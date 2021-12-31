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31/12/2021

讓電動車主自己找上門！Tesla、7-11、蜆殼搶建充電樁，瞄準等待充電消費商機！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　為求實現碳中和的目標，全球超過20個國家將於2025至2050年間祭出燃油車禁售令，各大車廠亦計劃在未來5年內推出逾300款電動車。當行駛在路上的電動車大幅增加，對充電樁的需求當然會直線上升，形成龐大的充電商機。搶建充電樁大戰現已世界各地全面展開，參戰者除特斯拉（Tesla）等電動車廠外，還有充電樁供應商、零售業者等；最教人意想不到的是，蜆殼（Shell）等石油公司也陸續將加油站轉型為充電站，究竟背後有何玄機？

 

停車順便充電成新常態

 

　　對電動車主來說，充電永遠是他們最在意之事。如家居環境許可的話，不少車主會選擇在家裡安裝充電器，以應付日常通勤所需；當要開車前往較遠的地方，也刻意會路經充電站，以便中途補充電力，繼續朝目的地前進。

 

　　但事實上，不是每個人都能在家安裝充電器，充電站所在位置也不一定是其必經之路，所以電動車主更看重的是停車順便充電。每天開車出門，既然都要花錢停車，電動車主都傾向選擇可以充電的停車場，讓車子在停車時能夠補回每天通勤所需的電力。

 

　　商家們亦開始發現，電動車主在規劃行程時，會將是否有充電樁列為優先條件，如要前往商場購物，最好該處能夠停車兼充電；同時，車主之間又會爭相走告可以充電的商場，讓這些商場在車主群中具有更高的討論熱度。

 

5,000億美元充電商機

 

　　知道電動車主積極尋找可以充電的地點，商家們自然也樂得趕緊安裝充電樁，利用充電友善環境來吸引這些車主自己找上門，讓他們願意停留更長時間，從而製造更多消費機會。於是，近期愈來愈多商場、酒店、娛樂中心、大型停車場等，為其車位增設充電樁。著名訂房網站Hotels.com更已將電動車充電列為酒店搜尋的選項之一，以便車主可以找到過夜充電的好地方。

 

　　世界經濟論壇（WEF）預測，2040年全球電動車銷量將達到5億輛，屆時應配套建置的充電樁起碼要2.9億座，即是每賣兩輛電動車，就要有一座充電樁。惟觀乎現況，2020年歐盟電動車銷量與充電樁座數比例為8.5：1，中國為7.5：1，美國則為16.4：1，足證充電樁數量嚴重不足。

 

　　國際市調公司ASD Reports評估，全球電動車充電市場將以年複合增長率46%的速度成長，2027年市場規模可望達到276億美元（約2,153億港元）。美國《環球通訊社》的研究報告預估，2027年全球電動車充電站年產值將會攀升至392億美元（約3,058億港元）。WEF則指出，2040年前要設置2.9億座充電樁，所需的投資金額將高達5,000億美元（約3.9兆港元）。由此可見，充電市場將會是一個非常龐大的新藍海。

 

7-11設充電樁吸車主客

 

　　零售業者為搶佔正在崛起的充電商機，爭相安裝充電樁。便利店龍頭7-11宣布，計劃2022年底前在美國的250個營業據點裝設500座直流快充充電樁。值得注意的是，這些充電樁將由7-11全資擁有和營運，推翻過往設置加油槍時跟石油公司合作的遊戲規則，顯出7-11非常看重充電樁業務。

 

　　現時美國的充電樁供應商如EVgo、ChargePoint，通常都會把充電樁設置在商場鄰近的停車場。7-11加入戰團後，將可帶來更彈性的充電地點選擇，譬如高速公路旁或主要道路樞紐附近，對電動車主具有更大吸引力。

 

　　此外，7-11選擇設置快充充電樁，亦符合便利店「快速消費」的市場定位。光顧便利店的消費者大多是想要快速獲取所需產品，並不想在店內久留；快充充電樁只需10分鐘左右，便可替電動車增加100至200公里的續航力，更能滿足目標客群的需求。

 


電動車主使用充電站服務時，需要一些時間等待充電，所以通常會透過鄰近餐廳或商場打發時間。（圖片來源：EVgo官網）

有些電動車主在等待充電期間，順道在充電站旁的草坪上野餐，並會光顧鄰近餐飲店購買餐點，以及使用洗手間。（圖片來源：EVgo官網）

一直以來，美國大部分便利店都附設加油槍，吸引燃油車主光顧。但隨著愈來愈多人開始擁抱電動車，7-11也著手設置電動車充電椿，以面對即將來臨的市場變革。（圖片來源：ChargePoint官網）

 

蜆殼加油站變身充電站

 

　　當歐盟頒布2035年全面禁售燃油車，石油公司自知大限將至，遂要趕在棄油轉電期限前找到新活路。早於2017年，歐洲三大石油公司蜆殼、道達爾（Total）與英國石油（BP）已進入充電市場，當中以蜆殼為最積極的領先者。

 

　　倫敦郊區的蜆殼加油站現已轉型為多用途充電站，不但可以充電和洗車，更邀請了英國貴婦超市Waitrose、連鎖咖啡店Costa Coffee，以及名人主廚餐飲店Jamie Oliver deli進駐站內，提供購物和餐飲服務，為充電站開拓更大的商業版圖。

 

　　以往，英國人習慣假日開車到社區附近的超市或商場吃飯，兼且採購日用品。如今，他們已轉為開車到多用途充電站，為電動車充電，並順道吃飯、購物、取包裹。久而久之，這些充電站已漸漸取代社區超市，變成居民的主要消閒和購物場所。

 


目前英國設有逾1.4萬個充電站，車樁比例高達4：1，所以當地電動車主喜歡在假日開車載著家人去充電站，為愛車充電之途，還可以吃飯、喝咖啡、取包裹，以及選購日用品。（圖片來源：Shell官網）

英國的Shell Recharge充電站內開設了Waitrose超市、Costa Express咖啡店、以及Jamie Oliver deli餐飲店，提供一站式購物和餐飲服務。（圖片來源：Artelia Group官網）

香港首個Shell Recharge充電站已於2021年12月24日在粉嶺正式啟用，內裡裝設了兩座直流快速充電樁，可在40至55分鐘內為電動車充電至80%。（圖片來源：Shell官網）

 

併購充電樁公司壯實力

 

　　除在油站增設充電樁外，蜆殼亦將會在英國100家超市提供充電服務。蜆殼之所以能夠大規模設置充電樁，原因是2017年買下荷蘭電動車充電樁公司NewMotion。該公司是歐洲最大的充電樁公司之一，其家用充電樁覆蓋逾30,000戶歐洲家庭，公共充電樁也有逾50,000座。

 

　　2021年2月，蜆殼再下一城，宣布併購英國最大公眾充電網絡公司ubitricity。該公司擅長把路燈、電線桿等改造為充電樁，在英國擁有2,700個充電點。收購ubitricity後，蜆殼有能力以低成本方式裝設路邊充電樁，有助加快其充電網絡的擴展步伐。蜆殼表示，這宗收購案象徵著公司已全面進入電動車充電市場，更計劃2025年前在英國設置50,000座公共充電樁，瞄準6成沒有自家停車位的電動車主。

 

　　特斯拉創辦人兼執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）亦早已看到等候充電時的消費商機。2018年，馬斯克表示有意在洛杉磯的Tesla超級充電站旁，開設一家「免下車、有溜冰鞋的懷舊搖滾餐廳」。之後，特斯拉真的遞交了「餐廳與超級充電站」的建築許可申請。

 

Tesla藉充電進軍餐飲業

 

　　2021年5月，Tesla為餐飲業申請了3個新商標，將涵蓋餐飲服務、彈出式餐飲服務、自助餐飲服務，以及外賣餐飲服務等類別。該公司雖然從未透露進軍餐飲業的時間表，惟看起來似乎正朝著此目標進發。

 

　　其實，近年愈來愈多餐飲業者傾向在特斯拉充電站旁開設新店。以加州弗雷斯諾縣法爾博（Firebaugh）的Tesla超級充電站為例，鄰近就有麥當勞、連鎖三文治店Subway，以及連鎖薄餅店Little Caesars，迎合車主等待充電期間的餐飲需要。未來，特斯拉很有可能會在超級充電站聚合更多消費與餐飲服務，讓車主在充電之餘，也能夠一站式滿足用餐、購物、娛樂、休息等需求。

 

　　2021年11月，特斯拉宣布在荷蘭推出一項試點計劃，開放10個超級充電站給非Tesla電動車使用，這是該公司首度向其他品牌電動車開放其專屬充電站。他牌電動車主需要下載Tesla APP 並註冊會員，然後透過APP付款充電；非Tesla電動車主需要支付較高昂的充電費用。

 

雙向充電樁造就儲能網絡

 

　　馬斯克早已表明，開放充電站是Tesla的全球長期策略；有消息指，下一個開放試點可能會是另一個電動車高度普及的歐洲國家：挪威。高盛（Goldman Sachs）預估，假如Tesla全面開放充電站，充電年收入可望從10億美元（約78億港元）暴增至250億美元（約1,950億港元）。若計及充電期間衍生的消費商機，營收規模更有機會超越高盛的估計。

 

　　不過，當充電樁普及後，電動車主在晚上同時充電，如果沒有有效的能源管理措施，城市電網或會出現超負荷；相反地，假如早已部署好智慧電網，再搭配雙向充電技術，一輛輛電動車便可以合組成大型儲能系統，可以在緊急情況下將電力回送給電網，保持電燈與互聯網照常運作，緩解停電帶來的衝擊。

 

　　要達到以上效果，既要有支援雙向充電的充電樁，又要有具備放電功能的電動車。目前Tesla Model 3、Nissan LEAF、Audi e-tron等主流車型已有雙向充放電功能，只要日後建設充電站時，選配雙向充電樁，那麼電動車儲能網絡的部署已算是基本完成。若果配搭得宜的話，電動車與充電樁不僅是智慧城市交通的主要骨幹，更會是電力調控的重要一環。

 

充電樁作為電動車普及的最後一哩路，以Tesla為首的電動車廠已積極布建自家充電站。（圖片來源：Tesla官網）

Tesla也有在大型購物中心或遊樂設施旁建立充電站，以便車主在購物或玩樂的同時，也可替電動車充電。（圖片來源：Tesla官網）

伊隆·馬斯克表示，打算在Tesla旗下所有充電站提供Wi-Fi熱點，讓車主在充電時可以追追劇、聽聽音樂。外界認為，馬斯克可能會透過Starlink低軌衛星，為Tesla充電站提供網絡連線服務。（圖片來源：Tesla官網）

 

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