擺脫滯銷困局：零售店主必學4大SKU優化與管理技巧

許多零售店主都面臨這樣的困境：進貨總是過多或太少？流動資金被滯銷庫存套牢，變成「蟹貨」，而問題的根源往往在於庫存管理！想要成功經營零售事業，高效的庫存管理是不可或缺的基石。有效的庫存管理絕非只是記錄進出貨那麼簡單，而是一門涉及訂貨、存儲到銷售追蹤的專業學問。此前我們探討過常用的「五大庫存管理策略」，本次將更深入地分享四大「庫存控制」實戰技巧，教你破解庫存難題，精準掌控商品！

甚麼是 SKU？

在分享實戰技巧前，我們先來了解庫存單位（SKU）。SKU的全稱是Stock Keeping Unit，中文常稱為「庫存單位」或「貨號」，是一組由字母和數字組成的代碼，用於精準識別和追蹤每一項商品。

你可以將SKU視為商品的「身份證」。同一款商品若有不同規格（如顏色、尺寸），就需有各自獨立的SKU。例如：

● 一件衣服有 3 個顏色，對應 3 個SKU；

● 一條褲子有 3 種顏色和 4 個尺寸，則共有3×4 = 12個SKU。

如此細分能讓庫存管理精確到最小單位。揀貨人員依據訂單上的SKU作業時，即便不了解商品所有規格，也能快速準確完成工作，大幅降低錯誤率。

SKU、UPC、SPU有何區別？

許多店主會混淆SKU、SPU（標準化產品單位）和UPC（通用產品代碼）。三者雖都用於產品識別，但用途和適用範圍截然不同：

● SKU：企業內部使用，針對同一商品的不同規格（如顏色、尺寸）單獨編碼，用於精准管理庫存；

● SPU：描述標準化產品的通用標識（如「某品牌夏季T恤」），不區分具體規格；

● UPC：全球通用的商品條形碼，用於跨企業的商品識別（如超市掃碼結算）。

以下表格可以幫助你更深入了解三者的不同：

SKU (庫存單位) SPU (標準化產品單位) UPC (通用產品代碼) 定義 內部庫存管理代碼 一組相關商品的集合 全球通用的商品條碼 單位 最細 (如：紅色L碼T恤) 較粗 (如：某款T恤) 中等 (如：某款T恤，不分規格) 獨特性 企業內部唯一 品牌或平台內唯一 全球唯一 主要用途 庫存追蹤、揀貨 商品類別、搜尋分類 零售結帳、物流追蹤 誰可以制定 商家自行制定 品牌或平台制定 GS1 國際組織分配

甚麼是 SKU管理？

SKU管理（SKU Management）是通過一套系統與流程，有效識別、追蹤並管理產品庫存的方法。

一套完善的SKU管理系統不僅追蹤庫存的流入與流出，還會分析每款產品的「持有成本」，確保庫存狀況符合財務目標，讓每一分錢都用在刀刃上。

SKU 管理不善的三大雷區

不當的SKU庫存管理是許多新手店主的痛點，缺乏合理規劃的SKU會成為營運噩夢，常見問題包括：

1. SKU 過多難以管理

○ SKU數量過多會使庫存追蹤、訂單處理變得複雜，增加人力與時間成本，且商品信息頻繁更新易導致數據出錯。

○ 例如，銷售隱形眼鏡的網店因SKU更新頻繁，追蹤多樣化產品變得困難，需額外人力處理訂單與庫存，推高運營成本。

2. 庫存壓力與成本上升

○ 熱銷品缺貨，資金卻被「冷門品」佔用，影響資金週轉效率。

○ 例如，生鮮食品網店處理季節性商品時，過多SKU導致庫存積壓，難以管理到期日，既佔用倉儲資源，又分散資金，影響整體流動性。

3. 營銷資源分散

○ 商品選項過多會分散營銷資源，難以集中推廣核心商品。

○ 例如，銷售雜貨的網店涵蓋食品、飲料、日用品等多類商品，加上不同品牌、口味、包裝規格，SKU數量激增，營銷資源被分攤，導致效率低下、銷售混亂。

SKU 管理的實用策略

避開上述雷區，關鍵在於採取系統性解決方案而非零散補救措施。優化SKU不僅能減少虧損，更能最大化利潤！以下四大策略精準應對管理負擔、庫存壓力與銷售混亂等問題：

一、精簡 SKU 數量

運用80／20法則：借助數據分析工具找出高銷量、高毛利的品項，將資源集中在貢獻主要營收的品類上，專注於20%能帶來80%銷售額的「黃金商品」。定期審查並更新SKU，淘汰周轉率低的商品；將滯銷SKU與熱銷品組合捆綁銷售，加速庫存流動。

二、實行 SKU 標準化

通過標準化建立統一規則，簡化庫存追蹤、訂單處理與信息更新，減輕管理負擔，避免因SKU混亂導致的錯誤與浪費。

● 統一編碼系統：制定通用的SKU編碼規則（如「品牌-類別-顏色尺寸-型號」），方便查詢管理；

● 分類分級：按商品屬性分為基礎款、熱銷款、高階款等，並為每類設定合理數量上限。

例如，經營服裝網店時，一件Boutir綠色L碼T恤的SKU可設為「BOU-TSH-GRL-001」，團隊能一眼識別關鍵特徵，提升效率。確定格式後，可在Excel中批量生成SKU（輸入品牌、尺寸、顏色等規格，通過公式或VBA自動化組合），既節省時間，又確保統一性，減少手動輸入錯誤。

三、導入ERP或者使用庫存系統

● 自動化管理：通過系統追蹤SKU的實時銷量與庫存，降低人工操作錯誤；

● 智慧補貨：系統根據歷史銷售數據計算最佳庫存量，設定自動補貨提醒，避免過度囤貨。

以Boutir庫存報告為例，其支持實時查看各分店庫存，清晰標注SKU及可售數量；導出報告時可選擇特定店舖，數據更精準，管理更高效。

四、數據化決策

利用數據分析識別高銷量、高毛利品項，定期審查更新SKU。此外，以下兩項關鍵數據也值得關注：

例如，UrbanStyle網店的某款T恤有6個SKU（2種顏色×3種尺寸）

SKU 代碼 商品描述 成本 售價 TEE-BLK-S 黑色T恤 - S HKD200 HKD500 TEE-BLK-M 黑色T恤 - M HKD200 HKD500 TEE-BLK-L 黑色T恤 - L HKD200 HKD500 TEE-WHT-S 白色T恤 - S HKD200 HKD500 TEE-WHT-M 白色T恤 - M HKD200 HKD500 TEE-WHT-L 白色T恤 - L HKD200 HKD500

1. 庫存周轉率

用於判斷SKU庫存是否健康，優化資金效率。

計算公式：

● 庫存周轉率= 銷售成本／平均庫存

● 平均庫存=（期初庫存+ 期末庫存）／2

假設月初你的庫存如下，一個月後，我們要計算周轉狀況

SKU 代碼 月初庫存 月末庫存 平均庫存 銷量 庫存周轉率 (銷量/平均庫存) TEE-BLK-M 120 20 70 100 1.43 (高) TEE-WHT-S 50 45 47.5 5 0.11 (極低)

經計算發現「TEE-BLK-M」周轉率極高，存在缺貨風險，需立即補貨；而「TEE-WHT-S」幾乎滯銷，可將其與熱銷品組合銷售（如「加價購」），釋放資金與倉儲空間。

2. 關聯性分析

找出常被一同購買的商品，挖掘交叉銷售（Cross-selling）與向上銷售（Up-selling）的機會，提升客單價。例如，數據分析發現：

● 購買 TEE-WHT-S（白色S號T恤）的顧客中，有 40% 的人同時購買了 SOC-WHT（白色運動襪）。

● 購買 TEE-BLK-M（黑色M號T恤）的顧客中，有 30% 的人同時購買了 CAP-RED（紅色棒球帽）。

這時可推出「白色簡約組合包（白T+白襪）」，以優惠價刺激消費，既提升銷量，又清理庫存。

為何Boutir能助力高效管理SKU與庫存？

1. 整合 SKU 以及商品條碼：上架商品時，系統自動為每件商品及不同規格生成專屬QR Code，打印成標籤貼在實物上，方便顧客掃碼查看網店詳情；

2. 與 mPOS 系統結合：結賬時掃描商品標籤即可自動扣減庫存，輕鬆同步管理線上線下商品，避免庫存數據不一致；

3. 實時查看各分店庫存：Boutir庫存報告支援實時查看各分店庫存，按店舖導出數據，管理更高效。

SKU的合理管控是提升電商運營效率的關鍵。商戶需以數據為基礎，聚焦核心商品，簡化規格選項，借助工具實現動態管理。避免SKU數量失控，不僅能降低庫存壓力，還能讓營銷資源集中於高效益商品，實現業務穩定增長與長期盈利。