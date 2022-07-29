實現碳中和？企業買「碳權」抵銷碳排放量！「碳補償」是漂綠工具、還是減碳良方？

最近兩個月，極端高溫席捲亞洲、歐洲、中東與北非，部分地區氣溫升至攝氏40度以上，讓愈來愈多人意識到氣候變遷的威脅。因此，現時消費者傾向選購對環境友善的產品，投資者也追捧奉行環境、社會、公司治理（ESG）原則的企業。對商家來說，這既可能是推動綠色轉型、投入低碳生產的動力，但也有可能是塑造公關形象、掩飾環境破壞的誘因。有調查指，全球近6成企業高層承認自家公司存在「漂綠」行為。究竟我們應如何判斷一家公司是「真綠」或「漂綠」呢？

用碳補償抵銷自家碳排放量

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，197個與會國家對《巴黎協定》第6條關於碳排放交易市場機制達成了共識，讓各國可通過買賣「碳權」（Carbon Credit，又稱「碳信用額」）來抵銷碳排放，以減輕自行減碳的成本壓力，這種做法叫做「碳補償」（Carbon Offsets，又稱「碳抵銷」）。

第26屆聯合國氣候變遷大會於2021年11月1日至12日在蘇格蘭格拉斯哥舉行，開幕式由英國查理斯王子負責致辭。（圖片來源：維基百科）

此後，各締約國可以在基於第6條所創造的全球碳交易市場架構下，進行碳信用額交易。碳權買賣不可重複計算，賣方售出的碳權，只能算作買方的減碳成果。例如，當某片人造樹林的減排量被一家公司買下後，該公司就可以用這片樹林的減碳量，抵銷本身的碳排量；售出後的樹林減排量則不能再被其他公司或個人使用。

目前碳補償市場運作有兩種方式：受監管的合規碳市場、以及不受監管的自願碳市場。在合規碳市場中，以「歐盟碳排放權交易體系」（European Union Emissions Trading System，EU ETS）的規模最大，2021年產值已達340億美元（約4,992億港元）。

合規碳市場 vs 自願碳市場

EU ETS設有監管機構，負責計算和分配一定時期內企業或組織可排放的最高限額。監管機構會要求企業在過度排放時購入額外的碳權，或讓有碳權剩餘的企業向其他公司出售其額度。由於受監管的碳價偏貴，所以愈來愈多企業轉向不受監管的自願碳市場，用較低成本方法達成其減排目標。

自願碳市場源於一些企業或個人為抵銷其碳排放量，自願向減排項目的開發商購買其碳信用額，每個信用額相當於1公噸二氧化碳。1989年，首例針對碳捕集與封存（CCS）技術的自願性投資，開創了自願碳交易之先河。

相比起合規碳市場，自願碳市場省卻了大部分審批環節，交易所需的費用、時間和精力都較少。因此，自願碳市場為實現碳中和提供了更方便、更經濟的途徑，於是廣受企業歡迎。譬如，微軟（Microsoft）在2021年已買下130萬自願性碳信用額；達美航空（Delta）與福斯汽車（Volkswagen）2021年的碳權購買量，更分別是之前一年的2倍與5倍。

摩根士丹利（Morgan Stanley）評估，自願碳市場產值從2020年的3.06億美元（約23.9億港元），攀升到2021年的10億美元（約78億港元），及至2030年更可上看350億美元（約2,730億港元）。

碳補償易被濫用為漂綠工具

碳補償雖然備受追捧，惟卻一直受到環保團體與學術界的質疑，不但因為部分碳補償項目的可信性成疑，更因為此做法會削弱企業或個人真正減碳的原動力，最終可能被濫用為漂綠工具。瑞典氣候少女格蕾塔·通貝里（Greta Thunberg）就狠批通過碳交易市場機制的COP26：「不再是一場氣候峰會，更像一個全球性的漂綠節。」





碳補償是指企業透過支持或資助碳減排項目，以彌補生產活動產生的碳排放對環境的影響，項目類型包括：植樹造林、可再生能源等。（圖片來源：UN Environment Programme官網）

所謂「漂綠（Greenwashing）」，意指政府、企業、組織或個人刻大誇大他們對環境保育的付出，惟卻未有真正投入實際的環保行動，只是為建立綠色形象而喊出口號或廣告。

2021年聯合國氣候變遷大會期間，會場外有不少環保團體進行示威活動。（圖片來源：維基百科）

常見的漂綠手法包括：在產品包裝上加入綠色背景、以及環保、自然、永續等宣傳用語，淡化生產過程對環境造成的影響；甚或通過無效的綠色認證來誤導消費者，塑造對環境友善的品牌形象。2021年，英國廣告監管機構禁止的漂綠廣告個案便有16宗，較2020年同期大增3倍。

究竟如何判斷企業是漂綠、還是真綠呢？若然企業僅針對某一個碳補償項目作出投資，但卻沒有在本業進行綠色轉型，甚至仍在其他方面對環境造成損害，那麼就有漂綠的嫌疑。

6成企業高層坦承公司漂綠

瑞士信貸投資銀行在2022年5月發表調查報告指出，數百家公司爭相發出各種關於碳補償交易的聲明，但當中使用「Net Zero」（淨零排放）等術語的方式卻各有不同，容易讓公眾產生混淆。

非牟利組織NewClimate Institute針對25家以實現淨零排放為目標的大企業進行調查，發現這些企業誇大其可持續發展的進程，實際上能夠實現的減排度僅有40%，並非官方大肆宣揚的100%。

民調機構 Harris Poll以問卷調查方式訪問了近1,500名全球不同行業的企業高層，有58%受訪者承認自家公司正在漂綠；有66%質疑其公司在可持續發展上的努力是否為真；更有65%表示不知如何做真正的綠色轉型。由此可見，漂綠行為在商界已是非常普遍了。

治理機構制定碳信用額標準

為解決上述亂象，自願碳市場的獨立治理機構「自願碳市場誠信委員會」（Integrity Council for the Voluntary Carbon Market），在2021年9月正式成立。該委員會的首項任務是為優質碳信用額制定標準，預計該標準將於2022年第三季公布，成為碳信用額質量的全球基準。

美國證券交易委員會（SEC）於2022年3月發布的重要氣候變化公告中也建議，提高企業碳補償使用的透明度：當一家公司購入碳補償額度後，需要向投資人披露具體的實施計劃。另外，歐盟委員會亦正考慮制定新法例，禁止無法證實、模糊的環保承諾，以及具誤導性的宣傳手法。

事實上，就算企業本無漂綠之意，但碳補償項目執行不當的話，同樣無助於環保。碳補償項目有不同種類，常見的分別有植樹造林、可再生能源、以及碳捕集與封存等，當中以前者最受重視。近年各界均積極種樹，1990至2020年間全球樹木數量激增了47倍。





相較海洋與土壤，樹林的吸碳能力更勝一籌，被視為最會儲碳的天然倉庫。（圖片來源：One Tree Planted官網）

種錯樹不護理未必能夠減碳

然而，科學期刊《自然永續性》（Nature Sustainability）最近刊出的一篇研究文章卻指出，如果種樹不當的話，反而弊大於利，甚至有漂綠之嫌。人們最常犯的錯誤，是把樹種植在不適合的地方，不僅讓樹木難以成長起來，更可能會破壞當地生態系統。

以菲律賓為例，2011至2019年間展開國家綠化計劃目標是建立150萬個足球場大小的樹林。菲國政府貪方便，選用最容易取得的紅樹林樹苗來進行植樹，惟卻把樹苗栽種在不適合紅樹林生長的沙質沿海地區，結果有8成樹苗死掉，最終無功而回。

另一個常見錯誤是，種樹後無人維護，讓樹木自生自滅。以日本為例，人造樹林的平均樹齡超過50歲，一旦這些老樹受到地震或颱風等災害的破壞，卻沒有適當的復育作業，吸碳能力就會大幅減弱。《日本經濟新聞》報道指，2013年當地人造樹林的吸碳能力約為5,170萬噸，估計到2030年可能會下降至3,800萬噸。





日本長期植樹造林後，大部分樹木已逾50高齡。不少老樹受到天災侵襲而損毀，加上長期乏人維護，導致吸碳能力大幅下降。（圖片來源：Pixabay.com）

第三個錯誤是，企業植樹時只以本身利益出發，讓碳補償項目未能發揮持續性的減碳效益，結果淪為漂綠工具。譬如，法國石油公司道達爾（TotalEnergies）於2021年11月宣布，要在非洲國家剛果栽種4萬個足球場大小的樹林，預計每年可吸碳50萬噸。





石油公司道達爾表示，將於未來10年，在剛果共和國4萬公頃土地上種植4,000萬棵樹。（圖片來源：TotalEnergies官網）

復育天然樹林吸碳效果更佳

可是，道達爾選擇種植的不是本土樹種，而是外來的相思樹（Acacia）。官方解釋是相思樹生長速度較快，固碳能力較強。惟該公司沒說的是：新種的人造樹林會取代原有的熱帶草原棲息地；20年後當樹木長大了，便會砍下來當作木材發售，換言之，官方宣稱的50萬噸吸碳效益日後也會煙消雲散。

假如企業是真心想要減碳的話，應該委託負責任的植樹組織執行造林任務。以非牟利組織One Tree Planted為例，他們不會接受只種單一樹種的造林項目，同時又會跟當地生態學家合作，種植當地樹種。種完樹後，首3年他們會在地面近距離觀察樹木生長狀況，之後會透過人造衛星與無人機進行監測。

不過，更理想的做法是放棄植樹造林，改為復育天然樹林。新種樹林要花上幾十年的成長時間才能有效吸碳，原有植被的復育時間則短得多。美國馬里蘭大學地理與環境系統系助理教授費根（Matthew Fagan）表示，熱帶區域樹木的再生率很高，可以在8年內從低植被草原成長為茂密的熱帶雨林。

種樹先要用工具在地上挖開一個小穴，再將整個樹苗放入洞穴，跟著把泥土均勻的撥入苗孔內，最後用腳踏實樹苗附近的泥土便成了。（圖片來源：翻攝One Tree Planted官方YouTube影片）

One Tree Planted在完成植樹後，會持續使用衛星和無人機監測樹木的生長狀況。（圖片來源：One Tree Planted官網）

例如西非國家尼日爾（Niger）致力對原有林木進行扶植，結果成功幫助2億棵原生樹木茁壯成長，變成固碳的新力軍。由是觀之，若要另闢新地、引入外來樹種進行人工造林，倒不如針對現存樹林展開保育作業，避免擾亂原本的生態環境，方為上策。

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