  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
創科Hot Talk改朝換代Digital智慧城市3.0我要初創數碼轉型智叻生活電商教室跨境營商戰略疫市新常態邵看新經濟時勢造網紅
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

21/01/2022

佳士拿、標緻合併組「Stellantis」！引入亞馬遜AI技術，進軍電動車市場！

#Smart Living #特斯拉 #Tesla #Stellantis #Amazon #亞馬遜 #電動貨車 #電動車 #車廠 #佳士拿 #標緻 #Chrysler #Peugeot
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　貴為全球電動車龍頭的特斯拉（Tesla），在中國、美國具有領先位置，但在歐洲卻未能獨領風騷。原因是近年歐洲傳統車廠紛紛推出電動車，使當地銷售的車款較多，分薄Tesla所佔的市場份額。歐洲車廠在本土市場穩住陣腳後，便開始積極部署進軍海外，當中以斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的動作最為頻繁，近日更搶下了亞馬遜（Amazon）的電動貨車合約，令它成為市場焦點。到底這家成立剛滿一年的新生車廠是甚麼來頭？它又是否有足夠實力撼動Tesla全球霸業呢？

 

智能座艙引入亞馬遜AI技術

 

　　2021年1月，快意佳士拿（FCA）與標緻雪鐵龍（PSA）兩大汽車集團宣布合併，組成全新公司Stellantis，雙方各持股50％，總部設於荷蘭阿姆斯特丹。這家新生車廠旗下擁有吉普（Jeep）、快意（Fiat）、佳士拿（Chrysler）、標緻（Peugeot）、雪鐵龍（Citroën）等 14 個汽車品牌，被譽為全球第四大傳統車廠，僅次於豐田（Toyota）、福士（Volkswagen）、日產雷諾三菱聯盟（Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance）。

 

　　成立一年後，Stellantis在CES 2022消費電子展上放出震撼彈：宣布與亞馬遜達成合作協議，Amazon將利用其AI技術為Stellantis的智能座艙系統（SmartCockpit）開發軟件，讓駕駛者和乘客可享有個性化操作體驗；斯泰蘭蒂斯又會使用亞馬遜AWS雲端服務，為其電動車提供所需的車聯網和雲端運算能力。

 

Stellantis智能座艙系統包括數碼儀表板、大尺寸中控屏幕、副駕駛座屏幕、中控台下方可操作冷暖空調等功能的獨立屏幕，以及雙前座後方各有一台後座乘客專屬屏幕，讓駕駛者與乘客均可進行個性化操作。（圖片來源：Stellantis官網）

 

　　未來，Stellantis更會導入Amazon智慧語音技術 Alexa，實現語音操控、導航、維修、網購及電子支付功能，令該公司在軟件開發上縮小與Tesla的差距。預計這款智慧汽車系統將於2024年推出。

 

搶下Amazon電動貨車合約

 

　　同時，Amazon又會為其電商物流車隊引入Stellantis電動貨車Ram ProMaster，成為這款新車的首個商業客戶；雙方沒有公布購買金額與車輛數量，惟外界推估每年可能採購約千輛。預計Ram ProMaster將於2023年面世。

 

亞馬遜已簽下Stellantis純電動版Ram ProMaster的採購合約，成為此款電動貨車的首個商業客戶。（圖片來源：RamTrucks官網）

 

　　這項合作消息甫出，除讓Stellantis股價上漲外，更使素有「特斯拉殺手」之稱的電動車初創Rivian股價大跌。這家初創之所以成為市場新寵，主要原因是亞馬遜持有其20%股權，並下單購買10萬輛電動貨車，但如今Stellantis車型亦成為亞馬遜的採購目標，意味著Rivian已失去Amazon電動車供應鏈的獨佔地位了。

 

　　CES 2022展會上，Stellantis旗下Chrysler品牌亦發表了一款具自動駕駛功能的概念電動房車「Chrysler Airflow」，並宣布品牌將於2025年推出首款電動車型，更會在2028年前全面改賣電動車。另一品牌Jeep的首款純電動車預計於2023年上半年推出，到2025年更會有7成新車是電動化。至於Ram品牌，則會於2024年推出電動農夫車（Pickup Truck）。由此可見，Stellantis正朝向多元化的產品布局。

 

CES 2022展會上，Stellantis也有展示Citroën Ami微型電動車。這輛長2.41米的小車預計在2022年春天正式在英國上路。（圖片來源：Stellantis官網）

Chrysler Airflow Concept建構在Stellantis STLA電動車平台上，前、後軸各配置一台電動馬達，每台馬達擁有200匹馬力，並配備Level 3自動駕駛系統。（圖片來源：Stellantis官網）

Stellantis旗下Jeep品牌要到2023年上半年才會推出純電動車型，現時市售的最新型號Jeep Wrangler 4xe只是插電混合動力車。（圖片來源：Stellantis官網）

 

結盟鴻海確保車用晶片供應

 

　　跟Amazon合作之前，Stellantis早已與電子製造大廠鴻海科技集團（Foxconn）結盟，以壯大其電動車開發實力。2021年5月，Stellantis與鴻海合資共組新公司Mobile Drive，雙方各持股50％，希望結合前者的車輛設計和生產技術，以及後者的電子產品製作經驗和軟硬件整合能力，共同開發智慧座艙解決方案。

 

　　受到車用晶片荒的衝擊，全球車廠被迫減產，Stellantis在2021年就因此而減產逾140萬輛。該公司執行長卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）直言，在車用晶片短缺的危機下，車用零件商未能確保零件供應，使到雙方關係出現裂痕。

 

Stellantis執行長卡洛斯·塔瓦雷斯表示，鴻海將為他們設計4款車用晶片系列，以確保日後車用半導體的供應。（圖片來源：Stellantis官網）

 

　　由是之故，Stellantis決定跨過車用零件商，直接跟鴻海在半導體領域上合作。2021年12月，斯泰蘭蒂斯宣布鴻海將為該公司設計一系列車用晶片，以滿足其8成的車用半導體需求。雙方的合作象徵著汽車產業的遊戲規則已開始改變——生產模式從「垂直整合」蛻變成「水平分工」。

 

從垂直整合蛻變成水平分工

 

　　一直以來，汽車產業都採用「垂直整合」生產模式，從產品研發、設計和製造，全由車廠一手包辦。不過，電動車生產邏輯與燃油車截然不同，有人更將電動車比喻為「裝上四個車輪的電腦」，故此電子製造業的「水平分工」模式也適用於電動車產業。

 

　　所謂「水平分工」，意指不同企業利用各自優勢，針對技術開發、產品設計和組裝工序等展開合作的生產模式。相比起單一企業獨自承擔的「垂直整合」模式，「水平分工」能夠有效降低設備投資的負擔與業務風險。以iPhone生產為例，蘋果公司（Apple）只專注產品設計和營銷，手機晶片委託台積電代工製造，手機零件則外包給鴻海代工組裝。

 

　　事實上，一輛燃油車的零件數量高達 30,000件，惟電動車只及其一半或以下，故此後者的生產流程比前者簡單得多，更容易把工序分拆給不同公司進行代工。如此一來，車廠可以不必從頭建立電動車生產線，這樣既有助於降低投資負擔，又可專注於技術研發，改進電動車性能，提升產品競爭力。

 

投資300億歐元加速電動化

 

　　Stellantis早前宣布，在2025年前將投資逾300億歐元（約2,666億港元），開發新的電動車架構平台、興建電池工廠，並投資原料與新技術。該公司全新電動車平台稱為「STLA」，劃分為４個級別，可共享3種不同的電池驅動模組，更能夠實現前驅、後驅、全驅及4xe插電混合動力等多種驅動形式，預計日後基於每個平台能夠年產逾200萬輛新車。

 

Stellantis全新電動車平台稱為「STLA」，可用於製造車身長度為4.57至5.18公尺、車身寬度為1.83到2.29公尺的車輛。（圖片來源：Stellantis官網）

Stellantis STLA電動車平台分為4個級別，包括：為小型車型而設的STLA Small平台、對應緊湊車型的STLA Medium、適合大尺寸車型的STLA Large、以及可用於生產農夫車與休旅車型的STLA Frame。（圖片來源：Stellantis官網）

 

　　此外，Stellantis又與石油巨頭TotalEnergies結盟，2023年與2025年分別在法國、德國攜手生產電池，再加上北美合作夥伴，全球將會有5家電池工廠，預計2030年總產能將達到260 GWh（吉瓦時，即100萬千瓦時）。2021年11月，該公司宣布與德國車廠丹拿（Daimler）合作，共同投資固態電池初創Factorial。

 

　　斯泰蘭蒂斯預計，2024年其電池成本可望下調40%，2030年再壓低20%，並計劃在 2026 年推出固態電池。彭博（Bloomberg）推估，2024年Stellantis電池每千瓦時成本大概為82美元（約640港元），比同年預估業界水平低10%左右。

 

成本控制與銷量獲初步成果

 

　　目前Stellantis在電動化策略上已取得初步成果。該公司的前身快意佳士拿，自2019年起已向特斯拉支付24億美元（約187.2億港元）購買碳排放額度，以符合歐洲監管法規。但斯泰蘭蒂斯於2021年5月宣布，單靠自身技術已能符合歐洲碳排放規例，無需再向Tesla購入碳權，即是每年可以省下十多億美元。

 

 　根據研調機構Canalys的數據，Stellantis已打進全球電動車四強之列。2021年上半年全球電動車銷量達到260萬輛，特斯拉佔去15%份額，穩居龍頭地位；福士緊隨其後，市佔率為13%；以廉價微電動車「宏光MINI EV」崛起的上汽通用五菱，市場份額攀升至11%，進佔第三；斯泰蘭蒂斯與寶馬（BMW）的市佔率均為6%，雙雙排名第四。

 

　　儘管如此，Stellantis仍要面對不少問題。該公司在2030年前的歐洲產品組合中，仍會包含插電式混合動力車型，並非完全電動化，估計當中純電動車只佔55%，插電混合動力車佔15%，餘下30%則是燃油車。如此一來，斯泰蘭蒂斯未必可以在電動車發展最快的歐洲市場佔據主導地位。

 

　　甚受美國駕駛者歡迎的農夫車，Tesla、Rivian、福特汽車（Ford Motor）、通用汽車（General Motors）等將於2023年前大舉發售相關電動車型，但Stellantis旗下Ram品牌要到2024年始有電動農夫車應市，這無異於放任對手搶佔市場份額。由此視之，斯泰蘭蒂斯還是要進一步加快電動化腳步，否則的話，便有機會陷入被前後夾攻的窘境：前遭特斯拉碾壓，後被福特與通用追趕。

 

 Read More:

「特斯拉殺手」Rivian申請IPO上市！這家電動車初創憑甚麼挑戰Tesla龍頭寶座？

【以一敵三】Amazon進軍汽車業，Zoox電動無人的士一舉挑戰Tesla、Waymo、Uber！

從iPhone代工轉型電動車！鴻海一年3車證明造車實力，買美國廠房為代工Apple Car贏得籌碼？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #特斯拉 #Tesla #Stellantis #Amazon #亞馬遜 #電動貨車 #電動車 #車廠 #佳士拿 #標緻 #Chrysler #Peugeot

更多數碼新秩序文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk