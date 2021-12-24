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24/12/2021

Google智慧城市公司解散！Sidewalk項目屢惹私隱爭議，功敗垂成只因公民不信任？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　在科幻電影的智慧城市中，最叫人憧憬的情境是有高科技產品解決大大小小的問題，讓日常生活變得更加方便。但在當下的現實世界中，智慧城市的發展進度卻不似預期，不但有智慧城市項目接連夭折，更有智慧城市初創企業要黯然退場——Google母公司Alphabet旗下的子公司Sidewalk Labs突然於2021年12月中宣布，大部分業務都會被轉移至Google的相關部門，意味著公司要解散了！一度被視為業界翹楚的Sidewalk Labs，既有技術，又不乏錢財，為何仍要以收攤告終呢？ 

 

Sidewalk業務併入Google

 

　　2021年12月16日，Sidewalk Labs執行長丹‧達克特洛夫（Dan Doctoroff）公開表示，他被確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（俗稱漸凍人症），於是決定辭去執行長職務，以便騰出多些時間陪伴家人，並投入他所創辦的Target ALS硬化症研究組織。

 

　　同時，他又宣布，踏入2022年後Sidewalk旗下大部分業務與技術團隊均會被Google收編麾下，當中包括：房地產設計方案Delve、停車管理方案Pebble、商業大廈節能方案Mesa、住宅能源管理方案Affordable Electrification；至於自動化木造建築業務Mass Timber Buildings Factory，則會獨立出來成為一家Alphabet旗下的子公司。換言之，這家創立於2015年的智慧城市初創將會被分拆得支離破碎，形同收攤。

 

　　其實，Sidewalk是由達克特洛夫一手一腳建立出來的，如今他因病引退，公司也隨之而解散，確實教人惋惜不已。時間軸撥回至2015年，達克特洛夫在Google執行董事長艾力‧施密特（Eric Schmidt）、執行長拉利‧比治（Larry Page）的支持下，成立了Sidewalk Labs，希望以高科技解決城市問題，改善都市人生活質素。縱然公司願景宏大，惟實際推行智慧城市項目時卻處處碰壁，以致無功而返。

 

多倫多推Quayside智慧社區

 

　　2017年，Sidewalk宣布跟加拿大多倫多市展開合作，在市中心以東名為「Quayside」的工業湖濱區建造一個智慧社區。該公司建議在區內設置大量感測器，蒐集交通、噪音、空氣質素等環境資料，並監測電網運作與垃圾收集狀況，再加上人們居住、出行等行為數據，最終匯集為城市大數據供AI分析，實現精準搭配城市服務供需與資源分配。

 

　　然而，當地居民卻擔心，入住Quayside後個人私隱將變得蕩然無存，拒絕成為實驗性計劃的「白老鼠」。儘管項目規模不斷縮小，Sidewalk又承諾不會把數據賣給第三方機構，更不把數據用作廣告營銷，但民間反對聲浪依然未減。最終該公司在2020年5月宣布，鑑於新冠疫情衝擊，世界經濟出現前所未有的不確定性，決定中止Quayside項目。

 

　　上述情況絕非個別事件。後來Sidewalk返回美國本地，與俄勒岡州波特蘭市（Portland）洽談智慧城市合作項目，同樣因為私隱權爭議，宣告不歡而散。

 

在Sidewalk Labs眾多項目中，Mass Timber Buildings Factory是唯一不用併入Google體系的業務。據說，在Alphabet的協助下，它將會被分拆為一間獨立子公司。（圖片來源：Sidewalk Labs官網）

Sidewalk Labs原本計劃在多倫多湖濱區一幅面積4.86萬平方米的土地上，建造一個由12座木造塔樓組成的智慧社區「Quayside」，但項目最終被迫叫停。（圖片來源：Sidewalk Labs官網）

Quayside內的建築物全是由預製木材模組搭建而成，木造塔樓之間採用開放式布局，為中庭引進陽光，配合四周栽種的樹木，營造出綠色生活氛圍。（圖片來源：Sidewalk Labs官網）

因應多倫多冬天經常下雪，Quayside的露天廣場會搭建透明防水帳篷，以便全天候舉辦露天市集和其他社區活動。（圖片來源：Sidewalk Labs官網）

 

波特蘭試行智慧出行項目

 

　　2019年5月，Sidewalk與俄勒岡州波特蘭市合作，使用旗下《Replica》軟件追蹤當地人的手機位置，進而分析市民的出行模式，讓政府官員基於這些數據作出有效的交通決策，例如市政府應該在哪裏興建單車徑、何時適合維修道路，以及如何確保公共交通保持高效順暢等。

 

　　同年9月，Sidewalk把《Replica》軟件部門分拆為另一獨立子公司，專注於波特蘭智慧城市計劃。後來因為Sidewalk不願意共享波特蘭市要求的詳細數據，所以雙方在2021年2月宣布提前停止項目。這是Sidewalk第二個胎死腹中的智慧城市計劃。

 

　　智慧城市建基於高科技之上，惟智慧城市發展的阻礙卻非來自科技本身，而是科技背後涉及的私隱權與公民信任等議題。如要採集智慧城市的運作數據，便要非要布置物聯網（Internet of Things）不可。如要徵得當事人同意，才可透過物聯網感測器進行監測，卻是難以執行之事。譬如說，當人們踏入公園時，就先要求他們簽署一份私隱權同意書，允許感測器搜集他們在公園內的行為數據，相信大部分人也會耍手擰頭，寧願放棄進入公園。

 

Sidewalk Labs使用《Replica》軟件為波特蘭市政府繪製市民的出行模式，可惜雙方因未能就如何共享數據達成共識，以致計劃被迫腰斬。（圖片來源：Sidewalk Labs官網）

波特蘭市政府原本希望，透過《Replica》軟件了解市民出遊方式，以輔助官員做出有效的交通決策。（圖片來源：Sidewalk Labs官網）

 

智慧城市私隱權屢受爭議

 

　　由是之故，大多數感測器通常是在人們不知情的情況下運作，而大部分人都不會知道感測器正在蒐集哪些類型的數據，之後數據又會被怎樣使用。有不少人擔心，企業藉由物聯網掌握過多數據後，有能力引導社會朝向有利於自己的方向發展，使到商業利益凌駕於公眾利益之上。這些疑慮引發民眾對智慧城市計劃的反彈，甚至會產生強烈的不信任感，使計劃因缺乏民意支持而流產。

 

　　上文提及的Quayside智慧社區，正是一個私隱權爭議極大的發展項目。即使Sidewalk提出透過第三方機構「公民數據信託」（Civic Data Trust）來管理城市大數據，惟多倫多市民仍不賣帳，認為Sidewalk始終擁有過多數據。為反對Quayside項目而成立的民間團體「Block Sidewalk」更質疑，為何容許私營企業參與城市治理。由此可見，在沒有公民信任的基礎下，智慧城市計劃根本是寸步難行。

 

　　怎樣才可以提高公民的信任感呢？假如私隱政策好像衣物上的洗衣標籤般，透過標準化的視覺圖像來傳達重要的私隱條款訊息，不但能讓民眾易於理解，還有助提高公民的私隱權意識。「DTPR」（Digital Transparency in the Public Realm）項目正是在如此理念下誕生。

 

DTPR圖案提示正在監測中

 

　　本來DTPR是由Sidewalk所發起的研究項目，現已轉交第三方機構Helpful Places負責營運。DTPR希望建立一套全球共通的私隱權標示圖案，張貼在設置物聯網感測器的公眾場所，讓所有人都可以知道現場有感測器正在運作中。

 

　　這套標示圖案系統劃分為6種圖形，分別用作標示數據收集目的、數據收集所用的科技、數據形態、數據處理方法、數據使用權，以及數據儲存方式。但對一般民眾而言，標示圖案背後代表的意思是甚麼、所收集的數據敏感程度為何，可能還是不夠清晰。故此，Helpful Places往後仍須積極宣傳和教育公眾這套圖案所傳遞的含意。

 

　　事實上，企業要減少客戶不必要的私隱風險，最好方法是不要收集超過產品或服務本身需求的資料；假如一開始就盡量避免收集過多數據，那麼根本不用擔心資料有被不當利用的風險。美國芝加哥推行的智慧城市項目「Array of Things（AoT）」，正是最佳示範。這是由芝加哥市政府、芝加哥大學，以及阿岡國家實驗室（Argonne National Laboratory）合推的都市監測計劃，通過大量感測器偵測都市環境狀況，如空氣質素、氣溫、人流與車流量等。

 

舉凡是設有物聯網感測器的公眾場所，都可以貼上DTPR私隱權標示圖案，讓現場人士知道已進入感測器的監測範圍。（圖片來源：Helpful Places官網）

Array of Things是芝加哥的一項都市監測計劃，市政府在全市的路燈與交通燈上安裝逾500個感測器，以採集空氣質素、噪音水平、氣溫，以及人流量的數據。（圖片來源：翻攝芝加哥大學官方YouTube影片）

 

堅守著資料最小化的原則

 

　　由於它是政府與學術機構所主導的項目，故此非常注重公眾利益。從項目規劃之初，便召集了一群私隱專家組成委員會，針對AoT系統如何收集與儲存數據進行深入討論；又舉行了多場公開會議，向市民講解AoT的運作機制、私隱保護措施，以及對城市環境所帶來的影響，讓民眾有機會了解這些新科技能夠幫助到他們甚麼，從而提高對項目的信任感。

 

　　AoT項目的執行也堅守著資料最小化的原則，不去搜集計劃範疇以外的數據，並會刻意將部分數據以不精準的方式儲存，譬如不記錄用戶地址，只記錄郵遞區號；當項目完成後，更會刪除所有不使用的數據，務求讓個人資料不會被濫用。

 

　　若果城市在落實智慧城市項目前，能夠先進行私隱權影響評估，就像是興建大型屋苑前先作環境影響評估般，通過一系列程序探討對用戶的影響，再配合上述各項私隱保障措施，那麼智慧城市計劃才有望變得通行無阻。

 

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