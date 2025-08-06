【賣咩最賺錢？】母嬰用品網店實戰指南：3大策略+盈利公式

雖然全球少子化趨勢顯著，但「90後」、「95後」父母由於高教育水平，對於高品質、多元化育兒產品的消費意願更加強烈，《前瞻經濟學人》報告顯示，全球母嬰市場預計以超過5%的成長率持續擴張，到2027年市場規模將接近1.4兆美元。中國母嬰市場2021年已達3.46萬億元，預計2025年將成長至4.68萬億元。以上數據都反映市場的強勁需求，同時可見現代父母的「富養」心態正推動母嬰市場蓬勃發展。

這次「賣咩最賺錢」系列，將深入拆解近年母嬰市場的核心趨勢，並分享三大實戰技巧，幫助有意進軍母嬰用品網店的店主更容易進軍這個潛力市場！

母嬰市場的當前趨勢

現今「90 後」、「95 後」父母的消費理念，正重塑母嬰市場的格局。他們更願意為子女投入資源，且需求呈現「精品化」、「多元化」特徵，以下 3 大趨勢最值得關注：

1. 健康與安全意識成為購買第一準則

新一代父母對產品品質與安全性的重視達到新高。尼爾森市場調查顯示，超過70%的年輕家長願意支付更高價格購買通過國際安全認證的母嬰產品；60%以上的父母會主動查閱產品成分、原產地及品牌口碑，確保嬰幼兒接觸的安全性。

這一趨勢直接推動「認證型產品」走紅：通過美國FDA、歐盟CE等第三方認證的奶粉、尿布、嬰兒護理用品，成為市場熱銷主力。愈來愈多品牌將「安全認證」作為核心競爭力，甚至在產品頁面醒目展示認證細節，以獲得消費者信任。

2. 二手市場崛起，驅動「獨特性」產品需求

節省開支與環保理念的普及，讓愈來愈多父母傾向購買二手母嬰用品，嬰兒推車、安全座椅、品牌服飾等耐用品尤其受歡迎。全球市場調研公司ThredUp的《2023 二手市場趨勢報告》指出，全球二手母嬰市場規模預計從2022年的350億美元翻倍至2027年的700億美元，56%的消費者曾購買或願意購買二手用品。

面對這一趨勢，線上商店開始主打「差異化策略」：推出獨家代理款、限量版或客製化商品（如刻字嬰兒餐具、專屬圖案嬰兒床），通過提升產品獨特性與附加價值，從二手市場的競爭中脫穎而出。

3. 智能育兒與客製化需求雙雙爆發

現代父母生活忙碌，催生了智能育兒產品的需求爆發：可遠程監控的嬰兒監控器、自動調溫的智能嬰兒床等，成為年輕家庭的「育兒神器」。預測顯示，線上渠道在智能育兒產品銷售中的佔比將從2021年的33.8%升至2025年的39.0%，可見「智能科技 + 電商」的結合潛力巨大。

與此同時，多元化育兒理念也推動客製化需求增長：

● 「自由媽媽」理念鼓勵母親在育兒中兼顧自我，帶動便攜式育兒用品（如輕量嬰兒背帶）熱銷；

● 「奶爸」風潮促進父親參與育兒，推動「爸爸專用」育兒工具（如男性設計的嬰兒抱帶）走紅；

● 「蒙特梭利教育法」流行，讓益智玩具、互動學習教具成為市場新寵。

母嬰用品實戰賺錢三大技巧：從選品到經營，一步到位

母嬰市場的消費力並未受少子化影響，反而因「富養」心態更具潛力。想在這片潛力巨大的藍海市場獲利，需靠精準策略而非盲目投入。以下 3 大實戰技巧，幫你快速打開局面：

1. 聚焦高品質必需品，奠定盈利基礎

選品是母嬰網店的核心。建議優先選擇高品質、高復購率的必需品，如通過國際認證的奶粉（市場佔比22.7%）、尿布（佔比12.1%）等，這類產品毛利率達20-30%，且消費者重複購買頻率高，能穩定帶來現金流。

同時，可延伸至健康安全與教育需求相關產品。例如掌舖商戶「40weeksBaby」專注日韓台預訂母嬰商品，嚴選通過FDA、CE認證的供應商，主打嬰幼兒食品、益智玩具及智能育兒產品，憑藉「高品質+稀缺性」快速積累客戶。

行動建議：

● 追蹤BabyGearLab等專業網站，或關注Seoulo Diary、Ling Cheng 鄭金鈴等母嬰KOL，掌握熱銷趨勢；

● 初期小批量進貨測試市場反應，優先上架毛利較高的品類（如有機嬰兒食品）；

● 善用掌舖Boutir的智慧倉存管理系統，通過銷量數據預測庫存需求，或開啟預訂功能降低庫存壓力。

2. 打造高黏著度社群，延長會員生命周期

母嬰產品的消費具有明顯階段性（從備孕到嬰幼兒、兒童期），若無法持續滿足不同階段需求，客戶容易流失。因此，建立專屬社群（如 Facebook 群組、WhatsApp 群），打造品牌私域流量至關重要。

例如「屯團百貨 Tuenmall」通過WhatsApp社群分享產品資訊，顧客可直接在群內下單；店主借助掌舖的WhatsApp智能銷售助手，在單一平台管理所有訂單，自動發送付款信息，簡化流程的同時，還能通過團購活動提升轉化率。

經營要點：

● 社群內定期分享真實育兒體驗、產品使用心得，增強信任感；

● 產品線覆蓋全階段：從孕期的孕婦裝、營養品，到嬰兒期的奶粉、玩具，再到兒童期的學習用品，確保客戶「不流失」。如「PaMa Baby母嬰用品百貨」提供產前產後相關產品以及育兒玩具，滿足全面的消費需求；

● 舉辦會員專屬活動（如新手媽媽線上分享會、團購折扣），激發重複購買。

3. 透過內容行銷建立專業信任，提升品牌認可度

母嬰消費者決策謹慎，「專業性」是獲得信任的關鍵。可通過內容行銷展示品牌權威性：例如在Instagram發布短片或直播，分享「新手爸媽育兒指南」、「產品真實使用體驗」等內容，吸引重視「富養」的年輕父母。

掌舖商戶「12 朝」就是典型案例：他們通過分享一系列懷孕、術後媽媽湯水、產品認證細節等內容，打造專業且值得信賴的品牌形象，讓顧客對其產品更有信心，從而提升復購率。

執行技巧：

● 將直播、短片等內容通過掌舖系統導入網店，增加內容的「重看性」，吸引顧客持續關注；

● 邀請真實用戶分享體驗（如媽媽們的使用反饋），增強內容真實性；

● 內容中自然植入產品亮點（如「這款智能監控器幫我解決了夜間育兒的焦慮」），避免生硬推銷。

使用 Boutir 打造網店的獨家優勢

掌舖Boutir平台專為香港中小企業設計，即使沒有技術背景，也能快速搭建專屬母嬰用品網店，並享受三大核心優勢：

● 高效商品管理，輕鬆應對多品類需求：母嬰用品種類繁多，需要高效且準確的商品管理系統。掌舖提供智慧倉儲功能，有效簡化庫存管理及供應鏈流程，讓店主能更專注於產品與行銷策略。

● 會員體系鎖定長期客戶：母嬰用品的回購率通常較高，因此建立穩定且完善的會員管理系統至關重要。透過掌舖的會員管理功能，店主可記錄每位顧客的消費行為，精準了解客戶需求，並透過積分制度、專屬優惠折扣等方式吸引顧客持續回購。

● 數據驅動決策，優化經營策略：掌舖平台內建數據分析工具，店主可輕鬆追蹤益智玩具等熱門品類的市場需求，透過數據驅動商品決策，實現更高效的經營管理並最大化利潤。

母嬰電商市場蘊藏巨大商機，關鍵在於抓準「高質安全」、「智能育兒」、「多元化需求」等趨勢，並用對經營工具。掌舖Boutir不僅簡化開店流程，更提供SEO優化、社群行銷等全方位支持，讓店主輕鬆利用掌舖打造出專業且吸引新一代父母的母嬰網店