，更能得心應手。下一篇文章我們將會和你分享更詳細的小紅書經營方法！

總結

總括而言，要開拓大灣區市場，不少港商都會選擇經營小紅書帳戶吸客。不過，這經營策略是否適合你的業務發展，視乎以下3個因素，包括業務賣點、拓展目標，以及行銷資源。如想進一步了解社交媒體商務，歡迎瀏覽《掌舖學堂》或聯絡掌舖客服團隊。

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