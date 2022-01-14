日系電動車逆襲！Toyota、Sony全面轉型投向電動車，挑戰Tesla龍頭寶座！

在全球鼓吹碳中和的浪潮下，電動車市場逐漸茁壯成長。但日本作為汽車生產大國，在首輪電動車爭霸戰以致錯失先機，讓美國特斯拉（Tesla）異軍突起，一舉奪下電動車龍頭寶座。不過踏入2022年後，此局面或會發生顛覆性變化：豐田汽車（Toyota）公布將對純電動車投資4萬億日圓，目標是2030年電動車銷量達到350萬輛；Sony亦宣布成立新的子公司，正式投入電動車業務。在Toyota與Sony帶領下，究竟日本汽車產業能否重現昔日榮光呢？

新兵Sony跨足電動車領域

在剛結束的CES 2022電子消費展上，最令人震撼的消息是，Sony決定跨入電動車市場，並展示了第二款概念電動車「Vision-S 02」。其實，在上屆CES展會上，Sony已發表首款概念車「Vision-S」，惟當時表示此車只是用作測試其自動駕駛感測器與雷達技術。誰也沒有想到，該公司在短短一年後，突然公布完整的電動車發展藍圖，昭示其進軍電動車產業的決心。

Vision-S 02是7座位的5門休旅車款，基於4門房車Vision-S 01的同一組底盤改進而成。其前、後軸各有一組268匹馬力（200kW）輸出的電動馬達，配搭車子底盤的電池組，合組成四輪驅動系統，使到總輸出馬力達到536匹，0km加速到100 km只需4.8秒，最高時速可達240km/h，規格算是不俗。

作為電子消費品大廠，Sony當然有在Vision-S 02好好用上其兩大看家本領：CMOS感光元件與影音娛樂系統。這款電動車的車身四周裝配逾40枚感測器，包括18組感光元件鏡頭、18組雷達與超聲波探測器，以及4組光學雷達（LiDAR），組建成Level 2+的自動輔助駕駛及環境感知系統。

5G、影音、電玩集於一車

車內駕駛艙的整個儀表板由5塊屏幕組成，最外側兩塊是電子後視鏡，駕駛座前是車況儀表板，中央與副駕屏幕則是娛樂與導航系統，後座乘客前方亦各有一塊觸控屏幕。車內又設有飛時測距（ToF）駕駛認證系統，既可偵測駕駛者與乘客的手勢動作與唇形，實現手勢與語音指令操作，又兼具身份辨識、生理監測功能。

座位內部嵌入音響喇叭，能夠以360 Reality Audio立體空間音訊技術，營造環迴立體聲效果；用戶又可使用Bravia Core for Vision-S娛樂系統，把影片畫面全景投映至車內大屏幕，甚至可透過雲端網絡連線玩PlayStation遊戲，讓車廂變身移動電影院與遊戲機中心。

同時，Vision-S 02也具備5G連線功能，可以像Tesla電動車般，藉由OTA（Over-the-Air Technology）技術，透過電訊網絡進行軟件系統更新，甚或進行遠距遙控駕駛。目前此車正在歐洲進行Level 2+的行車測試。

藉訂閱制讓一輛車賺10年

為開展電動車業務，Sony更同場宣布，將於2022年春季成立新的子公司「Sony Mobility Inc.」。Sony社長吉田憲一郎透露，子公司初期將由Sony全額出資，之後或會引入外部資金。他又表示，Sony電動車業務營收將不同於現存的汽車銷售方式，而是採用訂閱收費模式，類似Sony機械狗aibo的訂閱制。

用戶花錢購入aibo後，還要額外繳付月費，才能讓aibo連接專屬雲端平台，獲取最新學習數據，學曉更多新技能，實現aibo自主進化。Sony常務川西泉更明言，生意不是在賣出電動車後就結束了，「而是透過軟件，在5至10年間，創造讓車子進化的環境。」由此可見，Sony希望憑著訂閱機制，讓一輛車能夠賺足10年。

今次幫助Sony製造原型車的合作夥伴，分別為奧地利車廠麥格納斯太爾（Magna Steyr）、車用零件廠商博世（Bosch）和ZF等。據悉，未來Sony電動車會採用模組式設計，再委託外部合作夥伴代為組裝生產，相信麥格納斯太爾將會是熱門之選。





目前Sony已發表兩款電動車型，分別為4門房車「Vision-S 01」（右），以及7人座5門SUV休旅車「Vision-S 02」。（圖片來源：Sony官網）

SONY Vision-S 02車頭採用貫穿式LED燈組，兩旁有兩道導流的通風口設計；來到車側，車門採用隱藏式把手與數碼後視鏡，讓車身保持流線型。（圖片來源：Sony官網）

SONY Vision-S 02前後左右共配有40組感測器，能夠覆蓋全車周邊360度的感測範圍。（圖片來源：翻攝Sony官方YouTube影片）

SONY Vision-S 02車廂內大量使用液晶屏幕搭配中控台觸控面板：駕駛座前方設有數碼虛擬儀表板，中控台、座乘客座前方都裝配大尺寸觸控屏幕，可供影片播放。（圖片來源：Sony官網）

Sony展示了5G遙控電動車的示範：身處東京的測試人員能夠遠距操控在德國賽道上的Vision-S，順利跑完整圈賽道。這項新功能或許對減少酒駕車禍有一定的幫助。（圖片來源：翻攝Sony官方YouTube影片）

老將豐田「認錯」再出發

除新兵上陣外，老將豐田汽車亦終於下定決心，全面投向電動車業務。2021年12月14日，豐田社長豐田章男在東京召開新聞發布會，突然宣布計劃在2030年前推出30款電動車，到2030年更要一年賣出350萬輛電動車；這個數字比半年前由他親自定下的200萬輛銷售目標，大增75％。此舉被外界解讀為豐田章男「認錯」了：從敵視電動車，變為擁抱電動車。

2020年12月，豐田章男在日本汽車製造商協會年會上狠批：「電動車熱潮是過度炒作！」2021年11月，豐田更聯合其他日系車廠，拒絕簽署規定在2040年逐步淘汰燃油車的《格拉斯哥氣候公約》（Glasgow Climate Pact）。

然而，如今豐田終於要轉軚了。2021年12月初，豐田在歐洲布魯塞爾承諾，到2035年在歐洲只會銷售零排放汽車。幾天後，該公司又公布，將會在美國北卡羅來納州興建旗下首家美國電池工廠，預計於2025年投産。跟著，豐田便在東京發布會上表明要提高電動車產量，更宣布投入4萬億日圓（約2,700萬億港元）來實現目標；當中針對電池的投資額為2萬億日圓（約1,350萬億港元），這比2021年9月發布的1.5萬億日圓，再加碼5,000億日圓（約338萬億港元）。

今年推首款電動車bZ4X

豐田表示，預計2022年中推出首款純電動車「bZ4X」。名字中的「bZ」是「beyond Zero」的縮寫，意思是「超越零排放」。豐田希望其電動車除不會造成空氣污染外，還可以提高車主的駕駛樂趣。bZ4X開賣後，廠方會以此為基礎，發展出不同車型的bZ電動車系；有消息指，小型休旅車「bZ Small Crossover」很有可能在2022年登場。

至於豐田旗下高檔車品牌「凌志」（Lexus），首款電動車RZ 450e亦已亮相，有很大機會在2022年底發表上市。廠方目標是2030年前在北美、歐洲與中國發售的Lexus車型全面轉換為電動車；到2035年，全球發售的所有Lexus車型都會是電動車。

事實上，包括豐田在內的傳統車廠近期已開始意識到，從燃油車到電動車的轉型不會是循序漸進，而是異常快速且激烈的過程，可能會像蘋果（Apple）進入手機產業後，顛覆既有市場格局，使當時市場龍頭諾基亞（Nokia）被邊緣化，一夕之間失去龍頭寶座。

日産汽車（Nissan Motor）前高管Andy Palmer更直言，汽車產業向電動車的轉型速度可能比所有人預期的還要快。因此，豐田毅然加大投資電動車，以免自己在這場轉型淘汰賽中淪為「汽車界Nokia」。





豐田章男在東京發布會上宣布：「我們計劃在2030年前，推出30款電動車！」，跟著他雙臂—張，背後布幕徐徐落下，三大排電動車「車海」強勢列陣。（圖片來源：Toyota官網）

Toyota bZ4X車頭的細長LED燈組搭配封閉式水箱罩，葉子板兩側同時加入多重折線處理，車身則採用雙色塗裝，使得外形看起來更顯前衛。（圖片來源：Toyota官網）

外形極富科技感與運動風格的Lexus RZ 450e，採用與Toyota bZ4X相同的e-TNGA底盤平台，外界估計或會於2022年底推出。（圖片來源：Lexus官網）

豐田在加大投資電動車之餘，依然未有放棄推動氫氣車的發展。2021年12月，廠方發表GR Yaris H2氫動力內燃機實驗車，以測試氫燃料引擎的潛力。（圖片來源：Toyota官網）

Tesla擴充產能鞏固優勢

面對豐田、Sony等日系車廠的強勢反撲，特斯拉也毫不懈怠。該公司計劃投資1.88億美元（約14.66億港元）來升級上海超級工廠的設備，並會增聘4,000名工人，讓整體工人數目達到約19,000名。德國柏林、美國德克薩斯州的兩家新廠亦正著手準備量産Model Y。

Tesla透露，Model 3與Model Y的交車時間已延長到6個多月，故此有足夠的訂單來滿足這些新增産能。德意志銀行認為，市場對電動車的需求遠超行業的生産能力，因此當下市場決勝關鍵已非訂單數量，而是產能與成本控制。現時Tesla在這方面無疑是具有頗大的領先優勢。

雖然特斯拉在市場早期階段佔有領導地位，但是在進入下一個階段時，會有愈來愈多新舊玩家進場，其龍頭寶座或許會受到動搖。惠譽國際咨詢公司指出，相比起電動車公司，傳統車廠在規模、製造經驗、品牌忠誠度上擁有較大優勢；豐田的巨額投資，更讓它與電動車公司競爭時處於較有利的位置。市調機構IHS Markit評估，現時Tesla在美國電動車市場的佔有率略高於50%，但到2025年可能會大幅滑落至20%。由是觀之，電動車爭霸戰最終鹿死誰手，還是有待觀望。

Read More：【智慧城市動工】豐田自建Woven City測試無人車，實現智慧出行轉型大計！